9月下半月發大財！命理師點「4生肖財運爆棚」第一名嶄露頭角

時間過得很快，已經過了中秋節，來到9月下半月，小孟老師也在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」點出4生肖，「9月下旬財運大旺」，包含屬龍、屬羊、屬馬及屬雞的朋友，除了正偏財運旺之外，職場上也能有很多發揮機會，千萬要好好把握。

第四名：屬龍

發揮創意，正財亨通

屬龍的人下半月在工作上需要多注重職場上的溝通力，因為會有很多的機會可以讓你好好展現自己，所以機會來的時候千萬不要壓抑，要大膽的發揮意見與想法，你的內在實力很容易受到貴人的賞識與提拔，會得到躍身賺大錢的機會喔。

第三名：屬羊

穩中求勝，持盈保泰

屬羊的朋友在下半月來臨時，跟同事之間也會互相扶持相安無事，若有業務要合作進行也會順利。若有想轉行的朋友可藉由長輩的牽線容易遇到賺錢的好機會。財運上正財為主，過去努力累積的實力會讓你在這波疫情裡面避開許多危機，財運穩當就是福氣。而在投資方面適合保守為主。新市場若沒研究不要貿然投入。

第二名：屬馬

正財提升，掌握偏財

屬馬的人在下半月工作上有機會被賦予重大的任務，你們會備受肯定與重用，切莫害怕承擔責任或者太追求表現完美，這個月只要你用心去做，就會讓上層主管看到你的努力而更看重你喔，財運上是以正財運為主，偏財運也不錯，若有副業在經營的人會有不錯的收益，若想要投資副業的可以多去安排了解，會有好的機會出現，可以好好把握。

第一名：屬雞

收入穩定，嶄露頭角

屬雞的人下半月收入穩定，可以算是過去累積的人氣與實力開始嶄露頭角，若是做業務性質的人會有老客人介紹新客戶，好人氣口耳相傳在財運上能更開拓，此外你的人際關係良好，可以善用人脈資源會為你帶來好消息，在團隊合作上也會有良好的收益。

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