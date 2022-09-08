中秋致富！威力彩上看5.8億「4生肖4星座」財運暴發 搭配2血型更旺

威力彩連18槓，今天（8日）晚上開出的頭獎獎金上看5.8億，不少民眾已經摩拳擦掌，準備買張彩券試試手氣，搶著在中秋節當億萬富翁！命理專家小孟老師也指出，這次有4個星座和4生肖x2血型財運最旺，並且列出最旺時段和開運方位，祝大家中秋節快樂！

Top4：獅子座

中秋前穀神星落入獅子座的宮位，顯示獅子座能五穀豐收，財氣充沛，建議獅子座的人下注前可拿紅包袋裝一點米，米代表穀物，再到投注站下注，就能得到穀神的加持，中獎機率就會提升。

Top3：處女座

太陽落入處女座的命宮，顯示處女座能得到太陽與大地之母的能量，建議下注前多穿金黃色系與大地色的衣服，如：黃色、泥土的棕黃色、草地綠葉的綠色，都能得到大地之母與太陽的加持讓你的財氣瞬間暴漲，增強數字靈感。

Top2：雙魚座

海王星落入雙魚座命宮，海王星象徵水能量，建議下注前到洗臉盆泡手，接著冥想一些數字，冥想可以想自己喜歡的數字，再前去投注站下注，下注完手握彩劵再喝杯水，就能得到海王星神秘的加持。

Top1：雙子座

火星進入雙子座的本命宮，顯示雙子座橫財看漲，財運能量噴發，然而火星為紅色，建議下注前多吃紅色食物或者喝杯西瓜汁等。都能提升大量財氣。

以上星座，若再搭配A型與AB型的人，偏財運勢更加提升，因為A型與AB型的人，判斷力更強能有更強大的排列組合能力，可增強中大獎的機率。

好運生肖：

龍、兔、馬、豬

*這是四生肖若再搭配A型與AB型財運更強大。

財運最旺時段：

中午11：00-1：00

下午15：00-17：00

晚上17：00-19：00

開運方位：

東北方

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。