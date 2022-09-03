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心理測驗／四色最討厭哪個？測出你容易在什麼狀況下失言

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，瞭解自己容易在什麼狀況下失言。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，瞭解自己容易在什麼狀況下失言。圖片來源／ingimage

俗話說「言多必失」，有時為了急著想表達自己的意見，卻在不經意間說出了讓人難以接受的失言。日本網站「michill」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己容易在什麼樣的狀況下說錯話。

請問：以下四種顏色，你最討厭哪一個？

這四種顏色裡，你最厭惡哪一種顏色？圖擷取自michill
這四種顏色裡，你最厭惡哪一種顏色？圖擷取自michill

A 紅色

B 黑色

C 黃色

D 粉紅色

選擇A紅色的你，容易在生氣的時候失言。紅色是象徵憤怒的顏色，如同你只要碰到氣急敗壞的時候，就容易腦充血出現激烈言詞，並且傷害到他人。下次生氣時，自己不妨先深呼吸穩定一下情緒，避免一時激憤禍從口出。

選擇B黑色的你，容易在堅持立場的時候失言。黑色是能夠蓋過一切的顏色，就像你經常為了強調自己的意見，不小心講話太超過，結果遭致他人的反感。謹記溝通是人與人之間的事情，比起不斷強調自我，瞭解對方想法也是很重要的。

選擇C黃色的你，容易在得意忘形的時候失言。黃色是開朗的顏色，反映出你是個容易受到現場氣氛影響，一下子變的情緒亢奮，結果就在喋喋不休下產生失言。每當這種情況發生，最好牢記自己究竟說過什麼樣的話，加以反省才有改進的可能。

選擇D粉紅色的你，容易在過於顧慮他人的時候失言。粉紅是代表溫柔的顏色，反映出你是個非常在意四周和諧而行動的人。但有時在意過頭，反而容易出現判讀上的錯誤，結果說出來的話適得其反。雖然顧慮他人的想法是個好習慣，不過有時也不用太過勉強自己，保持自然狀態即可。

心理測驗

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