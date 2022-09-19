想談戀愛好難！爛桃花比正桃花還旺的4大星座 雙魚、射手竟然都上榜

對於單身又想戀愛的人，總是希望自己能多遇到一些桃花，讓自己能夠順利脫單，也能享受一下戀愛的美好。但並不是所有的桃花都是讓人開心的，一朵爛桃花會讓人覺得還不如單身好，這些星座戀愛路上就比較坎坷一些，感情中總是遇到一些錯的人，爛桃花比正桃花還旺，讓人心疼。

你知道嗎！爛桃花很多的「金牛座」就是這樣的

除了重視物質（物質的範圍相當廣泛，凡是吃的、喝的、穿的、聞到的、摸到的、聽到的、看到的…這些都是物質。）和追求愉悅的事物極度敏感之外，金牛座對藝術、美食、音樂等領域具有極高的鑑賞力。 物質慾望滿足後將為金牛座帶來心理上的滿足與安全感，展現出「 優雅、安靜、溫和 」的一面。 為了滿足物質慾望，金牛座會努力工作或理財，如果物質被過度滿足則會出現紙醉金迷、安逸享樂的負面特質。

金牛座個性趨於保守、務實且傳統。生活較重視物質層面，做事刻苦耐勞，耐力過人。不過有時會給人固執不知變通、做事刻板的感覺，甚至可能有物慾的傾象。

金牛座的人比較現實一些，他們對物質利益看的比較重，如果有誰用利益來故意下套誘惑他們，那很容易就能讓他們上鉤，而真正想和他們談感情的人，很可能就因為更重感情而不怎麼在意利益，反而沒有很好的和他們建立關係，也沒能讓兩人的關係更進一步，這樣一來，最後留在身邊的反而都是難以修成正果的爛桃花，想要和其中某些人好好發展，也會因為對方投入的真心不夠，最後也只會分開。

獅子座的關鍵字是 「焦點」，受到守護星太陽的影響，獅子座具有高貴的氣質，喜歡耀眼明亮的事物，也喜歡被注意。獅子座也是陽性的象徵，具有陽剛、父性的特質，他們重視榮譽，並且充滿正義感，對所有小人行徑嗤之以鼻。 由於渴望成為眾人焦點，獅子座會用誇張表現來博得眾人眼球， 簡單講就是「愛出鋒頭」，受到重視可以讓他們得到快樂，由於想要成為焦點，獅子座對大眾流行特別敏感，很容易就知道大家喜歡甚麼，也很擅長經營自我品牌，販售高級用品。

獅子座個性較為自我，喜愛成為團體的中心或焦點，自尊心強烈，具有領導潛能與優越感。但倘若獅子座無法成為眾人的焦點，為了吸引它人目光，有時容易過度表現、行為誇張... ...獅子座給人的印象是唯我獨尊，很多事情只考慮到自己。

獅子座的人很重感情，但是他們又不能完全放下面子去追求感情，如果遇到了讓自己心動的對象，在實際相處的時候，也會為了面子而壓抑自己內心真實的想法，有些人就看準了他們這個點，用一些討好的方式接近他們，而不是用真心去對待，但他們卻很難抵抗，只有等實際相處下來，才發現對方只是一朵爛桃花，受傷後又更加封閉自己，惡性循環，最後發現自己身邊的爛桃花比正桃花還旺。

你知道嗎！爛桃花很多的「射手座」就是這樣的

射手座的關鍵字是「幸運」與「自由」，受到守護星木星的影響，射手座是天生的幸運兒，運氣一般都不錯，生性樂觀、坦率又直接，常因此得罪人而不自知，具有強烈的理想主義與冒險精神，樂於探索未知的世界。 射手座愛好自由，瀟灑的個性使他們不願受到拘束，有時會藉由遠走他方來逃避事情，給人不負責任的感覺。過度的自信讓射手座時常表現出自大、粗心，這多半也是他們失敗的原因。射手座對應第九宮 － 文化宮，象徵大智慧、旅行、哲學。

射手座個性喜愛思考探索與追尋哲理，個性樂觀，富理想，好自由，但有時常粗心大意，一副無所謂的樣子，令人感到沒有責任感，甚至有時會有過度樂觀的傾向。

射手座的人在交友上面總是顯得很有熱情，他們包容性很強，而且也很擅長發現別人的優點，而且他們自身性格非常活潑開朗，也很討人喜歡，所以不管是什麼類型的人，只要是他們沒接觸過的，能夠勾起他們的好奇心，他們就會想要多接觸多了解一些，即便有時候看到了對方的某些缺點，他們也願意去包容，願意給彼此一個機會去更加深入的了解對方，也是因為這個特點，所以很多時候的桃花並不那麼合適。

你知道嗎！爛桃花很多的「雙魚座」就是這樣的

雙魚座的關鍵字是「包容與統一」，受到守護星海王星的影響，雙魚座十分純真而且愛幻想，浪漫的性格加上迷糊的個性總是會引發不少誤會，雙魚座都有相當不錯的感受力，他們就像是大海一樣可以輕易地感受到別人的情感。雙魚是個古老複雜的星座，包含了太多的情緒，所以在情緒方面起伏非常的大，矛盾、敏銳的感性、知性、詩情和纖細的觸覺，種種衝擊之下便產生了無與倫比的藝術天才。也許，這也是他們另一種沈醉的表現。

雙魚座個性包容力強，富有直覺，悲天憫人，容易與人相處，但有時為求凡事融洽，作事缺乏原則，容易受騙上當，甚至有時會有自我催眠或自我欺騙的負面傾向...。

雙魚座的人在感情上特別的敏感，他們的情緒很容易就會被調動，一點點小事就能在他們心裡掀起很大的波瀾，例如有誰稍微對他們好一點，專門為他們做些什麼，那他們就會去想對方是不是喜歡自己，所以故意在引起自己的注意，想要贏得自己的好感，當然有不少時候只是誤會。如果有誰刻意想要接近他們，或者一些不太合適的對像出現，他們也已經被戀愛情緒沖昏頭腦，而不知道如何分辨了。

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