殺破狼周運勢／獅子戀情充滿不確定性 處女出現調薪機會

殺破狼2022年9月26日～10月2日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，同時金星也將在本週進入感情宮位，戀愛對象有意與你以結婚為前提交往，雙方關係趨於穩定。新月期間，可許下與情感、婚姻有關的願望，會獲得新月的能量祝福。

本週須注意的部分

工作運方面，本週水星持續在工作宮位逆行，許多事務的突發狀況不斷，與客戶、同事或上司溝通不良，造成許多誤會。這段時間避免做重大的決定，發生變數的機率較高。

交通運方面，在交通宮位的火星受到退行的水星與海王星影響，即便是你很熟悉的區域，因為某些店家的歇業或搬家，使得你方向感變差而迷路。當心與人發生行車糾紛，或是被開罰單，這段時間須特別注意交通安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到在金錢宮位的天王星影響，購物容易買到瑕疵品，或是發生消費糾紛。有些白羊座常須花許多金錢奉獻給宗教團體，或是被迫購買用不上的直銷商品，在人際關係上會需要花很多錢打點。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，會轉調到新的部門，或是承接新的案件。某些金牛座則是有新的同事一起共事。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，水星持續在戀愛宮位退行，與前任情人維持著剪不斷、理還亂的情感，目前處在曖昧的關係中。某些金牛座則是會尋回走失的寵物，或是收養和過往毛孩長相相似的孩子。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到逆行的水星影響，很久沒聯絡的同學會利用社群軟體聯絡許多人，與週遭幾個朋友借錢或合夥，讓你鬆懈放下戒心，等到資金到手後便人間蒸發，這段期間要特別當心被信任的人詐騙或背叛。

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，相位不良，預期外的開銷太多，同時會浪費很多錢在無意義的交際應酬上。生活必需品也貴到買不下手，常常一不留心，錢就花完了。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，會對某個人、小寵物，或是偶像明星一見傾心。已經有心儀對象的雙子座，與喜歡的人會有更進一步的發展。新月期間，可許下與戀愛、感情有關的願望，會獲得新月的祝福。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮行進，注意血光之災，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病。一旦受傷或生病，會需要花很多時間療養。最近須特別當心大小傷病，以及人身安全。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到火星影響，業務量繁忙，每天都需要加班到很晚，各種大大小小的雜事都得自己一個人處理，感覺嚴重過勞，每天體力都感到無法支撐，覺得很疲累。

家宅運方面，水星持續在家宅宮位退行，住宅有些問題需要修繕，並且要釐清責任歸屬，十分煩人。某些雙子座則是與家人溝通不良，對你而言很重要的事情，卻不受父母尊重，感到很無奈。

巨蟹座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會在此時購置新的傢俱或家飾，生活煥然一新，有搬家需求的巨蟹座，會找到理想的物件，並很快入住新居。新月期間，可許下家庭、家宅相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的冥王星與在家宅宮位的新月相位良好，會正式拜訪交往對象的父母或家庭，獲得對方家人的好印象。感情已經穩定的巨蟹座，會決定一起同居生活。

本週須注意的部分

工作運方面，木星受到在家宅宮位的太陽能量影響，家人對於你的事業或工作有些意見，會使你有些挫折感。某些巨蟹座則是因為工作單位的轉換需要搬家或離家，目前正在尋求適合的落腳處。

溝通運方面，水星持續在溝通宮位退行，不論是現實生活，或是在網路上的發言會不自覺惹怒陌生人，遭到他人言語羞辱。某些巨蟹座則是與週遭的人溝通不良，說出來的話被人誤會。

獅子座：

整體運勢

旅遊運方面，新月發生在旅遊宮位，想去遊覽的地區釋出利多政策，會開始研擬一個旅行計劃。新月期間，可許下與旅行有關的願望，會獲得良好的能量幫助，行程一路順風。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星持續在金錢宮位逆行，當心掉錢包或是信用資料被盜用，造成或多或少的財損。某些獅子座的薪資或是案件報酬會延遲入帳，造成你生活費用緊縮。

人際關係方面，火星持續在人際關係宮位行進，相位不良，老是有親朋好友想佔便宜，希望你提供某些免費的服務，被當成工具人。某些獅子座會因為財務問題跟人吵架，甚至需要尋求律法途徑解決爭端。

感情運方面，在感情宮位的土星持續受到天王星影響，與情感對象的關係總是忽冷忽熱，覺得對方的情緒難以掌控，雙方溝通不良，許多問題各執己見，戀情充滿著不確定性。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，可與老闆斡旋薪資待遇，會有調薪的可能。某些處女座會多兼一份差，增加收入。新月期間，可許下與金錢、薪資、收入……有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，水星在命宮退行，會與前任情人再續前緣，雙方有復合的可能性。但由於水星受到海王星影響，自己的心情會有些心猿意馬，難以猜測對方的心意，關係尚不穩定。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到逆行的水星影響，許多事務不斷來回修正，每天都需要加班到很晚，才能完成工作。某些處女座暫時代理主管職工作，下屬工作常常出包，自己卻必須要扛下責任。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到土星影響，因為工作需要而外派或出差到異地，卻因為某些不可抗力的因素，滯留在當地，無法回家。某些處女座則需要常常與海外人士溝通，但語言能力不足，溝通不良。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，勇於對喜歡的人告白，兩人的關係會有進展，感情已經穩定的天秤座，雙方會有結婚的念頭。新月期間，可許下與感情、伴侶關係、婚姻……相關的願望，戀情會獲得新月的祝福。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，斷捨離一些不需要的東西，家裡會因此清爽很多。家庭成員有人罹患嚴重疾病，經過醫治後已經完全康復了，緊繃的心情因此放鬆許多。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的海王星受到逆行的水星影響，處理許多事務頻頻出錯，工作不順。某些天秤座得抱病上工，在身體極端不適的情況下，許多文件進度緩慢。

健康運方面，金星、新月、太陽齊聚命宮，容易感染不明病毒，喉嚨發炎，或是拉肚子，以及引響心血管方面的功能，同時因為在健康宮位的海王星受到逆行的水星影響，工作壓力過大，會是心理疾病好發的高峰期。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，戀情的難關會有方法克服，對暗戀的對象勇於表達，至少會有好的開始。新月期間，可許下與戀情、靈魂伴侶……相關的願望，會有良好的能量幫助。

學業運方面，在學業宮位的冥王星相位良好，新學期選修新的課程，會稍微冷門，但學分很容易取得，但你對這門科目抱持著高度興趣，會遇到十分投緣的老師指導。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的火星受到逆行的水星與海王星影響，走在馬路上當心遇到做直銷的騙子搭訕，一旦步入陷阱，就很難脫身。有投資習慣的天蠍座，切勿炒短線，想一夕致富，只會將你所有的積蓄瞬間敗光。

工作運方面，在工作宮位的木星受到在秘密宮位的太陽影響，會得知目前的職場有些不可告人的秘密，覺得現在這份工作十分不穩定，萌生轉換跑道的想法，但目前因為不景氣，理想的職缺並不好找。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，目前所待的團體會有新的夥伴加入，相處融洽。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，任何事情都會獲得貴人相助。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，會勇於嘗試各種工作，即便有些工作酬勞不高，但多勞多得，少少的報酬累積起來也是很可觀的。某些射手座有穩定的被動性收入，比起身邊許多人富裕很多。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位逆行，職場總是有突發事件發生，造成你常需要花很多時間在等待，有時閒到沒事做，有時又太過忙碌。某些射手座不斷要來回修正一些工作細節，每天都需要加班。

感情運方面，在感情宮位的火星受到在志業宮位逆行的水星影響以及家宅宮位的海王星影響，因為工作忙碌，無法與喜歡的人長時間相處，雙方為此會起爭執。某些射手座則是因為家庭或家宅的問題，與喜歡的人有些疙瘩。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會開啟一項重要的職務或業務，或是多了新的兼職，新月發生期間，可許下與事業、工作、成就……相關的願望，會獲得良好能量幫助。

家宅運方面，木星持續停留在家宅宮位，受到新月影響，會為了工作便利，需要離家、搬家，或是購置房產，這段時間可找到理想的物件，對未來的生活與事業充滿了憧憬。

本週須注意的部分

健康運方面，火星在健康宮位行進，相位不良，因生活忙碌有過勞的傾向。也會因此造成某些器官發炎，或是罹患急性疾病，這段時間需注意血光之災，容易發生意外傷害，一旦受傷或生病需要花很久的時間復健與治療。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星持續受到土星影響，與戀愛對象的經濟狀況不太對等，不斷需要付出金錢資助，負擔沈重。但對方會視為理所當然，使你覺得有些寒心。

水瓶座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，會開始啟動一個海外旅遊計畫，訂購交通票券與住宿旅店，某些水瓶座會有外派或出差的計畫。新月發生期間，可許下有關遠行、海外旅遊的願望，會有良好的能量幫助。

工作運方面，木星持續停留在面試、考試宮位，求職或轉換跑道面試順利，很快就接到錄取通知。報考公職成績可達標，進入理想的單位服務。工作穩定的水瓶座，洽談新合約順利，或是簡報受到上司肯定。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的火星相位不良，對於親密關係的需求較高，但對方在肉體的配合程度上較不高，某些水瓶座會意外懷孕，但這個小生命並不是你所預期而來，孩子容易流產。

金錢運方面，水星持續在財務宮位退行，當心掉錢包或信用資料被盜用，某些水瓶座可能捲入財務糾紛，甚至需要尋求法律途徑解決。有投資習慣的水瓶座，切勿投機炒短線，容易因此負債。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會在此時分期付款購買某件昂貴的東西，或是開始嘗試投資相關事宜。新月期間，可許下與金錢、財務、清償債務相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，水星退行至感情宮位，與前任情人再度連繫上，對方會採取積極的攻勢，希望與你復合。但由於退行的水星受到海王星與火星的影響，你對於這段感情態度會有些猶豫不決。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，注意門戶安全，用電與爐火的使用要特別留心。與家中的成員有些不愉快，甚至吵到撕破臉，或是冷戰處理，無法解決當下的問題。

工作運方面，在面試宮位的天王星持續受到土星影響，轉換跑道並不順利，面試許多單位，感覺不符合自己的專長。事業、工作穩定的雙魚座，與同事、客戶、上司溝通覺得吃力，嚴重社恐，在職場會成為邊緣人。

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