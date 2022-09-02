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心理測驗／岔路另一端是什麼？面對未知不怕 選出最適合你的生存之道

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，瞭解自己在面對未知煩惱時該如何調適。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，瞭解自己在面對未知煩惱時該如何調適。圖片來源／ingimage

面對難以預料的未來，或許會讓人心生不安。然而只要做出相應的準備，就能夠讓自己更加站穩腳步。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解自己在面對未來感到不安時，可以透過什麼樣的方式解決。

請問：想像眼前有條岔路，一端通往黑暗的隧道，那另一端你認為會是什麼東西呢？

A 圖書館

B 牧場

C 購物中心

D 電視台

選擇A圖書館的你，解決不安的方法是「充實經驗」。書本是人類智慧的結晶，藉由著各式各樣的書籍，我們就能快速吸收他人的想法。因此選擇圖書館的你，反映出你的不安來自於經驗不足。與其自我煩惱，不如大膽地往前踏出一步，在實踐中累積自我信心。

選擇B牧場的你，解決不安的方法是「適才適所」。為了順利養育動物，牧場主人必須營造能讓動物們安心生長的環境。就像你的不安，其實來自於自己目前處在一個難以適應的環境一樣，導致你無法發揮本領。與其拘泥於一處，不如親自動身，尋找真正適合自己的歸屬。

選擇C購物中心的你，解決不安的方法是「果斷行事」。購物中心裡的商品琳瑯滿目，究竟什麼樣的東西才符合自己需求，則得靠自我的當機立斷。因此選擇購物中心的你，反映出想要度過不安，自己就必須要有能夠果斷取捨的意志，而不是依賴他人解決，才能夠揮去內心的陰霾。

選擇D電視台的你，解決不安的方法是「獲取情報」。電視台是傳達資訊的地方，象徵著你想要消除煩惱，首要目標就是蒐集能夠解決問題的情報。由於現在是資訊爆炸的年代，對於情報的正確與否也一定要多加留意。在有充足認知的前提下，肯定能讓你更有自信面對問題。

心理測驗 日本

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