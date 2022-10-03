每日星座運勢／摩羯可以採取多元化 投資降低風險

2022-10-03

牡羊座

短評：平穩的一天，保持原狀就好。

【整體運★★★☆☆】

工作上力求表現，反而會吃力不討好，時機未成熟只會徒增煩惱，何不看淡一些呢？愛情進展不錯，戀愛中的人可以帶著戀人去湖心夜划小船，浪漫的情景為感情增色不少。找一件漂亮的裝飾品隨身佩戴，有助加強好運！

【愛情運★★★★☆】

期望另一半為自己做些改變，要運用一點小技巧來傳達給對方，太直、太生硬會讓對方難以接受！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，特別容易感受到小人的干擾。其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

【財富運★★★☆☆】

偏財運也不錯，有機會收到貴重的禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 玉髓紅

開運方位：東南方向

金牛座

短評：向外求助會事半功倍。

【整體運★★★★☆】

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。

【愛情運★★★★☆】

適合約會。朋友！別怯場，怕被拒絕而放棄就太可惜了！

【事業運★★★★☆】

有機會得到長輩、有經驗者的提醒指點，多接納他人意見，就可讓你順利完成任務！

【財富運★★★☆☆】

財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊氣！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 睡蓮紫

開運方位：正東方向

雙子座

短評：追求效率，不畏挑戰。

【整體運★★★☆☆】

今天你有全力以赴的幹勁，非常主動積極，身邊的人都難以趕上你的腳步。不過，雖有衝勁，卻缺乏思考，效果不佳。進財管道多，埋頭苦幹難以把握商機，多與他人互動方可抓住財源。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中人感情穩定，可談婚論嫁；單身者有機會與舊情人相遇，再次擦撞出愛情火花。

【事業運★★★☆☆】

重點應放在注意控制好自己的情緒，以及與人交往時的語氣語調。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，購物易有好運。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 芥末黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：在曖昧的氣氛中，感情升溫。

【整體運★★★★☆】

今天在工作中似乎缺少了方向感，制定一個確實可行的目標，相信成效會很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都將成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。

【愛情運★★★★☆】

戀愛運不錯，有機會偷閒跟異性朋友喝喝咖啡、聊聊人生。要小心戀人吃醋唷！

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，辛苦難免，只要肯耕耘，自可獲得好名聲，多少能增加成就感！

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，多半是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

獅子座

短評：運勢比較動盪的一天，總體運勢一般。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作情況一般，表現積極的話有機會獲得新的工作項目，要好好把握。愛情甜如蜜，買一對情侶手鍊給對方和自己，讓愛情在浪漫中翩翩起舞。投資表現一般，但出門在外破財機率高，自己要多加注意。

【愛情運★★★☆☆】

另一半對你有些嘮叨，讓你有些不耐煩。別怪另一半，他是因為不開心，你應多關心他唷！

【事業運★★★☆☆】

抗壓力弱，易出現不滿情緒，與他人發生衝突的機率較高。

【財富運★☆☆☆☆】

今日財運相對較弱，要小心應對借貸關係，不宜大額借款，更不可大額借出。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00am 墨玉綠

開運方位：正西方向

處女座

短評：異性緣佳，充滿激情的一天。

【整體運★★★★☆】

熱情高漲，與異性在一起時能收放自如，單身者有機會與聊得來的異性擦出愛情火花。工作較平順，上司、長輩是你的大貴人，可多與他們溝通。今天花錢的地方較多，應做好預算分配，以免透支。

【愛情運★★★★☆】

已婚者容易感受到另一半的關愛，工作的疲累可經由伴侶的擁抱得到抒解與慰藉。

【事業運★★★☆☆】

一分耕耘一分收穫，別想不勞而獲。老老實實把份內事做好，別分心。

【財富運★★★☆☆】

購物時，別貪圖小便宜！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 水晶紫

開運方位：正南方向

天秤座

短評：相對平靜安好的日子。

【整體運★★★☆☆】

平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。

【愛情運★★☆☆☆】

雖有桃花，但多是擦肩而過的情緣，努力付出和最終結果難成正比。

【事業運★★★★☆】

邏輯推理較為縝密，挑戰高難度項目能讓你充滿成就感。

【財富運★★★☆☆】

錢財方面，因與好友相聚而花費不小，但花得很開心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 可可棕

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：期待值不宜過高哦！

【整體運★★☆☆☆】

今天會有小驚喜哦！最好是不動聲色，等待反而會令你嘗到更甜蜜的幸福感覺；偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破；不懂活躍氣氛不要緊，不過當同事們聊天的時候還是要適當給予回應才好。

【愛情運★★★☆☆】

對愛情顯得照顧不周，心思更多的是放在事業上，對錢財的規劃更有興趣。

【事業運★★★☆☆】

情緒不錯，對人對事都特別寬容，不過，工作容易鬆懈，應有所拿捏才好。

【財富運★★☆☆☆】

在投資上投機心不宜太重，小心被套牢哦。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 杜鵑粉

開運方位：西南方向

射手座

短評：愛情是兩個人的功課。

【整體運★☆☆☆☆】

掌控慾望過強，使對方難以忍受，繼而產生離開的念頭。理財得到長輩們的幫助，他們的經驗使你的財運得到較快的提升。心情好壞對你的工作有著直接影響，心情低落時不妨先將工作放下吧！

【愛情運★☆☆☆☆】

又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重！

【事業運★★☆☆☆】

在與人交往、互動上容易出問題，在發表言論時應注意自己的措辭，以免得罪人。

【財富運★★☆☆☆】

沮喪的情緒會降低求財的動力而使得財運受阻。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 蘭花紫

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：所得結果比預期來得要好。

【整體運★★★★★】

與配偶的感情相當和諧，懂得利用節目來增進雙方的感情；投資運優，只要稍微投入心思，就能在投資市場上大獲豐收；工作上處理事情乾淨俐落，尤其在客戶投訴這塊，能做到讓客戶和公司皆大滿意。

【愛情運★★★☆☆】

今日跟伴侶互動溝通時，說話一定要三思，不經大腦、收不住嘴易說錯話。

【事業運★★★★☆】

今天極有可能需要處理對你來說是零經驗的事務，應虛心請教有經驗的同事。

【財富運★★★★★】

辛苦耕耘日，先付出才能創造賺錢的機會。投資者可以採取多元化的投資方式來降低風險，可以勇敢的小賭一場！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 檸檬綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：對待愛情還需主動一點。

【整體運★★★☆☆】

與其等待愛情的到來，不如自己主動發起進攻，獲得回應的機率較大。財運較差，購買物品時要懂得精挑細選，不然高價買回劣質品，可就不划算了。閒暇之時，可以看看如何增強兩性互動關係之類的書籍，以別人的經驗為借鏡。

【愛情運★★★☆☆】

桃花太多，令你不知所措。不妨讓自己多獨處，重新審視情感，冷靜做出選擇。

【事業運★★★★☆】

若能在在人際關係上更為圓融，博采眾議，成功的格局會更大。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 祖母綠

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：未經證實勿輕信。

【整體運★★☆☆☆】

長相漂亮、俊俏的人未必是你的真命天子（女），用心感受，今天會遇見你真正的緣分。下午是你財運的高峰期，利用上午好好做一番準備工作。有生意洽談約會的人運氣較弱，出門前在皮包裡放一枚硬幣，能助長運勢。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者不妨多抽時間陪陪另一半，讓對方感受到你的愛意；單身者對異性主動才有機會。

【事業運★★☆☆☆】

遇事應冷靜一些，別圖一時痛快而衝動行事，小心因此而處處碰壁！

【財富運★★★☆☆】

購物慾望強烈，小心透支。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 寶石藍

開運方位：正南方向

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