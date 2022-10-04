每日星座運勢／牡羊助人為樂有善報 勿跟會與作保

2022-10-04

牡羊座

短評：助人為樂，易有善報的一天。

【整體運★★★★☆】

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，然而在職場上，容易得到異性的助力喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒有什麼摸魚的機會咧！

【財富運★★★☆☆】

錢財進帳機率不高。要注意的是，不太適合跟會或替人作保，否則恐有無妄之災。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 冷泉藍

開運方位：正南方向

金牛座

短評：與人合作易產生意見分歧。

【整體運★☆☆☆☆】

對待問題時與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應彼此先放下執念，相互討論，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

【愛情運★☆☆☆☆】

容易跟伴侶發生爭執，若能多包容、先認錯，會更快和解；如果互不相讓，則是互相傷害。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手金錢相關的事務。

【財富運★★☆☆☆】

擅用智慧學識賺錢，宜防聰明反被聰明誤。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 琥珀橙

開運方位：正東方向

雙子座

短評：多注意人際關係的保持和維護。

【整體運★★★★★】

易遇到不同以往的異性對象或感情體驗，讓感情生活增添不少新鮮感；人際關係上信賴感加深，你的誠意也易感動他人；良好的人際關係會為你今天的工作帶來很大的幫助，事業進展異常順利。

【愛情運★★★★☆】

異性緣超級好的，有機會認識背景、性格差異很大的人！

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，是個名利雙收的好日子。貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。

【財富運★★★★☆】

有機會獲得額外獎金或是驚喜手氣財，適合花在聚會或是犒賞自己上。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 臘梅白

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：關心一下身邊的人。

【整體運★★★★☆】

與戀人之間的矛盾要及時解決，不然會走到難以挽回的局面；經濟上的問題，可找你的父親商量，他是你今天的招財福星；把你的方案呈給你的上級看看，他不但能給你很好的建議，還會對你另眼相看喲！

【愛情運★★★☆☆】

平和的愛情運，多與人接觸互動，可以提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雖然不太想工作，可還是要努力一下，快點把事情做完就可以偷閒囉！

【財富運★★★★☆】

在朋友的引介下，有機會了解到新的投資方法。如果覺得方法不錯，不妨多收集一些資料。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 鉑金灰

開運方位：正西方向

獅子座

短評：有委屈直接說出來就好。

【整體運★★☆☆☆】

伴侶對你的要求過高會使你產生不滿的情緒，不要積壓在心中，日久矛盾激化就會難以調和。財運尚可，但是參加聚會以及娛樂活動，將會增加散財的危險。不妨去工藝品大市場轉轉，美麗的物品有淨化心靈的作用哦！

【愛情運★★★☆☆】

已婚者家庭責任感增強，會替伴侶著想，很少發脾氣；單身者有機會遇到成熟穩重的追求者。

【事業運★★☆☆☆】

工作環境變化較大，適合重新整頓生活步調，按部就班地做事，並找回最初的方向。

【財富運★★★☆☆】

今日財運對於保守理財者、得失心低者的衝擊性較小。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 芥末黃

開運方位：正南方向

處女座

短評：家是你的避風港灣。

【整體運★★★☆☆】

今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。

【愛情運★★★★★】

戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！

【財富運★☆☆☆☆】

消費慾望強烈，易因一時衝動而花大錢買回一堆不實用又佔空間的東西。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 香檳金

開運方位：西北方向

天秤座

短評：頭腦較清醒，容易有成績。

【整體運★★★★☆】

頭腦轉動得靈活又迅速，尤其對資訊的消息更為敏感。適合下載收音機app，利用上班途中聽聽晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧！給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

【愛情運★★★☆☆】

有心事會向另一半傾訴，但對方也需要被關心，今日就是你表現的時候了，做個傾聽者吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運勢很不明朗，看待事物過於主觀，難以正視背後潛藏的危機，但毅力可嘉；能否交出好成績，就看你能否把握住身邊的貴人了！

【財富運★★★★☆】

財運旺盛，借出的款項可望收回。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 墨玉綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：風平浪靜的一天。

【整體運★★☆☆☆】

戀情非常的平和，不用擔心會起任何風波；日常消費支出不會造成你的經濟負擔，反而適當的消費對你的財運有增進的作用；工作上沒有突出的表現也不會出現大的問題，平靜度過方能避免多餘的麻煩。

【愛情運★★☆☆☆】

在與異性接觸時，別忘了把你的熱情傳播出去，讓對方感受到你的真心，就不難邂逅愛情！

【事業運★★☆☆☆】

容易被許多瑣事糾纏著，別給自己太大的壓力，多向同事、上司求助。

【財富運★★★☆☆】

財運不穩定期，收入不如預期的好。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 湖水綠

開運方位：正東方向

射手座

短評：眼光敏銳，適合購物。

【整體運★★★☆☆】

接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間加深彼此的了解。工作平順，能輕鬆地掌握好進度；多與同事互動，會有不錯的收獲。閒暇時不妨到商場逛逛，容易找到物美價廉的商品。

【愛情運★★★☆☆】

感情上別太在意所發生的小事，那只是一時的低潮罷了。

【事業運★★★☆☆】

雖然面臨較大的工作壓力，但多能樂觀對待，易因貴人相助而渡過難關。

【財富運★★★★☆】

多了解市場訊息，把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 深茄紫

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：動小腦筋做些改變會有新發現。

【整體運★★★☆☆】

與戀人的相處十分融洽。工作上比較忙碌，先計劃好輕重緩急再開始做，忙裡偷閒休息一下，能讓你保持充沛的精力持續戰鬥。投資上則要小心一點，草率行事會讓你後悔莫及，等時機成熟了再行動吧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情易有重大突破，有機會談及婚嫁之事；已婚者相互支持，感情穩定。

【事業運★★★☆☆】

對待工作不宜帶有太多的個人色彩，聽從上司的安排，做好手中的工作才是上策。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出由多到少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 萊姆黃

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：運勢不錯，努力爭取表現機會。

【整體運★★★☆☆】

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計劃地投遞簡歷，會有不錯的回應。

【愛情運★★☆☆☆】

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒到對方身上喔！

【事業運★★★★☆】

大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面對，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。

【財富運★★★☆☆】

消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 翡翠綠

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：注重人情，聯繫舊友。

【整體運★★☆☆☆】

單身者有種逃避現實的想法，害怕內心的情感被人察覺，敢想卻不敢愛；找個格調明亮的咖啡廳，那裡對你而言是個洽談生意的好地方；好機會不會站在原地等你，此時身邊的朋友會助你把握住機遇。

【愛情運★★☆☆☆】

是不是特別渴望清閒獨立而不被干擾的空間呢？郊外和湖邊小徑就是你的最佳選擇。

【事業運★★★☆☆】

時常感覺腦子裡空空的，不太容易專心，會不經意的神遊，小心因此無法保證工作進度喔！

【財富運★★★☆☆】

有強烈的投機慾念，稍有外界的引誘就可能一觸即發。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 芥末黃

開運方位：東南方向

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