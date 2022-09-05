周三節氣「白露」 命理專家：4生肖過關斬將、財運飆升
本周三(7日)進入白露，代表水凝成露、陰氣長，意味著天氣將逐漸轉涼。國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，天氣冷熱轉換之際，要小心感冒，但豬、鼠、猴、虎四個生肖，在白露節氣當中，財運不冷反熱，可好好把握事業飛黃騰達的好契機。
邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(9/7-9/23)財運最旺四個生肖，分別是：
Top4 ： 虎
屬虎的朋友，這段時間邏輯特別清晰，事業能得到擴張，但不要不耐煩，只要能抱持服務他人的心態，財富就會跟著來。尤其若能發展短距離生意或國內生意，對你的財富會有大大提升的作用，但如有觸法行為則切忌避免，否則會帶來官訟跟口舌是非。
Top3 ： 猴
屬猴的朋友，這段期間有紅火之勢，事業運超級強，合約要做得完善，也要懂得隨時滾動式調整，唯獨要注意行車安全，上路不急不徐，安全第一。
Top2 ： 鼠
屬鼠的朋友，這段期間溝通與表達要有耐心，財富已經鎖定、只差解除對方的疑慮跟問題，尤其若對方確實有經濟上的困難時，如能協議出雙贏的方案，肯定可以成交。大財將至，但切記見好就收，不要太霸道，才不會招惹麻煩。
Top1 ： 豬
屬豬的朋友，在這段期間，名氣大漲，受眾人關注，財富、事業可以大幅度的提升和增長，也有升官發財之勢，只要保持好心情，多說好話不抱怨，細心不著急，照著步驟進行，就可以避掉需多不必要的麻煩。
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