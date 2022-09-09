小孟塔羅：錢財流失或是住宅爆狀況！測年底前我會出現哪種危機？

水利署發布新聞稿表示，反聖嬰效應導致的極端氣候，正肆虐著世界各處，如中國長江流域一帶陷入乾旱，多處水路枯竭引發限電危機，歐洲也面臨500年來最嚴重的乾旱，澳洲則因乾旱導致森林野火。現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，年底前會出現哪種危機？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：ShuffleTarot(Kittycorn Tarot)

A：情感交流障礙。(聖杯侍者正位)

牌面上的獨角貓左手插腰，盯著右手拿的杯子裡的魚。

A：情感交流障礙。(聖杯侍者正位)

這張牌表示今年年底前，會出現情感交流方面的危機。例如：與職場環境的某些人，會有相處不和諧的煩惱，嚴重一點甚至感覺被針對；或面對你所在乎的人時，彼此可能發生一些誤會，從而導致關係急轉直下。小孟老師在此提醒你，嘗試各種能治癒傷痛的方式。

B：錢財不慎流失。(錢幣六正位)

牌面上的獨角貓左手持秤，右手將錢幣施捨給兩隻貓。

B：錢財不慎流失。(錢幣六正位)

這張牌表示今年年底前，會出現因慷慨而產生的危機。例如：犒賞自己則花錢大手大腳，純粹因為喜歡而購買的奢侈品；或好心借錢給自己信任的人，結果對方卻沒有按照約定，躲著你的同時關係也跟著破碎。小孟老師在此提醒你，要有金錢的危機意識才好。

C：住宅出現狀況。(權杖四正位)

牌面上兩隻獨角貓依靠著，四周有四根木棍做的禮堂。

C：住宅出現狀況。(權杖四正位)

這張牌表示今年年底前，會出現跟住宅有關的危機。例如：房東跟你預告要漲租金，或是想要把房子收回去，導致你被迫搬家找房子；或住處可能有意外狀況，像是電器損壞、牆壁漏水、停水停電等問題。小孟老師在此提醒你，有買賣房屋打算的人，稍安勿躁多觀望較好。

D：目標無法達成。(寶劍一正位)

牌面上雲朵中伸出一隻手，手上拿的寶劍刺穿了皇冠。

D：目標無法達成。(寶劍一正位)

這張牌表示今年年底前，在想征服的目標會有危機。例如：你有很想通過的某個考試，也做好全力以赴的準備，然而卻遇到挑刺的考官，或是競爭對手太過強大，抑或自己出現失常表現等問題。小孟老師在此提醒你，記取這一次經驗的提醒，讓它變成你成長的砥礪石。

E：能力無法掌握。(錢幣一正位)

牌面上雲朵中伸出一隻手，手裡握著一枚巨大的金幣。

E：能力無法掌握。(錢幣一正位)

這張牌表示今年年底前，學習方面有掌握不佳的危機。也許是工作上必備的專業技能；或是有興趣想要學習的課程；甚至是想要培養的第二專長，然而學習的過程不如想像中順利。小孟老師在此提醒你，除了檢視需要調整方向外，先體驗過才會清楚是否適合。

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