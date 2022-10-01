每日星座運勢／雙子桃花旺盛有心儀 的對象快行動

2022-10-01

牡羊座

短評：開開心心過好這一天。

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情運頗為順利，會得到身邊人的許多幫助，眾人出馬，桃花自然開得旺；今天購物付帳會顯得有些不爽快。朋友的眼力可不差，小心出現既付了錢又落下了小氣鬼名號的局面。

【愛情運★★★☆☆】

有異性邀約，大大方方赴約就是，不必刻意打扮自己，太過嚴肅反而容易弄巧成拙。

【事業運★★★★☆】

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是要注意別興奮過度喔！

【財富運★★★☆☆】

與其等待外力支援，不如自己另闢捷徑。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 秋葵綠

開運方位：正西方向

金牛座

短評：驚喜連連。

【整體運★★★☆☆】

意外收到異性發來的訊息，不妨回覆對方，可增進你的異性緣；外界的誘惑太多，讓學生族無法專心學習，作業的完成程度比較低；朋友帶著禮物來你家拜訪的機率高。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花不少，但大多都是爛桃花，單身者別輕易付出真情；戀愛中的人應避免招惹桃花。

【事業運★★☆☆☆】

今天會面臨不少困難，千萬別退縮，宜利用人際關係處理。

【財富運★★★★☆】

在消費上多能將錢花在刀口上，該花則花。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

雙子座

短評：運勢上揚，各方面表現都很不錯。

【整體運★★★★☆】

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細臉皮厚可是成功的關鍵哦。投資機遇不錯，今天可以放手一搏，不過必要的分析還是要先做好的。精神太過於緊張可以給自己沖杯咖啡，可以舒緩神經。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，不妨自己創造驚喜。

【事業運★★★★★】

精力旺盛，充滿信心，對新任務的執行很有能量。不過對於他人提供的不同意見，需多花心思加以分析。

【財富運★★★★☆】

適合與人合夥求財，要充分相信朋友的眼光！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 碧空藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：做事順心愉快，整天都有好心情。

【整體運★★★★☆】

愛情上平淡如飴，單身者有機會獲得異性的青睞，並有機會長期發展。今天顯得很輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。偏財運佳，買樂透會有所收穫。

【愛情運★★★☆☆】

不宜過多約會，容易因小事鬧得不歡而散。不如在家中看看電視、看看書來得愉快。

【事業運★★★★☆】

情緒高漲，笑逐顏開的一天，有機會與久未聯繫的老朋友相遇，驚喜不斷。

【財富運★★★★☆】

果決者可抓住時機，減少錢財的損失。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 冷泉藍

開運方位：西北方向

獅子座

短評：有機會遇到情投意合的對象。

【整體運★★★★☆】

單身者戀愛運佳，會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺；有伴侶的人有機會得到對方的幫助，為你解決許多難題。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人能感受到激情與歡樂，浪漫、甜蜜的滋味讓你激動不已，想結婚的念頭強烈。

【事業運★★★★☆】

運勢佳，無憂無慮，做起事來也感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心易失誤。

【財富運★★★☆☆】

莫讓貪念作祟而去貪污或逃漏稅，否則恐因財而引來官司是非。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 檸檬綠

開運方位：東南方向

處女座

短評：贈人玫瑰，手留餘香。

【整體運★★★☆☆】

今天易得罪人而不自知，也聽不進別人的勸，應不斷提醒自己注意言行，不可把不耐全放在臉上；對伴侶要求很高，會不斷要求對方改善，這樣會讓他煩不勝煩；開源節流，增加收入，理性消費，是年輕人想要投資理財前最先要做的事。

【愛情運★★★☆☆】

透過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意是否受到大家的喜歡，自然一點就好！

【事業運★★★☆☆】

事情計劃安排好了就不要再東想西想，與其在無關的細節上鑽牛角尖，不如多做點事！

【財富運★★★☆☆】

購物前不妨預先列出清單，分批購買，此法雖無法節流，卻能掌握錢財的流向！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 蜜瓜黃

開運方位：西南方向

天秤座

短評：衝動是魔鬼。

【整體運★★★★☆】

投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會遇到心儀的對象，別表現的太小家子氣，大方地與對方交往會有好結果喔！

【事業運★★★☆☆】

人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。

【財富運★★★☆☆】

進的雖說是小財，但是小錢積蓄可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：心潮澎湃，很想熱烈的動起來，去跳舞能讓你盡情揮發活力。

【整體運★★★★☆】

今天身邊的異性朋友們都異常活躍，多點勇氣，給自己一些機會。適宜與家人相處，能感受到濃濃的親情，幸福的感覺油然而生。空閒時不妨看看偵探小說，對提高分析能力有助益。

【愛情運★★★★☆】

交際應酬的次數增加，為工作努力的同時，也別忽略了另一半的心情唷！

【事業運★★★★☆】

與人互動增多，想與人交流的慾望強烈，也讓你結識了不少朋友，對工作、生活很有利。

【財富運★★★☆☆】

想要聚財就得降低交際應酬、玩樂的頻率。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 白鋼銀

開運方位：東北方向

射手座

短評：今天是展現口才的一天。

【整體運★★★★☆】

愛情運普通，情侶間可透過甜言蜜語來調劑，但要注意場合，避免尷尬發生；生意之人，交易方面稍作妥協更能促成買賣；做事時很容易進入狀態，因全身心投入，任務能較快的完成。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易在社交活動中結識異性朋友，可望戀愛；戀愛中的人愛情平穩發展。

【事業運★★★★☆】

精神飽滿的一天，有機會擔任重要角色，別急著發號施令，先從自己做起。

【財富運★★★☆☆】

避免腦袋發暈，投入超標。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 石榴紅

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：歡歡喜喜的過一天。

【整體運★★★☆☆】

剛接觸的異性會因為你的不修邊幅而不再想搭理你，要注意自己的儀容；今天的財運比較不錯，雖然會有支出，但收入也會不少；多去親戚朋友家拜訪，增進一下感情。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人應珍惜情人，玩愛情遊戲容易失去愛情；單身者對異性熱情一點，可提升戀愛運。

【事業運★★★☆☆】

在實施計劃的途中，看似困難重重，但你的堅毅不拔會為你帶來契機，要堅持喔！

【財富運★★★☆☆】

有閒置資金的話，可進行小額投資 。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 可可棕

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：注重過程，少計較結果。

【整體運★★★☆☆】

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他哦，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

【愛情運★★★☆☆】

會有一份轟轟烈烈的愛情到來，這讓你興奮不已。別高興過頭了，愛情來得快去得也快唷！

【事業運★★★☆☆】

別太大意了，有忙中出錯的狀況。僅憑小聰明而不深入考慮，會讓你錯失許多好機會。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，在人際關係上，常與朋友聯繫，或許會有轉機。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 葡萄紫

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：桃花運相當好的日子。

【整體運★★★★★】

一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。

【愛情運★★★★★】

愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！

【事業運★★★★☆】

需要提高自己隨機應變的能力，否則當有表現機會降臨在你身上時，很容易錯過。

【財富運★★★☆☆】

財運不強，錢財有節餘就拿去儲蓄、買保險吧。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 櫻桃紅

開運方位：東南方向

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