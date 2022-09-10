心理測驗／購物時第一眼看上什麼？ 瞭解自己現在哪種運勢旺到擋不住

夏秋季節交替之際，每個人的運勢也將有所變化。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，透過購物當下的想法，可以瞭解自己目前哪方面的運勢最旺。

請問：你進到一家店裡，眼光立刻被某樣商品吸引住，請問這件商品是？

A 衣服 B 飾品 C 鞋子 D 包包

選擇A衣服的你，目前處在整體運勢都相當旺盛的狀態。每個人的服裝都代表出自身的形象，因此選擇衣服的你，目前整個人都處在高檔。趁著這個機會，可以好好開發自身的可能性，放膽去迎接各種挑戰，讓自己獲得成長的養分，未來也將大有可為。

選擇B飾品的你，目前處在戀愛運旺盛的狀態。飾品是能夠吸引異性的關鍵，而想讓自己戴上漂亮的裝飾，變得更加美麗動人，更是隱含著吸引異性的暗示。若是此刻有讓你感到動心的對象存在，不妨試著展開追求。若是沒有，也能趁機去尋找一段屬於自己的新感情。

選擇C鞋子的你，目前處在財運旺盛的狀態。象徵著腳踏實地的鞋子，反映出你正處在踏步邁向未來的時刻。而無論往後該怎麼規劃，總是和金錢擺脫不了關係。除了節約之外，更要積極尋求開源的機會，只要能找到適合自己的賺錢方法，就能夠乘勢一飛衝天。

選擇D包包的你，目前處在工作運旺盛的狀態。一個人用什麼樣的包包，也象徵著這個人的社會地位。或許目前的你，工作上正處在一個臨界點，如果在經驗與知識上更加精進一些，就能夠一舉突破瓶頸。為了達成這個目的，持續按部就班的累積可是很重要的。