本週「生肖+血型」財運最旺五組合 O型這組花得多卻有意外進帳

新的一週到來，一切運勢也將週而復始。日本網站「ananweb」就以血型與生肖進行分析，選出在本週之中財運最旺的五種組合。

第五名 O型+屬馬

儘管有許多意料之外的花費，不過同時也能得到一些意外收入，或者想買的東西特別便宜的時候。平時在理財上雖然比較隨意，不過趁這個時候開始節約開銷，好好的記帳管理，將是累積財富的關鍵起手。

第四名 A型+屬鼠

這組合本週的好財運關鍵在「朋友」。透過平時的聊天交談，或者一同出遊玩樂，就有可能激發出意想不到的賺錢點子。有空時多做點運動，鍛鍊身體增進健康之餘，還能讓自己心情變好，增加運勢。

第三名 AB型+屬牛

好運就藏在食物裡！特別是在努力用功或打拚的時候，來點吃的替自己補充能量，心情一好的同時，做起事來也會更有效率，結果就是獲得更高的報酬。若是煩惱不知道該吃什麼，不妨就從當季食物下手。

第二名 A型+屬猴

若想要打開財運的大門，就必須謹記「斷捨離」的原則。不只是該整理家中不要衣服、書本等雜物，平時用不著的付費會員也該做個了結，省錢又能增添運勢。如果真的太忙沒空一一處理，就先從把冰箱超過保存期限的食物丟掉開始。

第一名 AB型+屬蛇

這組合本週將有許多機會造訪，除了自己的本業之外，也可能會有許多額外的案子上門，雖然忙碌但不失為絕佳的發財機會。唯一要注意的是工作來源，如果像是網路上不明的訊息等等，最好還是謹慎考慮為佳，以免浪費了難得的好財運。