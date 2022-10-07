每日星座運勢／天秤賣力工作也要 懂得忙裡偷閒

2022-10-07

牡羊座

短評：收穫豐厚。

【整體運★★★★★】

正在熱戀的朋友，今天有機會結束長跑，求婚成功的機率很高；如果工作能與娛樂、異性有關，財源更能滾滾而來；運氣並不是天天有，做好定存也是今天的重點工作。

【愛情運★★★★☆】

今日桃花圍繞左右，選擇機會頗多，談情說愛的機率高，要好好把握。

【事業運★★★★★】

情緒高昂，活力四射的一天，適合展現才華，易有出人意料的出色表現。

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外，還有機會得到禮物或金錢援助。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 玉米黃

開運方位：正南方向

金牛座

短評：保持高度機警的精神。

【整體運★★★★☆】

太晚就不要一個人回家，有被小偷跟蹤的可能；上班一族的工作熱情高，能以高品質、高效率來完成工作；單身的人有望尋獲新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠之中遇上桃色糾紛，宜謹慎。

【愛情運★★★☆☆】

適合與伴侶吃喝玩樂的一天，把自己好好裝扮一番，在伴侶面前展現你的魅力吧！

【事業運★★★★☆】

在本分工作上做到堅守崗位，會有新契機出現。

【財富運★★★☆☆】

進財可觀，適合存錢的好日子，有閒錢就拿去儲蓄吧，切莫貪圖一時爽快而亂花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00pm 香檳金

開運方位：正南方向

雙子座

短評：神清氣爽，幹勁十足。

【整體運★★★★☆】

在心愛的人面前，你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情平穩發展。財運不錯，金錢方面的嗅覺很靈敏，容易發現不錯的商機。工作雖然比較忙碌，但是心情好，不會感覺太累，積極的態度還能獲得老闆的賞識。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，很想黏著對方，不妨用撒嬌的方式來吸引對方的注意。

【事業運★★★★☆】

很有威望，無論是工作還是生活，都能隨心所欲；不過，也別太大意唷！

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，小有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 秋葵綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：情緒波動較大，易受他人意見困擾。

【整體運★★☆☆☆】

今天顯得沒有主見，有委曲求全的傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，易出現停滯不前的狀況。財運不佳，與他人有錢財交易時應注意索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說而和好。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花運較弱，適合一個人上上網、打打球、聽聽音樂等，輕鬆地度過獨處時光。

【事業運★★★☆☆】

適合充當軍師的角色，你的主意會幫朋友大忙，容易有福報喔！

【財富運★★☆☆☆】

明爭暗鬥、競爭激烈的運勢，賺錢顯得勞心費力。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00pm 遠洋藍

開運方位：正南方向

獅子座

短評：不習慣不代表無助益。

【整體運★☆☆☆☆】

與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方看到你濃濃的愛哦！財運低潮期，還是在家看看報紙吧！學生族一刻也不敢放鬆，生怕跟不上進度。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻之間的感情較冷淡，多安排時間交流，探討雙方關注的話題以增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

業務繁忙，有逃避心理，想把燙手山芋推給別人，小心偷懶推諉不成反被人坑。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不順，滿腦子想著錢，可是錢偏偏在今日與你無緣，切勿做白日夢。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 蘑菇灰

開運方位：西北方向

處女座

短評：感情出現微妙變化，應加強溝通。

【整體運★★☆☆☆】

有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有一兩個同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。

【愛情運★★☆☆☆】

糾纏不清的感情，給你增添了不少煩惱。有些感情該斷則斷，以免造成彼此傷害！

【事業運★★★☆☆】

有點犯迷糊，容易曲解上司的話，犯錯的機率增高，得趕緊清醒才行唷！

【財富運★★☆☆☆】

開銷多，金錢流動性強。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 硃砂紅

開運方位：正西方向

天秤座

短評：積極主動能提高辦事的效率。

【整體運★★★☆☆】

工作上能掌控主導權，讓事情有條不紊地進行。戀人未察覺出你的情緒變化，讓你認為對方已不如以前那般在乎你，產生強烈的失落感。兄弟姐妹之間，今天易因錢財而產生爭執。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒有什麼力氣去經營感情。

【事業運★★★★☆】

開朗的心情讓你在工作時精力倍增，做什麼事都順風順水，不過，切記賣力工作時也要懂得忙裡偷閒。

【財富運★★☆☆☆】

今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念、物慾也比較重，要稍微節制喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 芒果黃

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：自信使你變得更有魅力。

【整體運★★★☆☆】

難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。

【愛情運★★☆☆☆】

不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。

【事業運★★★☆☆】

運勢上升，信心增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，但吃喝玩樂開銷也不小。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 湖水綠

開運方位：正東方向

射手座

短評：多姿多彩，會是快樂的一天。

【整體運★★★☆☆】

單身者晚上約幾個好友出去走走，會有偶遇桃花的機會，別把自己弄得太緊張，自然一點就好。有種缺錢花的感覺，賺錢的慾望不斷升溫，有機會賺到外快。工作運佳，若能整理一下工作環境，工作幹勁會更足。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻間易有爭執，兩人都比較衝動，千萬別翻舊帳，否則矛盾會越來越大。

【事業運★★★★☆】

似乎所有的心事和煩惱都離你遠去，只要你一直保持樂觀的心態，任何事務都能被你輕鬆擺平。

【財富運★★☆☆☆】

忌投機，有利學習理財知識。多與久未聯繫的朋友聯絡，有機會獲得不錯的商機。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 睡蓮紫

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：事物都有美好的開始。

【整體運★★★★☆】

愛情機遇頗好，極易在街頭偶遇昔日心儀的對象，單身者若能大膽主動攀談，你們有所發展的機率很高哦；今天能嘗到勤儉節約帶來的甜頭；前段時間在工作上的辛苦耕耘，今天總算看到了一些希望！

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子，千萬別錯過了！快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，出門才有好機會！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，要注意不要為了感情問題而分心，凡事宜親力親為。

【財富運★★★☆☆】

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢、有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 石榴紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：處理好人際關係是今天要做好的功課。

【整體運★★☆☆☆】

顯得慷慨大方，對他人的委託多會爽快應允，但運勢不佳，輕言允諾易惹麻煩，即使是好朋友的請求，也應視實際情況做出回應，以免給人留下信口開河的印象。抽些時間瞭解伴侶的心思，你的言行對方都很在意喔！

【愛情運★★☆☆☆】

因積怨太久，在伴侶面前會突然動怒，讓對方不知所措，兩人的關係易發生突變。

【事業運★★★☆☆】

看問題不夠全面，易花過多精力在某一個細節上。遇到問題時多和他人商討，將能避免疏漏的出現。

【財富運★★★☆☆】

賺錢時務必耐著性子，否則努力恐化為烏有。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 深海藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：比較平和的一天，沒有什麼事情發生。

【整體運★★★☆☆】

愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的感覺，要加入一點新鮮的氣息。財運維持一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。

【愛情運★★☆☆☆】

有點憂鬱、擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

【事業運★★★☆☆】

過於敏感，很多簡單的問題被你複雜化，困在自己設下的陷阱裡不能自拔。

【財富運★★★☆☆】

在投資上不宜太過冒險。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 深海藍

開運方位：正東方向

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