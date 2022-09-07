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今迎白露！專家點名「1生肖」說話需小心 靠這植物可開運避禍

聯合新聞網／ 綜合報導
柯柏成點名「屬狗的朋友」，需要特別注意和長輩或主管相處。 示意圖／ingimage
柯柏成點名「屬狗的朋友」，需要特別注意和長輩或主管相處。 示意圖／ingimage

24節氣中的「白露」將於今（7）日晚間11時23分交節氣。對此，民俗專家柯柏成在臉書上發文，分享白露期間需要注意的事情，並透露怎麼做可以達到開運避禍。

柯柏成日前在臉書上發文，表示根據曆書記載：「斗指癸為白露，陰氣漸重，淩而為露，故名白露」。白露是24節氣中的第15個，是反映自然界寒氣增長的重要節氣，而今年的白露是在中秋節前的9月7日晚上23時23分交節氣。

柯柏成提到，依據《月令七十二候集解》記載：「一候鴻雁來；二候玄鳥歸；三候群鳥養羞」。說明鴻雁與燕子等候鳥南飛避寒，百鳥開始貯存乾果糧食以備過冬，在這個節氣雖然還沒有冷，但是萬物已經開始準備收藏的事情。相對而言，如果這一年帳收不回來的、借出去的錢難討，或是有些朋友礙於臉面不敢去討錢收債的，這個節氣起只要鼓起勇氣去催債，成功率就會大很多。

柯柏成透露進入白露之後，人心容易性情躁動、破財、人緣關係衝動等等，需要注意儘量穩定情緒，同時遠離金屬類的利器。此外，有開車的人一定要避免酒後駕車、疲勞駕駛等。

柯柏成也大方分享開運方法，想轉運的人可以趁著白露後至中秋前這段時間進行，包含在家中或居室的東方增加一些綠色植物（例如幸運竹），或是在北方擺放一些水生植物。另外，一些金屬飾品、金屬刀具等妥善收納，出門也盡可能避免往西方遠行。

然而，柯柏成點名「屬狗的朋友」，需要特別小心和長輩或主管相處，雙方容易因為溝通不良而產生誤會，特別是屬狗又出生在農曆9月的人，除了要注意上述問題，身體健康也容易出狀況。在貼文的最後，柯柏成寫道「開運也可以很生活，只要跟著天地磁場節氣去走」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

白露 開運 中秋節

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