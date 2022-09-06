這17天小心！白露碰「六星逆行」命理師示警將帶來災難 財運、婚姻都難逃

本周三(7日)時令進入白露，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，白露期間「六星逆行」，暗黑產業跟違法行為會大量浮出檯面，全球打擊犯罪也會如火如荼展開；至於個人，這段期間容易覺得各方面特別動盪，是老天爺要大家學會斷捨離，提升自我的警訊。

邱彥龍老師說，9/7到9/23日白露期間，天王星與土星逆行互刑，老問題會一再重複發生，不論是家庭、婚姻、或者事業、財富、健康、生死，都會感到被牽扯，邱彥龍老師表示，這些業力的顯現，都是為了讓人提升改變自己，進而能夠去解決問題，所以不要害怕面對，但如果這段時間幸運無災無難者，則要相信自己是特別有福報之人。

另外，9/7至9/23日間海王星也逆行出頭，邱彥龍老師指出，詐騙集團雖仍想在檯面上迷惑群眾、帶風向影響輿論，但衝動魯莽的言詞會被眾人看在眼裡，壞戲碼雖一再登場，但水星在9月9日逆行，是非天秤開始動搖，只要不摻和，當好觀眾，就能不被牽連受騙。

邱彥龍老師引用《焦氏易林‧屯之剝》卦曰：『天官列宿，五神共舍。宮闕光堅，君安其居。』指出，雖然這段時間大環境依然不佳，且干戈四起，但企業家、大老闆或領導者只要能結合志同道合之士做好自我工作，一樣可穩如泰山，不受影響。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。