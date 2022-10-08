每日星座運勢／獅子事情分輕重緩急 有條理地進行
2022-10-08
牡羊座
短評：事情基本上還是能如意。
【整體運★★★★☆】
田宅、居所會為你帶來很多瑣碎的問題，令你破費且花心思，還不如保持原狀；財源甚為穩定，且有意外之財，為人慷慨花點錢也是不可避免的事；和心愛之人瘋狂放縱一次，感情能燃燒得更旺。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會與異性約會，讓你有了戀愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜當中。
【事業運★★★☆☆】
面對挫折時態度較為成熟，但還是會為了面子問題而鑽牛角尖。
【財富運★★★★☆】
主動與客戶聯繫，財運不請自來。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：1:00-3:00pm 香檳金
開運方位：正東方向
金牛座
短評：心境明朗，化解誤會之日。
【整體運★★★★☆】
工作的事情可以先放一邊，適度休息才能專注在工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。
【愛情運★★★★★】
愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到優秀的追求者。
【事業運★★★☆☆】
容易受到一些小小的打擊，但能讓你更有動力，下午運勢逐漸提升。
【財富運★★★★☆】
財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得財、撿到錢等等。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：7:00-9:00pm 石榴紅
開運方位：西南方向
雙子座
短評：身體健康，心情愉快。
【整體運★★★★☆】
精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。
【愛情運★★★★★】
愛情運不錯，雖然有點被動，可是有機會遇到對你愛慕已久的追求者。
【事業運★★★☆☆】
靈感不斷閃現，但貪圖享受，心思多變讓你沒能好好的把握，容易錯過表現的機會！
【財富運★★★★☆】
有機會中獎、分紅、收到禮物或禮金等。正財部分的收穫多寡，則與先前的努力有關。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：5:00-7:00pm 鈦晶金
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：將事情簡單化，心情會快樂許多。
【整體運★★★★☆】
對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。
【愛情運★★★☆☆】
如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！
【事業運★★★★☆】
優點容易被關注，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。
【財富運★★★★☆】
宜運用良好的社交手腕來開創財源，特別有利於公眾人物、知名人士。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-11:00am 橄欖綠
開運方位：西南方向
獅子座
短評：擁有幸福的負擔。
【整體運★★★☆☆】
看著伴侶臉上洋溢著幸福，你會覺得為他付出再多也值得；今天的財運可沒來得及眷顧你，與親戚朋友聚會時可別上牌桌哦，不然有漏財的危險；有時間多陪陪父母，讓他們享享天倫之樂。
【愛情運★★★★☆】
多與另一半分享你的心情，不管是快樂還是憂傷，和對方說說可增進彼此的感情喔。
【事業運★★★☆☆】
合理安排時間是關鍵。很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行！
【財富運★★☆☆☆】
千萬不可因求財心切，而沒有進行分析策劃就盲目投資，造成錢財損失。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-10:00pm 香吉士黃
開運方位：正南方向
處女座
短評：能快樂享受生活，很愜意的一天。
【整體運★★★★☆】
今天能表現出活潑開朗的一面，雖然會遇到一些麻煩事，但並不影響你的好心情。愛情方面，已婚者經過戀愛時的約會場所，勾起許多美好的回憶。生意人有機會談成一筆交易，對日後的發展很有助益。
【愛情運★★★★☆】
容易看到另一半身上的優點，甘願為對方付出，適時給予讚賞，這讓對方很感動喔！
【事業運★★★☆☆】
運勢平順，適合與朋友相聚，有機會從朋友口中獲得有力資訊。
【財富運★★★★☆】
留意市場動態，把握商機。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-9:00pm 苔蘚綠
開運方位：東北方向
天秤座
短評：有時候幸福就在行動之後到來。
【整體運★★★☆☆】
今天要處理的事情雜亂，試著平靜下來，冷靜的頭腦才是處理問題的關鍵；遇到對眼的異性，趕快採取行動吧；財運不太妙，手氣也欠佳，把時間放在其他有意義的事上，會更有收穫。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。
【事業運★★★☆☆】
想離開現在的環境，但諸多的現實考慮，還是無法完全脫身。
【財富運★★☆☆☆】
提醒自己莫因物慾過重、貪戀花酒而舉債度日。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-7:00am 雪花銀
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：愛情平順，心花怒放。
【整體運★★★★★】
戀愛成熟者可望修成正果；已婚者有機會得與另一半約會，重溫戀愛時的浪漫與激情。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家，能夠節省不少支出。閒暇時看看關於理財方面的書籍，受益匪淺。
【愛情運★★★★★】
桃花運很強，極具魅力，易吸引異性的目光。有伴侶者遇到問題可以請對方協助，易獲得助力。
【事業運★★★★☆】
閒暇時間較多，與家人、親友多互動，會讓你感到幸福，浮躁的情緒也會逐漸安穩。
【財富運★★★★☆】
財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的還要多。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-8:00pm 橄欖綠
開運方位：正北方向
射手座
短評：與人交往能夠和睦相處。
【整體運★★★★☆】
你將會表現得親切又得體，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀三五個好友相聚，能夠緩解不少精神壓力。
【愛情運★★★★☆】
有機會碰到成熟有魅力的對象，深深吸引了你的目光，讓你動了真情。
【事業運★★★☆☆】
喜歡表達，有不錯的創見，但也容易在不自知的情況下得罪人，應留意一下措辭！
【財富運★★★★☆】
今日有福祿雙至之好氣運，只要積極運作，多能求名得名，求財得財。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：1:00-3:00pm 薔薇粉
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：身心舒暢，有利拓展人脈。
【整體運★★★★☆】
出門會有好運，窩在家裡會錯過許多機會。今天多參加團體活動可交到許多朋友，而且身心放鬆後會讓你看到更多美好的事物，啟發靈感。異性緣佳，有戀愛機會，還能賺取不少異性財。
【愛情運★★★★☆】
單身者喜歡獨處，害怕受到異性的打擾，但是你的魅力太大，總有異性主動靠近。
【事業運★★★☆☆】
容易受外界影響，心態不穩定，不宜做重大決定，易出錯。
【財富運★★★★☆】
偏財運旺盛的一天，得財管道頗多。不過，花錢慾望也很強烈，易有揮霍傾向。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-9:00am 珊瑚橙
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：將愛換個方式說出來。
【整體運★★★☆☆】
對喜歡的人無法開口表達愛意的話，精心挑選一份禮物送出去，他也能明白你的心意；財運通達，投資眼光敏銳，長線操作獲利更大；溝通運良好，不要憋在家裡，找朋友聚會聊天共度歡樂時光。
【愛情運★★★☆☆】
想找到真心相愛的對象還需要耐心等待，過早付出感情，容易愛上不該愛的人唷！
【事業運★★★☆☆】
會有新的收穫，若能善用手上的權勢以及人脈，可帶動財運與機會的到來！
【財富運★★★★☆】
能運用智慧、有學問修養者，可獲得更多的賺錢機會。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-10:00am 玉髓紅
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：藉助外力推動，才更能把握好愛情。
【整體運★★★★☆】
單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。
【愛情運★★★☆☆】
桃花太多令你不知所措。不妨試著冷靜下來，讓自己獨處，重新審視眼前的人。
【事業運★★★★★】
頭腦特別的靈活，創意十足，走在路上都能突發奇想到一些有新意的策劃方案，對今後拓展事業很有助益！
【財富運★★★★☆】
出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：8:00-9:00am 可可棕
開運方位：東北方向
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