每日星座運勢／射手注重形象多微笑 可以招來桃花

2022-10-06

牡羊座

短評：計劃趕不上變化快。

【整體運★☆☆☆☆】

今天的行程表安排得密密麻麻，但中途生變的機率高，難以事事順遂你意。不計較、不強求者可過得安穩愜意。財運不佳，消費的慾望強烈，有可能要動用銀行存款或透支消費。出去應酬，非必要時不要裝得那麼闊氣，可別贏了面子失了裡子。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日的態度固執倔強，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了哦！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想偷懶不想做事，聽點音樂，走動一下可能會好些！

【財富運★☆☆☆☆】

接受贈與之財恐生是非，賭桌上贏錢會惹人眼紅。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 古銅青

開運方位：正西方向

金牛座

短評：切忌喝酒誤事。

【整體運★★★★☆】

今天飯局邀約較多，很容易與親戚、朋友拚起酒來，要注意自己的酒量，以免醉後失言又失態，得罪了人家而不自知；夫妻間應多尊重彼此，千萬不可當眾丟了對方的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通事故。

【愛情運★★★★☆】

約會最好找個安靜的地方，小心中途被人打擾喔！

【事業運★★★★☆】

會突然接到新的任務，讓你有些措手不及。別緊張，分出輕重就能輕鬆應對。

【財富運★★★☆☆】

特別愛花錢的一天。荷包裡的錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後又會後悔不已。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 咖啡棕

開運方位：西北方向

雙子座

短評：對於把握不了的事物，隱憂感強烈。

【整體運★★★☆☆】

猜不透戀人心裡的真實想法，對於把握不了的部分易產生恐慌，患得患失感較強烈；在各種應酬中表現如魚得水，給人的影響深刻；做商店生意的會有點破財的危險，客人多時一定要當心物品被別人順手牽羊。

【愛情運★★☆☆☆】

今日說謊容易被識破，可別想欺騙伴侶，實話實說更易獲得對方的原諒與理解。

【事業運★★★☆☆】

無論如何都要克制住蠢蠢欲動的慾望，保持清醒頭腦，要知道自己在做什麼。

【財富運★★★☆☆】

今天要小心，交際愈頻繁，破財就愈凶喔！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 竹葉青

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：不要老把壞的一面擺在眼前。

【整體運★★★☆☆】

今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網路上和報紙上獲得很好的工作機會。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚！保持距離，以策安全，今日還是別黏得太緊比較妥當。

【事業運★★★★☆】

運勢上升，自信心也會增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

【財富運★★☆☆☆】

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事都急不得喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 香吉士黃

開運方位：東北方向

獅子座

短評：想到就能做到。

【整體運★★★★☆】

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有異性正在默默為你付出哦！賺錢雖然辛苦，但並不影響獲得辛勞成果時的喜悅。工作實力大為彰顯，易得到上司、同事的認同。

【愛情運★★★☆☆】

與伴侶溝通應注意技巧，語氣平和，避免說教，多說甜言蜜語可增進感情。

【事業運★★★★★】

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利推動完成。

【財富運★★★☆☆】

適合靈活運用財務的一天。例如：投資宜採多元化的策略進行，一部分拿去儲蓄，一部分拿去繳帳單，一部分當零用錢！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 墨玉綠

開運方位：西南方向

處女座

短評：心神安靜，不被外物所打擾。

【整體運★★☆☆☆】

今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛要做好心理準備，情路較為坎坷。喜歡的難追到，不喜歡的難拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

今天你只要按照自己的心意做事就好，強迫自己去幫助他人，反倒容易被誤會。

【財富運★★★☆☆】

欠缺開源的企圖心，恐怕看得到錢卻拿不到錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-4:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

天秤座

短評：慾望過盛，需稍加抑制。

【整體運★★★☆☆】

看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，那就假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者，有被公司員工差別對待的危機。

【愛情運★★★☆☆】

與異性交流的慾望強烈，話顯得特別多，若不注意克制言行，有惹對方厭惡的可能。

【事業運★★☆☆☆】

工作態度不佳，有不懂裝懂的傾向，小心搬起石頭砸了自己的腳。

【財富運★★★☆☆】

機運不錯，但機運之財並非要你去投機，而是去尋覓投資管道。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 青金石藍

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：面面俱到不如擇重突破。

【整體運★★☆☆☆】

單身女性有些迫不及待想要走入婚姻，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。

【愛情運★☆☆☆☆】

對另一半不信任，有點疑神疑鬼，喜歡捕風捉影，伴侶間易產生矛盾。

【事業運★★☆☆☆】

很多事情都堆到一起，讓你手忙腳亂，喘不過氣來。理清頭緒，難題就會逐漸解決。

【財富運★★☆☆☆】

對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 秋葵綠

開運方位：正北方向

射手座

短評：能靈活處理事情。

【整體運★★★★☆】

有另一半的朋友遇到對自己好的異性朋友，會有思想出軌的傾向，必須自我節制，堅守道德觀哦！財運有所回升，投資局面明朗化，可根據自身的情況靈活操作；事業中勇於創新、挑戰，無論是全新的工作領域或工作任務，都是很好的機會。

【愛情運★★☆☆☆】

異性緣不佳，多注重自己的形象，把微笑掛在臉上，散播你的快樂，可招來桃花。

【事業運★★★★★】

事業運頗佳，是個奮鬥突破的好日子，適合與人競爭或是唱反調，但不是為了反對而反對喔，而是為了理念而奮鬥！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，增強行動力，財富會向你走近！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 青金石藍

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：端正理財態度。

【整體運★★★☆☆】

詳盡瞭解競爭對手的策略，制定一整套行之有效的工作計劃，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人應注意處理好兩性關係，小心第三者插手；單身者易在聚會中有艷遇。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，口頭表達能力轉強，特別有利於業務洽談，會因為獲得信任而使談判進展順利。

【財富運★★★☆☆】

出門少帶現金，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 祖母綠

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：今天溝通力的表現顯得尤為重要。

【整體運★★☆☆☆】

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心。向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少。愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多到熱鬧的場所，可增加桃花運；已婚者多安排與另一半約會，增加甜蜜度。

【事業運★☆☆☆☆】

遇到好事莫得意忘形，遇到困難別氣餒，保持積極的心態可扭轉局勢。

【財富運★★☆☆☆】

花錢慾望強烈，注意控制！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 蘑菇灰

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：順其自然，好財運沒那麼容易跑掉。

【整體運★★★★★】

今天更易體會到等待難熬的滋味，已婚者獨守空房會覺得生活太平淡，有尋求刺激的強烈想法；得天獨厚的好財運，與合作者的默契可望達到最高點，求財輕鬆；工作辛苦反而覺得充實，很有幹勁。

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，只要把你的幽默感和活力展現出來，就不難吸引到心儀的對象注意。

【事業運★★★★☆】

事業運佳，有利文書往來，或是技術型的工作。思路受阻時，翻翻書、聊聊天可增加靈感。

【財富運★★★★★】

今日的財運與事業息息相關，事業上有增資擴充的慾望；順利的財運，對於增資有正面幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00pm 香吉士黃

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

2022年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】