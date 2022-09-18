盤點十二星座追人「容易犯的錯」 獅子讓人有壓力、這星座缺乏信任

許多人對感情充滿渴望，希望有天能夠找到屬於自己的另一半，但如果追求過程有所不慎，很可能就會讓姻緣告吹。日本網站「占TV」最近就分析，十二星座在找尋結婚對象的過程中，容易犯下什麼樣的錯誤。

牡羊座

牡羊座的人性子太急，一旦鎖定了對象，就會照三餐噓寒問暖，且對方回應慢一點就焦急萬分，結果就是「食緊弄破碗」嚇跑對方。

金牛座

金牛座的人重視安定感，若是沒有滿足自己訂下來的條件，就會覺得再多深入也沒有意義，從而迴避和對方的往來，因而錯失掉許多機會。

雙子座

雙子座的人好奇心旺盛，且能言善道，一開始和相對象或許很談得來。但若是一直喋喋不休，難免會讓人感到煩躁，形成反效果。

巨蟹座

巨蟹座的人想像力豐富，以致於對方有一點風吹草動，就會暗自覺得「該不會是被討厭了」，而這樣的負面心態，往往容易形成不必要糾紛。

獅子座

獅子座有著自我中心的性格，認為周邊的一切都該繞著自己打轉，也要求另一半應該經常對自己多說好話，無形中造成對方相處的壓力。

處女座

處女座的人一絲不苟，連極其微小的地方出錯也不能原諒，儘管是出於好意，然而如此嚴厲的態度卻容易讓他人退避三舍。

天秤座

天秤座願意傾聽，相當關心對象的想法，平時很受歡迎。不過有時當傾聽者當得太超過，鮮少有表達出自己意見的時候，也會讓對方沒辦法好好瞭解自己，形成互相的良性溝通。

天蠍座

天蠍座重視自我隱私，往往需要比較長的相處時間，才能夠信任另一半。然而在那之前，對方很可能就會因為感到難以親近而放棄了。

射手座

射手座性格樂觀，不管碰到什麼事情都會正向看待，然而有時對感情事太過隨便，就會讓對方產生「你有認真看待嗎」的感受，引發對方的不信任感。

魔羯座

魔羯座的人重視聲譽和評價，因此在挑選結婚對象時，也會以家世背景較優的人優先。然而這種評價基準卻不一定客觀，有時比起外在條件，更該注意一個人的性格態度。

水瓶座

水瓶座的人特立獨行，一旦在相處、對話中的「自我立場」全面開啟，就讓另一半難以有越雷池一步的空間，結果自然不容易培養感情。

雙魚座

雙魚座的人包容力高，比起自己的事情，反而容易以他人做為優先。然而這麼做，卻讓感情的主控權完全掌握在對方手中，結果能否好好持續下去，就只能看對方臉色了。