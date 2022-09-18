殺破狼周運勢／射手職場有突發事故 3星座「財運好」記得對發票

殺破狼2022年9月19日～9月25日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入感情宮位，會有追求者大膽告白。然而太陽也受到命宮的木星影響，對方似乎不是你的菜，會考慮試著要不要交往看看。有穩定對象的白羊座，對方有意與你進入婚姻關係，但你並不想。

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，某個事務進入收尾階段，心情會顯得比較輕鬆。然而水星逆行回工作宮位，許多事務會不斷來回修正。某些白羊座則是承接一件光鮮亮麗的案件，卻發現對方做生意不誠實，最好考慮一下。

本週須注意的部分

健康運方面，水星退行回健康宮位，與金星齊聚，染疫機率較高，呼吸系統與喉嚨感到不適時，要注意是否被病毒感染。某些白羊座則是因為過度勞累，舊疾復發，又要再復健一次。

旅遊運方面，在旅遊宮位的火星受到金星與海王星影響，出門旅遊十分疲累，訂了高級的旅店，卻可能遭到不愉快的待遇。某些白羊座需要到外地出差，地點十分偏僻，沒有像樣的旅店可以投宿。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，水星退行回戀愛宮位，會收到曾經喜歡的人所發出的訊息，但可能是要去參加對方的婚禮。某些金牛座會在某個場合重逢前任情人，會眷戀一些過往，但你或對方已經有了穩定的交往對象。

學業運方面，在學業宮位的冥王星相位良好，研究或報告受到師長重視，有可能登上重要的期刊，但要與別人一起掛名，在這方面你會有所堅持，不想將自己辛苦的研究被踐踏。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入工作宮位，會承接一個十分重要的案件或任務。但太陽受到木星影響，會對自己的能力能否勝任沒有把握，感到有壓力。某些金牛座則是因為前陣子屢屢犯錯，很怕被公司裁員。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到人際關係宮位的海王星以及子女宮位的金星影響，網購有品牌的商品，可能買到假貨，引發消費糾紛。某些金牛座只是帶寵物做健康檢查，會因為某些指數看似過高，買了一堆毛孩不愛吃的營養品。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，水星本週在戀愛宮位退行，太陽會進入戀愛宮位，與前任情人再續前緣，兩人能順利復合。某些雙子座則是再度與過去喜歡的人見面，發現對方也曾對你有好感，但現在雙方各自都已經有穩定伴侶。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，統一發票要記得對獎，中獎率較高，不無小補。有投資習慣的雙子座，小額的獲利累積起來也比定存利息高，穩當的標的物不要急著脫手。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星週末退行回家宅宮位，與家人溝通不良，常引發誤會，很容易就吵了起來。某些雙子座的家宅需要修繕，居家生活受到影響，甚至得暫時住在外頭。

工作運方面，火星持續在命宮行進，許多雜事浪費你很多時間，每天都很忙，卻似乎在空轉。某些雙子座嚴重過勞，身體某些器官發炎，甚至需要動手術治療，工作時要當心職業傷害，一旦受傷要花很多時間復健。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星與溝通宮位的金星有良好連結，和喜歡的對象有許多交流與對話的時間，能更了解彼此。某些巨蟹座則是與情感對象一起出門輕旅行，製造許多美好的回憶。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與家人之間的距離拉遠了，緩解了許多衝突。某些巨蟹座則是住宅整修完工，或是搬到環境較好的區域，生活也獲得新的開始。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星與逆行的水星呈現對分相位，和上司、客戶、下屬溝通不良，感覺煩悶。某些巨蟹座則是因為工作需求，需要跑外務，但交通不順，常困在某些地區動彈不得。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到土星影響，被某個人嚴重挑釁，踩到痛腳，不惜以法律來逞罰對方。某些巨蟹座與朋友合作，或是有借貸關係，資金卻拿不回來，引發財務糾紛。

獅子座：

整體運勢

遠行運方面，木星在遠行宮位行進，會有到海外旅行的計畫，需要辦理許多證件，很多事情會在這段時間準備完成。某些獅子座與海外人士特別有緣分，會結交到許多來自異國的朋友。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星退行回金錢宮位，薪資因為某些因素，會延遲發放，造成生活上的壓力。某些獅子座則是被減薪，否則公司將無法經營下去，會對目前工作環境的財務狀況感到憂心。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到夥伴宮位的土星影響，目前執行的案件或事業，老是因為合作夥伴有些不可預期的狀況，做了很多白工，浪費了很多時間，許多責任只好自己一肩扛起。

感情運方面，在感情宮位的土星受到天王星影響，兩人關係十分不穩定，常為一些雞毛蒜皮的事情吵起來，負面的心情會影響到工作與生活，甚至會思考分手的可能性。

處女座：

整體運勢

感情運方面，水星退行回命宮，會因為一些重要的事情與前任再度聯繫，不太愉快的過往可以獲得和解，但退行的水星受到海王星與木星影響，雙方都已經有了穩定的伴侶，復合的機率較低。

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，終於有資金入帳，生活拮据的問題可獲得緩解。某些處女座意識到最近的開銷增加，會開始節約用錢，並且尋求一些副業，賺些零用錢。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的海王星以及退行回命宮的水星影響，許多事務因為被豬隊友拖累，不斷來回修正，使得工作量暴增，每天都要加班才能完成。

健康運方面，水星退行回命宮，與金星齊聚，相位不良，染疫確診機率較高，呼吸系統與喉嚨不適，這段期間當心感染病毒。某些處女座則是有些身體上的老毛病舊疾復發，常常需要到醫院複檢、治療。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，會因為一些因素天天宅在家中，輕鬆過日子，某些天秤座已習慣長期在家中工作，在職場不友善的情況下，會考慮自行在家接案生活。

人際關係方面，水星在命宮退行至心靈宮位，同時太陽進入命宮，有許多很久不見的老朋友與你聯絡，突然覺得自己目前的生活和別人比起來算是過得去，而更懂得惜福。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星受到命宮的太陽影響，與喜歡的人雖然有共識結婚，但雙方的價值觀以及財務狀況都有落差，婚期會不斷的延遲。單身的天秤座，會重逢過去曾暗戀過的對象，雖然很驚喜，但對方已經結婚了。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到金星與逆行的水星影響，這段時間對於許多工作細節要格外謹慎，一不小心可能犯下無法彌補的錯誤，受到逞處，甚至被資遣。

天蠍座：

整體運勢

學習運方面，在學習宮位的冥王星與在人際關係宮位的金星有良好連結，開學後認識的新同學都十分友善，甚至會遇到對你有好感的對象。已經出社會的天蠍座，也會在學習某些新才藝方面遇到志同道合的同好，相處舒服。

人際關係方面，水星逆行回人際關係宮位，與金星齊聚，會在這段時間開同學會，或是與老朋友相約見見面，聊聊近況，甚至在這些聚會中認識有好感的新對象。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到金星與逆行的水星影響，你或戀愛對象會與前任情人聯繫上，使得目前的戀情產生一些疙瘩。還在曖昧狀態的天蠍座，喜歡的人會與他的前任復合，自己則被迫出局。

工作運方面，在工作宮位的木星受到逆行的水星以及太陽的影響，目前在職場上雖然志得意滿，但競爭相對也十分激烈，有人甚至以卑鄙的手段在工作領域中破壞你的名聲，讓你感到十分困擾。

射手座：

整體運勢

工作運方面，水星逆行回志業宮位，與金星齊聚，在職場中遇到一些突發事故，反而因禍得福，可以暫時宅在家工作，獲得喘息的時間。不過工作狀況不順利，也讓你感到擔憂。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，堅持對的價值觀，君子愛財，取之有道，獲得許多人的信任，人脈成為錢脈。某些射手座則是開始意識到嚴重的通膨，花錢也開始懂得節制。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到金星、海王星影響，戀愛對象以似是而非的理由對你情緒勒索，常造成爭端。但愛情令人盲目，第二天之後就忘了不愉快，使得情感問題不斷惡性循環。

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與逆行的水星合相，相位不良，會跟從前結怨的死對頭冤家路窄，在某些場合狹路相逢。某些射手座則是遇到多年前分手的情感對象，雖然還是很喜歡對方，但各自都已有婚嫁對象了。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入志業宮位，與命宮的冥王星有良好連結，同時水星也退離志業宮位，許多事務經過修正之後，突顯出你在職場的價值與重要性，雖然還是很忙碌，但忙得有價值。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星持續受到土星影響，買昂貴東西送給喜歡的對象，對方似乎不怎麼喜歡，會覺得有些失望。某些摩羯座會在小孩或是毛孩身上花很多錢，孩子的某些狀況也令你擔心。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，工作嚴重過勞，導致有些器官發炎，但責任卻不能卸下，十分疲累。當心血光之災，容易發生意外傷害，一旦受傷或生病，可能需要花好幾個月的時間復健。

遠行運方面，水星退行回遠行宮位，會因為許多證件遲遲無法辦下來，無法在短期內啟程到海外唸書、工作、旅行，感覺十分焦慮。某些摩羯座則是受困在海外，想回家卻困難重重。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，金星在財務宮位行進，記得對統一發票，中獎率挺高。但由於水星也退行回財務宮位，有投資習慣的水瓶座，許多標的帳面上似乎賺到不少錢，資產雖然增加了，卻看得到用不到。

本週須注意的部分

工作運方面，木星持續待在面試宮位，許多職缺通知你來面試，但木星受到退行回財務宮位的水星影響，許多單位會開出非常侮辱人的薪水，不重視你的專長，讓你在轉換跑道時遇到挫折。

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到慾望宮位的金星與金錢宮位的海王星影響，上網交友時容易遇到感情詐騙，對方跟你借了錢就搞消失了。某些水瓶座肉慾需求較高，但伴侶無法配合，會想尋求一夜情排解空虛，當心惹上爛桃花。

健康運方面，水星退行回疾厄宮位，與金星齊聚，當心感染病毒、確診疫病，造成呼吸系統與喉嚨嚴重不適。某些水瓶座舊疾復發，需要常常進出醫院治療。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，太陽進入財務宮位，與冥王星有良好連結，記得對統一發票，中獎率頗高。參加某些競賽活動可獲得獎金鼓勵。有投資習慣的雙魚座，有可靠的內線情報，因此有不錯的獲利。

感情運方面，水星退行回感情宮位，會與曾經喜歡的對象重逢，並留下聯絡方式，有舊情復燃的希望。不吃回頭草的雙魚座則是接獲前任致歉的訊息，心裏很爽，但你早就另結新歡了。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到金星與海王星影響，家中的麻煩人物一直鬧事，或是家人生病需要照顧，對家庭問題感到焦慮，某些雙魚座則是要解決掉住宅修繕的問題、跟鄰居吵架，甚至必須對薄公堂。

工作運方面，在面試宮位的天王星持續受到土星影響，尋找新工作時會嘗試進入一些新興產業，但面試結果並不理想。已經有穩定工作的雙魚座，與人長期溝通不良，容易自我懷疑，感到自卑。

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