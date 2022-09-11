殺破狼周運勢／射手爛桃花太多「被纏身」雙魚金錢運不佳

殺破狼2022年9月12日～9月18日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運佳，太陽、金星齊聚工作宮位，同時在志業宮位的冥王星相位良好，自己決定工作進度，時間十分有彈性，感覺比較自由。某些白羊座承接令人矚目的任務或案件，在職場的地位受到重視。

感情運方面，水星持續在感情宮位退行，前情人有意回頭求和，對於要不要吃回頭草，決定權都在於自己。某些白羊座會與曾經喜歡過的人重逢，也許這會是和對方再續前緣的好機會。

本週須注意的部分

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，受到健康宮位的太陽與金星影響，駕駛車輛較容易與人擦撞，或是被開罰單，甚至因此受傷，這段時間請特別注意交通安全，一旦發生意外事故，要花很長的時間處理後續的問題。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星持續受到土星影響，購物時容易與賣家發生消費糾紛，覺得被騙。某些白羊座則是無法拿回借貸給朋友的錢，自己的經濟也面臨斷炊的窘境。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星與太陽齊聚戀愛宮位，喜歡的人對你十分體貼，雙方感情有可能更進一步，然而太陽受到海王星影響，此時也要多觀察對方是否只對你特別，或是比較善於搞曖昧。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，不論到海外旅行、唸書、出差、外派、工作或是生活，簽證或各種必需的資料都能順利入手，即刻就能準備啟程。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位退行，文件不斷地來回被修正，出錯率較高，專業形象受到質疑，也容易對工作感到倦勤。某些金牛座辦公室的電子器材故障，一直未能修繕，許多事務都無法順利進行。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到太陽與金星的影響，覺得生活物資、食物都在漲價，感覺荷包縮水，得縮衣節食過日子。或是預期外的支出過多，擠壓到生活花費。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，名下會獲得大量的資產，不過這些資產看得到卻用不到。有投資習慣的雙子座，手上的標的雖然已經回穩，但不敢輕易拋售，會想放著生利息。

感情運方面，水星在戀愛宮位逆行，與過去喜歡的對象再度重逢，彼此的互動似乎有舊情復燃的可能，但由於水星受到人際關係宮位的木星影響，你或對方已經有了穩定的伴侶，回頭太難。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到逆行的水星影響，前任情人會與你出席同一個活動，但雙方是在不太愉快的狀況下分手，見面時會感到尷尬。某些雙子座會遇到一些親朋好友不斷關心你的情感問題，感到心煩。

工作運方面，火星在命宮行進，同時在志業宮位的海王星受到在家宅宮位的太陽影響，工作與家宅問題兩頭燒，除了事業繁忙之外，住宅或是家庭也需要照顧。某些雙子座因為職務需要，必須離家或搬家，目前正為落腳處傷透腦筋。

巨蟹座：

整體運勢

旅遊運方面，太陽與金星齊聚旅遊宮位，或許在離家不遠的地方，住一晚高級飯店，並附帶各種選擇的餐點，體驗旅宿的感覺，滯鬱的心情可獲得舒緩。某些巨蟹座則是迷上露營，多接近大自然，身心的疲憊可獲得療癒。

感情運方面，在感情宮位的冥王星與學習宮位的太陽有良好連結，與喜歡的人若是對某些事物有興趣，不妨結伴報名學習，可因此提升雙方在知性層面上的交流，拉近彼此的距離。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，居住空間會面臨一些問題需要修繕，得暫時借住在朋友家或旅店。某些巨蟹座則是與家人溝通不良，很多事情無法達成共識，感到心累。

工作運方面，在工作宮位的木星受到逆行的水星影響，某些事務發生突發狀況，必須留守在辦公室，或是通宵加班修正，常常無法回家休息。某些巨蟹座則是因為工作需求，需要暫時離家一陣子，在外地工作、出差。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，太陽與金星齊聚在金錢宮位，手頭稍微寬裕，在飲食方面會選擇較為高單價的餐廳外食，不想虧待自己。某些獅子座則是難以抵擋某些限量商品的誘惑，不惜分期付款消費。

工作運方面，在工作宮位的冥王星相位良好，因某些因素，暫時必須待在家裡辦公，不用上班打卡，不需要通勤，感覺輕鬆許多。但在志業宮位的天王星受到夥伴宮位的土星影響，同事不斷出包，對於職場許多事務依然很難放心。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星持續受到天王星影響，喜歡的對象會鑽研一些你難以理解的事物，能交集的話題越來越少，對於雙方未來關係的發展感到憂心。某些獅子座還在情傷之中，會想好好探究自我，不再重蹈覆轍。

交通運方面，水星在交通宮位逆行，交通工具故障頻頻，會想換新車。這段時間容易發生行車糾紛，或是被開罰單。搭乘大眾運輸工具通勤時，也常常坐過站或轉錯車，這段時間須特別注意交通安全。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，金星與太陽齊聚在命宮，會收到令你驚喜的禮物，或是有好朋友請你吃飯，交際應酬的邀約不斷。某些處女座則是會有人對你表示好感，產生微妙曖昧的氛圍。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，薪資無故短少了一些錢，須追問管理財務的人員，也許因為疏忽計算錯誤了，但欠缺的金額，要到下個月才能補回來，這個月生活費用會比較吃緊。

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，在職場表現亮眼，相對而言業務量會更繁忙，而有過勞的傾向，每天都感到十分疲累。某些處女座會代理主管職的工作，需要背負許多決策壓力，每天的情緒都十分緊繃。

感情運方面，在感情宮位的海王星受到命宮的太陽影響，與某個人長期處於戀人未滿的狀態，卻不能表白，一旦踰越了友情的界線，會連朋友都做不成。而這樣的愛戀，也使你也無法發展新的戀情。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，會有一段自己在家獨處的時光，在家耍廢會覺得很輕鬆。某些天秤座閒置在家，會發現多了很多時間可以做自己喜歡的事情。

感情運方面，水星在命宮退行，受到木星影響，過去的戀愛對象會再度聯絡你，甚至有意復合，但你會有些猶豫不決，雖然還是有很深的情感在心中。但對於兩人之間始終存在的問題會有許多疑慮。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的海王星受到太陽影響，對於工作嚴重倦勤，有憂鬱的症狀，會希望申請留職停薪，甚至辭掉工作。某些天秤座則是因為長期需要輪班，作息不正常，造成睡眠障礙，而想調整職務。

健康運方面，水星在命宮退行，注意呼吸系統的問題，容易被病毒感染確診。在疾厄宮位的天王星受到子女宮位的土星影響，正在懷孕的天秤座要特別注意胎兒的健康狀況，不要過度勞累，要定期做產檢。

天蠍座：

整體運勢

學習運方面，在學習宮位的冥王星相位良好，在學長學姊的幫助之下，選修到適合自己的科目，並接收到許多教科書，省下許多錢。已經出社會的天蠍座，會找到優秀的指導老師，學習自己想學的事物。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到太陽影響，情敵以十分強勢的姿態宣示主權，使得原本還在曖昧狀態的戀情破局。已經有交往對象的天蠍座，當心有心人挑撥雙方的情感，其實不過是見不得兩人太幸福而已。

工作運方面，在工作宮位的木星受到逆行的水星影響，雖然在職場的位置已經穩固，但最近做某些決定時會特別猶豫不決，在決策之後受到質疑，無法堅定立場，專業形象扣分。

健康運方面，火星在疾厄宮位行進，與在人際關係宮位的太陽和金星相位不良，當心血光之災，發生意外傷害機率較高，同時要注意人身安全，容易與人起衝突，千萬不要逞一時之氣，可能因此鬧上法院。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係宮位逆行，會在一些場合巧遇很久不見的好朋友，感覺十分驚喜。某些射手座會與許久不見的老同學相聚，甚至會見到學生時期的初戀情人。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，總在存款見底時就能收到一筆資金，生活不至匱乏。某些射手座為了想買某個限量商品，不惜漏夜排隊，或是出更高的價錢購入，獲得戰利品的感覺特別亢奮。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到逆行的水星影響，目前的戀情會因為對方或是前任情人的聯繫，而產生疙瘩。某些射手座則是爛桃花太多，就算封鎖對方，還是會被肉搜到你的社群網站。

工作運方面，在志業宮位的太陽與金星受到夥伴宮位的火星影響，會與伴侶或情感對象合作某個作品或案件，但雙方常因為理念不合而吵架。某些射手座則是在職場獲上得許多資源或特權，遭到同事眼紅，引發衝突。

摩羯座：

整體運勢

學業運方面，太陽與金星齊聚學業宮位，在開學迎新活動中十分受到歡迎，獲得許多社團的邀約，甚至會遇到有好感的對象。某些摩羯座在上學期或暑假時研究的論文或報告深受師長重視，甚至登上學術期刊。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位逆行，同時火星也在工作宮位行進。平時得心應手的事務，出錯率過高，常常需要加班修改文件。某些摩羯座則因為工作所需的電子器材故障，很多資料不能處理，心急如焚。

感情運方面，在感情宮位的天王星持續受到在金錢宮位的土星影響，不斷計較金錢流失的問題，使得戀愛對象在生活層面上感到貧乏，沒有安全感，為錢爭執的事件頻頻發生。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，工作嚴重過勞，可能引發某些器官病變或發炎，甚至需要動手術治療。此外要注意血光之災，容易發生意外傷害，不要涉足危險場所，須多留意人身安全。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，太陽與金星齊聚財務宮位，在購物時會因為特殊的活動，獲得自己喜歡的贈品，或是抽到喜歡的東西。有投資習慣的水瓶座，標的物增值不少，會選在此時出脫，不過由於太陽與金星相位不良，事後會後悔太早賣掉。

學習運方面，木星停留在學習、考試宮位，在新學期可進入理想科系就讀，不過木星受到逆行的水星影響，選修課程可能不太順利。已經出社會的水瓶座，考試運頗佳，若在有準備的情況下報考公職，今年會錄取到理想單位。

本週須注意的部分

工作運方面，在命宮的土星持續受到在家宅宮位的天王星影響，在家工作或接案好一陣子，開始有怠惰、作息不正常的現象，自我管理要加強。某些水瓶座則是一面工作，一面需要照顧家人，身心俱疲。

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到太陽與金星的影響，親密關係需求量大，即便有穩定的伴侶，也容易肉體出軌，意外懷孕的機率較高。已經懷孕的水瓶座要當心胎兒的安全，流產機率較高。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，深受許多人的信賴，是很多團體的核心人物，朋友們對你做的決定都會義氣相挺。某些雙魚座則不自覺以用柔性的方式控制他人。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星與伴侶宮位的太陽、金星有良好連結，將有關於旅行的利多消息釋出，可與伴侶一起計畫一趟旅程，可促進雙方關係和諧與感情升溫。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽與金星受到家宅宮位的火星影響，另一半與你的家人有些衝突與不愉快，使你夾在中間兩面不是人。某些雙魚座和另一半處裡家宅的事情意見分歧，雙方甚至為此分居。

金錢運方面，水星在財務宮位逆行，當心掉錢包或是貴重物品、個資外洩、信用資料被盜用。有投資習慣的雙魚座，投資標的指數下跌，帳面資金虧損嚴重，目前被套牢在高點。

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