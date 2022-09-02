小孟塔羅：疫情侵擾還意外事故？測我下半年「健康指數」

當身體出現病痛就要去看醫生，但當心理出現困擾或問題時，不是每人都懂得正視或治療。據世界衛生組織的資料顯示，心理疾病的風險在世界持續上升中。最常見的焦慮症和抑鬱症，已困擾全球超過3.5億人口。現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，下半年健康指數？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Bruno Letizia(SIDDHARTHA TAROT)

A：下半年健康指數40分。(聖杯九正位)

牌面上的男子坐在樹下，背後有一隻巨大眼鏡蛇。

A：下半年健康指數40分。(聖杯九正位)

這張牌表示今年下半年，你會因為貪吃而導致身心不適。當你在享用美食帶來的愉悅時，是否會產生擔心變胖的罪惡感呢？然而有些食物的過份攝取，的確會加重身體的負擔，像是過量飲酒傷肝、大魚大肉傷腎、咖啡甜食傷胃等等。小孟老師在此提醒你，實行不過份的中庸之道，才不會讓身體出現失衡。

B：下半年健康指數99分。(皇帝牌正位)

牌面上的男子左手持劍，騎在萬獸之王雄獅背上。

B：下半年健康指數99分。(皇帝牌正位)

這張牌表示今年下半年，你會掌控身體處在好的狀態。也就是說你想要確保，身心是處在相對有益的狀態。因此在當身心感到不適時，你便會有所警覺並趕緊做出調整，期待能儘快往好的方向改善。小孟老師在此提醒你，佛家講： 「捨得，捨得，有捨才有得。」 因為你不可能什麼都抓的住。

C：下半年健康指數20分。(寶劍騎士正位)

牌面上的男子操縱飛鳥，鳥的左右手各抓一條蛇。

C：下半年健康指數20分。(寶劍騎士正位)

這張牌表示今年下半年，你要小心貪快而發生意外事故。平時在騎車或開車的時候，當你因為趕時間而加速時，就很容易與人產生交通擦撞。若剛好是天雨路滑的天氣，你更有可能沒注意路況而自摔。小孟老師在此提醒你，遲到總比不到好，慢慢來比較快，沒什麼比得過你的平安健康。

D：下半年健康指數60分。(聖杯六正位)

牌面上的二個男子伸手，使其空中出現一朵蓮花。

D：下半年健康指數60分。(聖杯六正位)

這張牌表示今年下半年，舊疾復發的傷害可不容小覷。人的記性說起來很奇妙，當你身體不舒服的時候，會告誡自己不希望再發生，好轉時卻忘得一乾二淨。這件事點出了壞習慣，真的不是容易改變的事。小孟老師在此提醒你，有時要壯士斷腕、痛下決定，否則斬草不除根，春風吹又生。

E：下半年健康指數80分。(教皇牌正位)

牌面的男子全色呈藍色，閉上雙眼在莊嚴的打坐。

E：下半年健康指數80分。(教皇牌正位)

這張牌表示今年下半年，你會有貴人幫助愈來愈健康。例如：在醫師、教練、復健師、營養師等等，幫助下使你的身心愈來愈好。當我們想自行做到久病成良醫，最終卻發現事與願違卡關時，不妨打開心胸聆聽他人意見。小孟老師在此提醒你，俗話說：「三個臭皮匠，勝過一個諸葛亮。」