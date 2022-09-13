不到最後就是不動！「最愛拖延」星座TOP5 射手都看心情做事

今日事今日畢，想必是每個人理想的狀態，才不會日積月累，成為不可收拾的結果。不過這終究是美好的狀態，也就是總有些人很愛拖，拖到何年何月，自己也不一定知道。來看看，是哪五個星座，最愛把事情拖延再拖延。

TOP 5：水瓶座

水瓶座天性友善，對朋友寬容，尊重個人自由，很樂於助人，是個理想主義者，認為一切都是美好的狀態，不過卻不是被認定為美好的星座，因為水瓶座是公認最不聽從社會規則的怪人，好像都活在自己世界的樣子。如果老闆要求今日交報告，可能下班前也不一定看得到；如果家人要約吃飯，可能過了一個小時，也不一定看到人；如果自己年初有生涯規劃，可能年底還不見得能夠實現，好像一切都很隨意的樣子。

TOP 4：獅子座

獅子座就是天生的天不怕、地不怕，一副唯我獨尊的樣子，越是受到重視，則越開心，也給人愛出風頭的感覺，就是要成為大家的焦點。而且本能的對於想要的東西，通常是一定要到手，但何時到手就無法得知了。因為獅子對很多事情都比較自我為主，總有自己的想法跟作法，不需要別人來干涉，也不太喜歡別人來指揮做事，常使得自己成為不容易被管理的人，若自律不夠的時候，總會出現拖延的情況。

TOP 3：射手座

顧不上自己使用的方法是不是得當，他們只要結果，射手座本質上是個自由、無拘無束的人，也是個冒險家，也有固執的時候，每當有想要的東西，其實是不太理會別人的勸告，眼裡只有目標，而方法只要不是違法，基本上都覺得可以。只是射手座比較隨性，有時也不太理會別人的勸告，有隨遇而安的心態，事情有做就好，事情交待得過去就可以，但也是看心情，要今日處理完畢，也不是不行，但總覺得等一會，再等一會吧。

TOP 2：牡羊座

牡羊座天性比較沒心機，直率的個性，很難有細心的表現，不會太顧慮別人的感受，也很樂觀，會把事情想得很簡單，不喜歡複雜化，通常是我喜歡就可以，而想要的東西，會想盡辦法去得到；只要能給的，我都盡量給，這就是牡羊的心態。只是有時因為太過有自信了，別人要的太多，牡羊也答應的太多，常常不一定能如期完成，而且是舊的不去，新的一直來，這也導致拖延症的發生，只能說牡羊需要多小心了。

TOP 1：處女座

處女座善於精打細算，算盤打得很細，尤其是金錢的考量，更是不容易妥協，很敢為自己爭取利益，是個很注重自身權利的人，換個說法就是比較利己主義的人，若非要犧牲別人，也是無所謂的。因此認為，只要不影響自己，通常都是可以的，而對於別人的需求、別人的要求，都會排第二順位，不過有時候，個性比較謹慎，要求多且完美，要很快處理好，就代表不夠完美，所以有時常常一拖再拖、一延再延。