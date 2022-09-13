追到手就變了？ 這4個星座男越不理他越愛你

男女有別，在戀愛前後，男女態度的差別非常大。進入戀愛以後，女生會一改前期的被動、高冷，越來越感性黏人。而大部分男生則會冷下來，其中有些男生，甚至與追求期間的熱情積極判若兩人。哪些星座的男性，最容易把女生追到手之後就變臉呢？今天，科技紫微網就來帶大家看個究竟！

獅子座

獅子座最喜歡明確的目標，因此獅男在追求女生的時候，用力是最猛的。而且追求的時間越長，會讓他們的征服慾越強。經常追著追著，到底愛不愛對方都不管了，腦子裡只想著一件事情——先追到手再說。在追求的過程中，他什麼事都願意忍，什麼事都願意為了你去做，而且付出的越多，他似乎就越「愛」你，越捨不得放手。

但你別忘了，不管表面上看起來怎樣，他的本質可是傲嬌的獅子呀。捕獲獵物後大飽一餐固然很好，然而，「捕獲的瞬間」才是他們快樂的最高點。所以對獅子男來說，你對他最有吸引力的時刻，並不是你進入他的懷抱之時，而是想吃卻吃不到的時候。當對象追到手後，對方的吸引力就急遽下降，他的態度也就有了明顯的變化。

獅子座天性自我，在追求目標的時候他會壓抑自己的天性，把你放到第一位，整天圍著你轉。但為你付出的那些時間、金錢、精力，他心裡都有數。等他得到你之後，回想起自己之前的討好姿態和種種退讓行為，那些壓抑的不滿就會逐漸釋放出來，甚至有些獅子男會故意反客為主，用冷淡的態度來挽回自己的面子，重新奪回主動權。

雙子座

雙子男只要追女生追到手就冷淡下來的原因，懂一點星座的人都知道——他沒有新鮮感了。雙子座對一個人最感興趣的時候，就是他剛認識你的時候，這時他充滿了想要瞭解你的慾望，全部注意力都會集中在你身上。但這個階段往往是有時間限制的。

雙子座就像班級裡精力最旺盛的小孩，有點過動症頭那樣喜歡四處張望，每堂課幾乎都會分心。談戀愛也不例外。一段新的戀愛，對他來說是最美好的、最浪漫的，尤其是追逐時、曖昧時的那種不確定性，會讓他深深著迷。

然而，確定關係後，他就會回到他原本的樣子——那個在班級裡對什麼都感興趣，喜歡四處張望的調皮小孩。他的視線會從你的身上轉移開去，注意力會逐漸分散。在他的生活裡，除了戀愛，他還有工作、生活、朋友，還有許多其他自己的愛好。雖然你很迷人，但他只會迷一陣子而已。

天秤座

如果問十二星座誰最容易反悔，那當然是天秤座啊！所以，天秤男在追到女生之後，態度180度轉變，自然也不稀奇了。

天秤男追求喜歡的人時，一般不會很猛烈，都是文火慢慢熬，時機一到，就順水推舟在一起了。其實，他的喜歡，從一開始就是徘徊不定的。因為天秤座天性擅長社交，很輕鬆就知道怎麼討女孩子歡心，根本不需要太用力就能追到女孩子。即使他沒那麼喜歡對方，也可能會先哄一哄追追看，試試這個對象能不能做女朋友。這很像在網路上買衣服，你在網上看到好看的衣服，覺得不錯，就買回來試試。穿上以後發現並不適合自己，但是退貨又有點麻煩，於是就把衣服掛在衣櫃裡，不怎麼理會，也不太愛穿。這就是天秤男追女朋友追到手後，很快就冷掉的原因——他追到了以後才發現不適合嘛！

於是就有了他們突然的不回消息，突然的玩失蹤，突然的吼你，突然沒耐心的揚長而去。所有的冷淡，只是他反悔，想退貨而已。

雙魚座

我們在喜歡一個人的時候，是真的喜歡對方，還是只是喜歡上了自己幻想中的形象？不幸的是，雙魚座的情況大多是後者。

雙魚男在對一個女生有好感時，會自動為對方加濾鏡。幻想她溫柔體貼，幻想她活潑有趣，就算原本不喜歡個子矮的女生，但此時的雙魚男會鬼迷心竅的認為矮個子也很可愛。本來最討厭倔脾氣的女生，但在追求對方的時候，會把她的任性美化成有個性。在層層想像力的包裝之下，對方成了那個最符合他心目中的完美女神。

許多東西，都是在得到之後，才發現根本不是想像中的那麼回事。真的在一起後，雙魚男才突然覺得，矮個子跟他走在一起不搭；覺得對方任性發脾氣的樣子怎麼也可愛不起來。明明還是同一個女生，但已經不是他想像中的那個人了。這種幻想破滅的落差感，很快就會侵蝕這份感情，讓他產生倦怠感，懷疑自己的選擇。

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