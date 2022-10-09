每日星座運勢／水瓶謹慎理財可降低 財務紛爭發生
2022-10-09
牡羊座
短評：被愛包圍。
【整體運★★★★☆】
今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的指導，學習狀況將能得到突破。
【愛情運★★★★★】
愛情是很私密的事，要小心那些喜歡對你的愛情指手畫腳的異性朋友。
【事業運★★★★☆】
情緒高昂，對什麼事情都表現積極、活躍，為身邊的人排憂解難，很受人歡迎。
【財富運★★★☆☆】
有免費的午餐，但小心日後要付出多出幾倍的代價。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：4:00-6:00am 桐花白
開運方位：正北方向
金牛座
短評：有得也有失，內心易滿足。
【整體運★★★★☆】
單身者有機會接觸異性，能得異性幫助，但多為工作往來，戀愛機會不多；戀愛中的人有機會進行甜蜜約會，若能多聽聽對方的意見，更能討對方歡心。財運旺盛，與異性客戶較投緣，易達成交易。
【愛情運★★★☆☆】
覺得越來越不了解情人的想法，感情有所停滯。別著急，多與對方聊聊心事會有所改善。
【事業運★★★★☆】
與人交流互動的慾望強烈，在溝通中讓你體會到團體的力量是多麼強大，收穫頗多！
【財富運★★★★☆】
借出的款項可望回收，還有機會收到禮物。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：2:00-3:00pm 香吉士黃
開運方位：正南方向
雙子座
短評：記得把自己的嘴看緊。
【整體運★★★★☆】
今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。
【愛情運★★★★☆】
魅力天成，對異性有極大的吸引力。不過，千萬別單純追求外貌，或太過自我、喜新厭舊。
【事業運★★★★☆】
開心愉快，有許多閒暇的時間盡情享受美好的時光，身心放鬆。
【財富運★★★☆☆】
得到意外之財，不可過於炫耀，以免招來非議和意外。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：1:00-2:00pm 湖水綠
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：拓展人脈，尋找商機的日子。
【整體運★★★★★】
今天多與人互動，參加社團活動，會有好運降臨。不僅增長見識，還能結識不少新朋友，獲得不錯的投資機會。單身者在朋友的撮合下，與形象良好、口才出眾的異性結緣，感情可望進一步發展。
【愛情運★★★★☆】
單身者多參加社團活動，容易感受到異性投來的強烈電波；已婚者感情甜蜜。
【事業運★★★★☆】
行動力十足，有利於新計劃的迅速推行，如果你還能放開心胸接受不同意見，成功的機率將會更大。
【財富運★★★★★】
財運很不錯，有機會得到貴人援助，遇到財務困難可向好友、同學求助。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-8:00am 白鋼銀
開運方位：正西方向
獅子座
短評：留意環境和人脈，好好運用資源。
【整體運★★★☆☆】
猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接去詢問；財運下滑，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎小心；記憶力發揮作用，記東西的速度加快，不過也要注意方法，死記硬背很容易過了一會就忘哦！
【愛情運★★★☆☆】
投身於工作，對另一半難免缺少耐性，這會讓對方不快；熱戀中的人可安排浪漫的約會。
【事業運★★★★☆】
在他人需要幫助的時候，張開你的臂膀，讓他人依靠，給予安慰，會有意外收穫喔！
【財富運★★☆☆☆】
不適合跟會或替人做保，否則恐將破財。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：12:00-1:00pm 嫩芽綠
開運方位：正東方向
處女座
短評：愛美之心人皆有之。
【整體運★★★★★】
財富的形勢大好，對投資訊息的提前掌握能讓你搶占先機，獲取的收益豐厚；戀愛中的人對於比戀人更有魅力的異性，會產生一些嚮往，但卻不會因此而變心；有時間陪家人去散散步吧，你會體會到安詳和安心。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會接觸心儀已久的異性，大膽表達愛意，就能獲得夢寐以求的愛情喔！
【事業運★★★★☆】
有機會在聚會中認識新朋友，讓你交友圈和眼界都更加開闊。
【財富運★★★★★】
投資熱情高漲，眼光獨到，有利資金運作，投資回報率高。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-4:00pm 苔蘚綠
開運方位：正西方向
天秤座
短評：不太能得到他人認同，少說為宜。
【整體運★★★☆☆】
真有好想法不妨過幾天再提出吧，你的想法在今天不易得到團隊的認可；人際關係上有著一點小波動，不過應該很快會出現調解者讓你順利解決紛爭；財務上會有一筆不小的資金進帳，如果閒置起來可能有點浪費哦。
【愛情運★★★☆☆】
有不少桃花圍著你轉，但你更看重異性的外貌，有點虛榮，不容易把握真情唷！
【事業運★★☆☆☆】
感覺有點孤僻，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問，應多與人交流才好。
【財富運★★★★☆】
福星高照，雖然處理財物有點漫不經心，然遇上小麻煩時多能得貴人相助！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-4:00pm 萊姆黃
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：要做一個守時、講原則的人。
【整體運★★★☆☆】
面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要；無預算的開支較多，財政易出現危機，要記得提倡節儉；與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，要學會包容，耐心的聽取對方的意見，然後一起分析、解決問題。
【愛情運★★☆☆☆】
伴侶之間不用忌諱爭吵，有時候爭吵也是一種交流方式，只要吵完之後一起應對問題就行。
【事業運★★★☆☆】
顯得較為嚴厲，而且有點固執，讓人產生厭惡感。你要好好反省一下才行唷！
【財富運★★☆☆☆】
貪玩、愛享受也會使辛苦賺得之財流失！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：9:00-11:00pm 睡蓮紫
開運方位：正南方向
射手座
短評：異性助力強，處處受到照顧。
【整體運★★★☆☆】
今天與異性相處愉快，特別容易受到異性長輩的照顧，多表現順從的一面，會更受寵愛。單身者有機會與興趣愛好奇特的異性結緣，談話投機，話題不斷。應酬頻繁，錢財難留住，不過，花些錢能交到好朋友，很值得。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人感情進展順利；單身者不妨打電話陪喜歡的人聊天，會讓你感到輕鬆愉快。
【事業運★★★☆☆】
有機會接觸新事物，偶爾會讓你迸發出奇異的靈感，別讓好的創意溜走，好好把握才行。
【財富運★★☆☆☆】
變化快速的金錢遊戲不太適合，所以選擇股票時宜遠離投機色彩明顯的類股。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-12:00pm 鈦晶金
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：愛情不如想像中的完美。
【整體運★★★★☆】
步入婚姻殿堂不久的情侶，在今天特別能體會到戀愛與婚姻的落差，調整心態是關鍵哦！財運不錯，正財的收入上漲快，對錢財的支配也合理。時間充裕的人可以去健身房做做運動，讓身體得到有效的鍛鍊。
【愛情運★★★☆☆】
單身者向心儀已久的對象表白，宜多動腦筋，運用技巧，太露骨的方式並不見得就好。
【事業運★★★☆☆】
忙碌造成心理壓力，情緒暴躁指數升高，與其硬撐不如想辦法釋放壓力！
【財富運★★★★☆】
因與同事互動良好而獲得意外之財，如收到小禮物等。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-8:00am 白鋼銀
開運方位：正南方向
水瓶座
短評：狀態甚好，個人魅力得到淋漓盡致的發揮。
【整體運★★★★☆】
浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個暗語，對方會和你熱情相擁。在投資項目的選擇上可學習「韓信點兵，多多益善」。求職運佳，求職者很容易成功，勇於表現是今日成功的關鍵，切不可畏首畏尾。
【愛情運★★★★☆】
有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握機會，獲得感情的機率高。
【事業運★★★★☆】
心情愉快，有機會與老朋友、老同學偶遇，還易從對方口中獲得對工作有利的消息。
【財富運★★★☆☆】
謹慎理財、步步為營可降低財務紛爭的發生率！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：6:00-8:00am 大理石灰
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：運勢此消彼長，身心容易失去平衡。
【整體運★★★☆☆】
桃花零落，愛情際遇欠佳，缺少機會。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。
【愛情運★★☆☆☆】
愛情中需要的是軟言細語，別老是用命令的語氣和另一半說話。
【事業運★★★☆☆】
心情還不錯，有時間不妨多陪陪家人，或是多與朋友聯繫，會讓你心情愉快！
【財富運★★★★☆】
用積極的行動和富於冒險的精神來賺取錢財，得財將很順利。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-7:00am 石榴紅
開運方位：正東方向
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