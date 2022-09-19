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強震不斷！命理師警告倒數3天「罕凶日」衰難躲：5件事別做

聯合新聞網／ 綜合報導
四離日為一年中罕見的「凶日」，命理師柯柏成提醒如果有大事，盡量避免當天進行。 圖／ingimage
四離日為一年中罕見的「凶日」，命理師柯柏成提醒如果有大事，盡量避免當天進行。 圖／ingimage

台東昨天發生規模6.8地震，全台民眾都超有感。花蓮玉里鎮受創嚴重，之後餘震不斷，也讓民眾陷入恐慌，擔心後面是否會有更強烈的地震。命理師柯柏成在臉書提醒，這周五(9月23日)就是節氣「秋分」，秋分前一天是「四離日」，也是一年中的「罕見凶日」，有禁忌要特別避免。

柯柏成在臉書提及，秋分的前一日是曆法上的「四離日」，是與節氣春分、秋分、夏至、冬至有關的「凶日」，因此全年共有四個這樣的日子。柯柏成提醒大家盡量諸事不宜，像是簽約入宅等重大事情應該避免，「日值四離，大事勿用」。

根據傳統信仰，四離是四季開始，四絕為四季之終，古人害怕窮盡，所以總結認為是不吉祥的日子，因此百姓普遍不選擇四離和四絕日辦大事，認為會有諸多不利，也沒有益處，從玄學角度看，這時正好是四季相交，陰陽雜亂之際，會出現時而有序，時而混沌的現象。

另外有一種說法是，人們認為四離日是把春夏秋冬一分為二的時間，所以這天五行之氣無法流通，辦事的時候就自然不順利，「四離日」也有禁忌要避開，包含不宜結婚、搬家、動土、出行或辦其他大事，千萬別選這些日子。

熬過四離日後，柯柏成說，秋分起到寒露前，名字帶有火或是火偏旁的人，這段時間有利於財運，容易出現意外的收穫，因此業務可以趁這時間談生意，當然也可以小試手氣，買張樂透或是刮刮樂，會比其他人有更多的財運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

地震 台東

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