每日星座運勢／天蠍單身者會有奇緣 錢財不宜露白

2022-10-05

牡羊座

短評：忽冷忽熱地對待感情很不利。

【整體運★★☆☆☆】

要改變對戀人的態度，不然你令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作有點無精打采，有點雪上加霜，不可太過感情用事哦！

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者一心投入工作，有忽略另一半的傾向，易惹對方生氣；單身者桃花運較弱。

【事業運★★★☆☆】

謙和的工作表現，會幫你招來貴人，當你遇到困難時也能助你渡過難關。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂，要克制衝動的心性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 薰衣草紫

開運方位：正東方向

金牛座

短評：工作用心，方能大獲全勝。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。不過，財運就不是那麼好了，賺錢切忌投機取巧，易出現「偷雞不成蝕把米」的狀況。

【愛情運★★★☆☆】

單身者顯得內斂被動，依然有機會遇到心儀的對象，下午就有表白機會，要好好把握！

【事業運★★★★☆】

運勢平順，很多事情都能把握得當，唯獨玩樂心較重，可別讓自己太懶散喔！

【財富運★★☆☆☆】

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免做出錯誤的決定。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 蕃茄紅

開運方位：正南方向

雙子座

短評：需多給自己打氣的一天。

【整體運★★☆☆☆】

工作進展差強人意，不進則退，打起精神應對，才能突破瓶頸。感情也有小阻力，與另一半在一起少提工作，否則不滿情緒一旦發洩出來會成為兩人爭吵、甚至持續冷戰的導火線。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太順，單身者常被異性打擾，讓你心煩，控制好情緒，學會拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

很多事情堆在一起，分身乏術。別一個人往前衝，多運用人脈會輕鬆許多。

【財富運★★★☆☆】

保守理財，才能降低財務波動。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 淺海藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：運勢不佳，心情低落。

【整體運★☆☆☆☆】

財運不佳，想要在今日開張店面，恐會遇到諸多不順，可在正對著門的櫃檯上擺放一隻金錢豹，能趨吉避凶。參加聚會時，想說的話要先在腦子裡過濾後再出口，這樣才不至於說錯話而弄得好友不快。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情問題頗多的一天，應多花時間以理性平和的態度與伴侶交流，及時解決問題。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，不要任意胡作非為喔！否則會引來許多的是是非非。

【財富運★☆☆☆☆】

求財難如願，不宜打牌或是靠運氣生財；務實為佳，支出錢財應理性評估。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 古銅青

開運方位：東北方向

獅子座

短評：對外接觸頻繁，但效果不太理想。

【整體運★★★☆☆】

感情生活平順，易得到另一半的支持。因工作關係而不得不向外活動，在與他人的交涉中會感到勞累，想要達成協議需要付出較大的心力。別太心急，就把今天的交涉當成過渡期，日後再做進一步的協商吧。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶者多在另一半面前表現獨立的一面，可獲得對方更多的體貼與關懷。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也就不會有什麼問題了！

【財富運★★★☆☆】

有投資打算者，不妨與有經驗的人士討論、評估一番，容易獲利！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 桐花白

開運方位：正東方向

處女座

短評：不妨把派對當成結識朋友的好機會。

【整體運★★★★☆】

單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。

【愛情運★★★★★】

戀愛中的人，情感濃烈，彼此都離不開對方，即使需要在其他方面做一點犧牲也樂意。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個忙碌的一天。事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

【財富運★★★☆☆】

容易把錢花在朋友身上，但感覺很值得。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 燻鮭紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：運勢平順，默默付出必有回報。

【整體運★★★☆☆】

今日做事不宜操之過急，心平氣和地處理手上事務才會有收獲。已婚者在與另一半溝通時別表現出隨便的態度，易被另一半誤會。有機會收到他人贈送的電影、演唱會、球賽入場券等。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人了。

【事業運★★★☆☆】

任務進展到一半會有節外生枝的危險，這種情況多是因自己情緒失控而引起。

【財富運★★★★☆】

財運受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 臘梅白

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：人際關係和諧，愛情明朗。

【整體運★★★★☆】

人多的地方是你今天的幸運場所，單身者會有奇緣，感情可望進一步發展；戀愛中的人，在打情罵俏中感情倍增。工作上，因好奇心強烈而有新的發現，對企劃、廣告工作者特別有利。錢財不宜露白，小心被人算計。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，有利動腦筋多思考，易有出乎意料的創意出現。

【財富運★★★☆☆】

有利做好理財規劃，正是考慮投資何種專案、市場動態如何等問題的日子。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 水晶紫

開運方位：西南方向

射手座

短評：思慮敏捷，有好的投資計劃可在今天實行。

【整體運★★★★★】

今天就算生活再忙碌，也不能放棄與朋友們的交流，與他人互動能帶給你更多意外驚喜與溫情。容易得到長輩幫助，得到指點而發現生財之道，領悟透徹就能收穫豐厚。對身邊的新事物興趣濃烈，工作能很輕易地完成。

【愛情運★★★★★】

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動地參加團體活動，就能幫自己多創造一份機緣喔！

【事業運★★★☆☆】

多和同事交流溝通，聊聊工作中存在的問題，聽聽大家的意見可以提高工作效率。

【財富運★★★★☆】

享受之運，喜歡輕鬆且清閒地度日，花錢的慾望比賺錢的企圖心要強，錢財流失快速。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 石榴紅

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：盡量遠離人群，方可避免與人爭執。

【整體運★★☆☆☆】

社交運較差，不善表達的一面易突顯，會因為一句模糊不清的話引起他人的誤解，默默做事、少參與討論方得安寧。事業上沒有太多表現的機會，安安分分地完成上級交代的任務就不會出紕漏。

【愛情運★★☆☆☆】

今天有點情緒化，與伴侶發生冷戰的機率很高，宜保持距離；單身者不想戀愛，有利獨處。

【事業運★★★☆☆】

沒有想清楚就開始動手做，難免有點捉不到重點，做事情容易浪費一些多餘的精力。

【財富運★★☆☆☆】

理財聖經講得頭頭是道，但缺少執行力。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 咖啡棕

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：今天心情平和，即使有煩惱，也能一笑置之。

【整體運★★★☆☆】

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧、耍性子，單身者專心工作會更好。

【事業運★★★★☆】

精力旺盛，有什麼想法都可以積極行動，正是你好好表現的時機。

【財富運★★★☆☆】

賺錢會辛苦一點，必須辛勤的耕耘才有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 水鑽藍

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：心靈的交流會讓今天變得更充實。

【整體運★★★★☆】

桃花運不錯，有機會接受心儀對象的邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友聚在一起暢談，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合、默契十足，任務能順利完成。

【愛情運★★★★☆】

單身者易有奇緣，彼此曖昧，很甜蜜也很特別，不過，這種浪漫愛情也容易成為泡影唷！

【事業運★★★☆☆】

工作忙碌，有廢寢忘食的傾向，應多留意自己的身體健康。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，心情開朗，即使是小小的進帳，都能讓你感到開心！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 櫻桃紅

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】