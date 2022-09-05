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唐綺陽星座運勢週報：周六水逆注意！處女留心金錢問題 射手工作被挑剔
【唐綺陽星座運勢週報9/5-9/11】
星象影響：水星進入停滯期，水星逆行在天秤座，金星進處女。
水星已經進入停滯期，即將在周六正式逆行，目前停滯已經有逆行的氛圍，容易對婚姻人士造成困擾。大眾亦會感受到水星停滯的影響，有溝通上的問題產生，交通、行程狀況多，宜再三確認。水星逆行在天秤，關於合作、婚姻關係及法律條文，有缺失之處問題容易浮現。金星進處女，辛勤耕耘者將被歌頌，大眾進入緊繃狀態，用認真的態度來面對事情。
12星座個別運勢：
雙子：陷入兩難情況，試著對人不對事
處女：留心金錢問題，身體不適與壞習慣有關
天蠍：對事情幻想豐富，保持理性避免自我欺騙
魔羯：失去不見得是壞事，也許是在去蕪存菁
金牛：凡事三思而後行，心事造成睡眠不足
巨蟹：靜下心放鬆思考，答案自然而然浮現
天秤：事情進入衝刺期，與上個階段的自己告別
射手：工作上被挑剔，壓力來自他人的期許
牡羊：創意發想獲得認同，勇於表達凸顯溝通能力
獅子：懂得如何表達情感，亮相有機會遇到桃花
水瓶：工作上遇強則強，感情上避免說話太直接
雙魚：收到稱讚與肯定，女性長輩緣佳
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