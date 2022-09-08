桃花爆發！9月戀愛運超旺「容易脫單4星座」雙子快點走出門

入秋啦，早上起來感受到微微的瑟瑟秋意了嗎？秋天總是會讓人浮上一種莫名而清冷的心情，這時間最容易被孤單偷襲了。眼看今年已過完了半載，你的9月計畫裡有沒有列入「脫單」這一項呢？快跟著科技紫微網來看看，哪些星座能夠在本月收穫超高人氣，被桃花圍繞？

讀文小提醒：請同時查看太陽＋上升星座。

水瓶座

在這個感性大爆發的9月裡，水瓶們對愛情的渴望可以說是肆意瘋長。就算再佛系的人，也會遇到意外的機緣，打亂你的生活節奏，讓你無法不心生悸動。只是，這個月你的情緒不算穩定，內心總有些矛盾的情緒互相衝突，要想把曖昧的苗頭燒成愛情的烈火，還需要多些耐心和技巧。

就算談戀愛這件事不在你的計畫範圍中，就算曖昧過後沒能修成正果，享受一下短暫的甜蜜又何妨？本月正是水瓶座脫單的幸運月，只要保持開放的心態，自然能夠吸引情投意合的異性出現在你的周圍。同學聚會、或者團體聯誼，將會是你在這個月裡邂逅一些優質異性的場合喔。

摩羯座

金星進入處女座，為9月打響了浪漫的第一槍。本月的摩羯座將能夠調整身心，以最好的狀態投身於人際交往中，在各種社交場合都能應對自如，與異性交往也能進退有度。這就對了！不以脫單為唯一目的，自然的跟異性相處，反而能以最放鬆的心態，招來四面八方的桃花。

部分單身的摩羯座會在追愛的路上不得志。然而，不要低估自己的魅力，有人不解風情，就會有人欣賞你的優秀。你需要做的就是堅定內心，減少自我懷疑。因為自信就是你最大的魅力來源，能夠為你招來真正受你吸引的桃花。

處女座

滿月出現在你的對宮，使得處女座本月的感情生活會有美妙的體驗。曖昧中的雙方會有積極進展。如果你此時已心有所屬，多製造相處機會，就非常有可能捅破最後那層窗紙，真正進入戀愛，達成雙方的心願。

本月的處女座也會一改先前的懶散作風，開始打理個人形象，無論內在或外在都表現出煥然一新的氣質，是你向外界展示風采的絕佳時期。你的周圍會有不少熱心人士為你介紹對象；同時，千萬不要習慣性的拒絕異性的示好，先接觸看看再說，畢竟學習與異性相處，也是你脫單路上的必修學分呀。

雙子座

水星在你的戀愛宮逆行，為你的感情世界帶來異動。本月的桃花很多，但多半是主動出擊型的，先前天氣熱，你說你懶得出門只想在家吹冷氣，現在天氣轉涼，你總沒有藉口再躺在家裡擺爛了吧？快點出門去遇見你的緣份。另外，在自己常待的地方多擺點鮮花，能夠增旺你的人氣。

不要總是盯著遠方的緣分，更別等著天上掉桃花。啟動身邊原本就有的異性資源，也是一種不錯的思路。相識已久的人，也能突然擦出愛的火花喔！本月最適合你主動向異性釋放信號了，你的性格魅力和高情商，很可能讓你暗戀的對象把持不住，對你棄械投降。提醒一下，如果你是喜歡追星磕CP的那種類型，快停下來，這會損耗你的桃花運。

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