快訊

疑有干擾源？王國材也頭痛：最嚴重的一次號誌故障

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心理測驗／購物時第一眼看上什麼？ 瞭解自己現在哪種運勢旺到擋不住

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，瞭解自己當下的運勢。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，瞭解自己當下的運勢。圖片來源／ingimage

夏秋季節交替之際，每個人的運勢也將有所變化。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，透過購物當下的想法，可以瞭解自己目前哪方面的運勢最旺。

請問：你進到一家店裡，眼光立刻被某樣商品吸引住，請問這件商品是？

A 衣服

B 飾品

C 鞋子

D 包包

選擇A衣服的你，目前處在整體運勢都相當旺盛的狀態。每個人的服裝都代表出自身的形象，因此選擇衣服的你，目前整個人都處在高檔。趁著這個機會，可以好好開發自身的可能性，放膽去迎接各種挑戰，讓自己獲得成長的養分，未來也將大有可為。

選擇B飾品的你，目前處在戀愛運旺盛的狀態。飾品是能夠吸引異性的關鍵，而想讓自己戴上漂亮的裝飾，變得更加美麗動人，更是隱含著吸引異性的暗示。若是此刻有讓你感到動心的對象存在，不妨試著展開追求。若是沒有，也能趁機去尋找一段屬於自己的新感情。

選擇C鞋子的你，目前處在財運旺盛的狀態。象徵著腳踏實地的鞋子，反映出你正處在踏步邁向未來的時刻。而無論往後該怎麼規劃，總是和金錢擺脫不了關係。除了節約之外，更要積極尋求開源的機會，只要能找到適合自己的賺錢方法，就能夠乘勢一飛衝天。

選擇D包包的你，目前處在工作運旺盛的狀態。一個人用什麼樣的包包，也象徵著這個人的社會地位。或許目前的你，工作上正處在一個臨界點，如果在經驗與知識上更加精進一些，就能夠一舉突破瓶頸。為了達成這個目的，持續按部就班的累積可是很重要的。

心理測驗 運勢 財運

延伸閱讀

心理測驗／海底世界圖先看到誰？ 瞭解你內心潛藏的才華為何

心理測驗／是面具還是人孔蓋？瞭解身邊什麼人會「妨礙自我成長」

心理測驗／圖中先看到滿月還是金字塔？瞭解自己的職場成就感來源

心理測驗／岔路另一端是什麼？面對未知不怕 選出最適合你的生存之道

相關新聞

心理測驗／購物時第一眼看上什麼？ 瞭解自己現在哪種運勢旺到擋不住

夏秋季節交替之際，每個人的運勢也將有所變化。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，透過購物當下的想法，可以瞭解自己目前哪方面的運勢最旺。

每日星座運勢／處女良好的信用有助 事業上的發展

2022-09-10牡羊座短評：懂得如何發揮個人魅力。【整體運★★★☆☆】此日狀態會不錯，顯得鬥志昂揚，能很好的調整心情，在公眾場合也懂得適度地表現自己；牌桌上，易因錢財輸贏之事而與牌友發生口舌之爭，

小孟塔羅：錢財流失或是住宅爆狀況！測年底前我會出現哪種危機？

水利署發布新聞稿表示，反聖嬰效應導致的極端氣候，正肆虐著世界各處，如中國長江流域一帶陷入乾旱，多處水路枯竭引發限電危機，歐洲也面臨500年來最嚴重的乾旱，澳洲則因乾旱導致森林野火。現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，年底前會出現哪種危機？

每日星座運勢／金牛看報紙有助話題 資金分散投資

2022-09-09 牡羊座短評：運勢不佳，心情低落。【整體運★☆☆☆☆】財運不佳，想要在今日開張店面，恐會遇到諸多不順，可在正對著門的櫃檯上擺放一隻金錢豹，能趨吉避凶。參加聚會時，想說的話要先在腦

中秋致富！威力彩上看5.8億「4生肖4星座」財運暴發 搭配2血型更旺

威力彩連18槓，今天（8日）晚上開出的頭獎獎金上看5.8億，不少民眾已經摩拳擦掌，準備買張彩券試試手氣，搶著在中秋節當億萬富翁！命理專家小孟老師也指出，這次有4個星座和4生肖x2血型財運最旺，並且列出最旺時段和開運方位，祝大家中大獎！

桃花爆發！9月戀愛運超旺「容易脫單4星座」雙子快點走出門

入秋啦，早上起來感受到微微的瑟瑟秋意了嗎？秋天總是會讓人浮上一種莫名而清冷的心情，這時間最容易被孤單偷襲了。眼看今年已過完了半載，你的9月計畫裡有沒有列入「脫單」這一項呢？快跟著科技紫微網來看看，哪些星座能夠在本月收穫超高人氣，被桃花圍繞？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。