本週「血型+生肖」財運TOP5 屬牛這組合中大獎「氣場最旺」

新的一週到來，每個人的運勢也將重新出發。日本網站「ananweb」就以血型與生肖進行分析，公布五個在本週財運最旺的組合是什麼。

第五名 AB型+屬虎

這組合在本週的運勢關鍵，在於腳踏實地度過每一天。藉由著認真打拚，以及儘可能避免浪費，就能讓財運有所提升。不過也可以買一點高級文具或專書犒賞自己，或是到老字號店家消費看看。

第四名 B型+屬雞

這組合的財運關鍵，在於碰到什麼有興趣的東西，就不妨嘗試去勇於挑戰。過程中很可能就會得到能替自己增添財運的小物，或是認識能幫助自己的貴人等等。特別是下午五點以後才開始的活動，很可能就有高機率潛藏著這樣的機會。

第三名 O型+屬羊

這組合在本週有機會發揮「言靈」特質，說出口的東西容易實現成真。因此不要吝惜你的好話，在你口頭上幫助到別人的同時，也將會獲得對方的回報。另外也可以多方打探消息，其中很可能藏著意想不到的重要資訊。如果覺得財運不順，可以透過求神拜佛的方式轉換運勢。

第二名 A型+屬兔

這組合在本週適合將期盼已久的物品弄到手，如此一來不僅能夠提升運勢，也能讓自我幹勁一口氣大幅增長，連帶形成許多正面影響。在適合購物的秋天時刻，透過買東西所得到的滿足感，將會超越物品本身的價格。

第一名 B型+屬牛

這組合在本週擁有「中大獎」的氣場，像是成為彩券幸運兒，或者成為活動中的優勝得主，成功抱回獎金等等的。關鍵在於得失心別太重，越是以「中了雖然很好，不過沒中也無所謂」心態面對，越反而能獲得財神爺加持。選用一個紅色的襪子或貼身衣物，更能招來好運。