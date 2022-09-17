快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9月下半月發大財！命理師點「4生肖財運爆棚」第一名嶄露頭角

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
小孟老師點出4生肖「9月下旬財運大旺」，包含屬龍、屬羊、屬馬及屬雞的朋友。聯合報系資料照
小孟老師點出4生肖「9月下旬財運大旺」，包含屬龍、屬羊、屬馬及屬雞的朋友。聯合報系資料照

時間過得很快，已經過了中秋節，來到9月下半月，小孟老師也在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」點出4生肖，「9月下旬財運大旺」，包含屬龍、屬羊、屬馬及屬雞的朋友，除了正偏財運旺之外，職場上也能有很多發揮機會，千萬要好好把握。

第四名：屬龍

發揮創意，正財亨通

屬龍的人下半月在工作上需要多注重職場上的溝通力，因為會有很多的機會可以讓你好好展現自己，所以機會來的時候千萬不要壓抑，要大膽的發揮意見與想法，你的內在實力很容易受到貴人的賞識與提拔，會得到躍身賺大錢的機會喔。

第三名：屬羊

穩中求勝，持盈保泰

屬羊的朋友在下半月來臨時，跟同事之間也會互相扶持相安無事，若有業務要合作進行也會順利。若有想轉行的朋友可藉由長輩的牽線容易遇到賺錢的好機會。財運上正財為主，過去努力累積的實力會讓你在這波疫情裡面避開許多危機，財運穩當就是福氣。而在投資方面適合保守為主。新市場若沒研究不要貿然投入。

第二名：屬馬

正財提升，掌握偏財

屬馬的人在下半月工作上有機會被賦予重大的任務，你們會備受肯定與重用，切莫害怕承擔責任或者太追求表現完美，這個月只要你用心去做，就會讓上層主管看到你的努力而更看重你喔，財運上是以正財運為主，偏財運也不錯，若有副業在經營的人會有不錯的收益，若想要投資副業的可以多去安排了解，會有好的機會出現，可以好好把握。

第一名：屬雞

收入穩定，嶄露頭角

屬雞的人下半月收入穩定，可以算是過去累積的人氣與實力開始嶄露頭角，若是做業務性質的人會有老客人介紹新客戶，好人氣口耳相傳在財運上能更開拓，此外你的人際關係良好，可以善用人脈資源會為你帶來好消息，在團隊合作上也會有良好的收益。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 生肖運勢 財運

延伸閱讀

追到手就變了？ 這4個星座男越不理他越愛你

不到最後就是不動！「最愛拖延」星座TOP5 射手都看心情做事

測字：呼叫愛情！你的下一段桃花在哪裡？

十二星座男「約會最小氣」排行榜 這星座錢花最少卻大受好評

相關新聞

每日星座運勢／雙魚不用為金錢擔心 注意調整思緒

2022-09-18牡羊座短評：與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。【整體運★★★★☆】今天有機會發揮溝通才能，期間會遇到脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單

殺破狼周運勢／射手職場有突發事故 3星座「財運好」記得對發票

射手座工作運方面，水星逆行回志業宮位，與金星齊聚，在職場中遇到一些突發事故，反而因禍得福，可以暫時宅在家工作，獲得喘息的時間。不過工作狀況不順利，也讓你感到擔憂。

9月下半月發大財！命理師點「4生肖財運爆棚」第一名嶄露頭角

時間過得很快，已經過了中秋節，來到9月下半月，小孟老師也在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」點出4生肖，「9月下旬財運大旺」，包含屬龍、屬羊、屬馬及屬雞的朋友，除了正偏財運旺之外，職場上也能有很多發揮機會，千萬要好好把握。

十二星座男「約會最小氣」排行榜 這星座錢花最少卻大受好評

約會的時候，有的男性習慣替另一半支付費用，也有的人斤斤計較，每一分錢都要好好計算。日本網站「占TV」最近就分析十二星座的男性，排出他們在約會中的小氣程度為何。

測字：呼叫愛情！你的下一段桃花在哪裡？

一段相知相守的愛情，讓多少人為之嚮往，尋尋覓覓，內心卻是冷冷清清，期盼有桃花降臨。那麼，你的下一段桃花會在何時出現？該注意哪些事，才能牢牢抓緊桃花呢？馬上跟著科技紫微網一起來測字占卜！

不到最後就是不動！「最愛拖延」星座TOP5 射手都看心情做事

今日事今日畢，想必是每個人理想的狀態，才不會日積月累，成為不可收拾的結果。不過這終究是美好的狀態，也就是總有些人很愛拖，拖到何年何月，自己也不一定知道。來看看，是哪五個星座，最愛把事情拖延再拖延。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。