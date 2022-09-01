別錯過9月這幾天！12星座的「超級幸運日」曝光

不知不覺間，已經到了9月啦。這個月份總是讓人有種滿滿的期待感，它不但是一個收穫的季節，中旬還有中秋節這個代表團圓的節日。在這個9月裡，你將收穫怎樣的成長？擁有怎樣的力量？就跟著科技紫微網一起從星座來查收你在9月的超級幸運日吧！

牡羊座

超級大旺日：7日、15日、16日、17日、24日

07日：頭腦非常清晰，能夠反射式掌握重點，所以做事效率特別高。

15日：財運很不錯，但必須辛苦耕耘才能獲得，可能會需要為了賺錢而頻繁的與人社交周旋。

16日：桃花運非常不錯，能展現個人魅力，容易成為異性關注的焦點。

17日：今天對求職者特別有利，有機會在休閒時光中遇到伯樂。

24日：憑藉專業技能，你將會有許多賺外快的機會，可大膽出擊。

金牛座

超級大旺日：3日、9日、25日、26日

03日：今天的你散發出一種獨特的魅力，對異性特別有吸引力。

09日：勇氣與膽識十足，非常有利於推動改革類的事項。

25日：有一些意外之財，但金額不多。

26日：事業運頗優，良好的工作態度能使你快速的完成工作。

雙子座

超級大旺日：5日、11日、17日、19日

05日：適合經手財務或是報表分析的工作，多能做出正確的判斷與分析。

11日：對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。

17日：異性緣佳，有異性主動向你表達好感。

19日：財富回收的時刻，有機會獲得金錢，且得財比預期的還多一點。

巨蟹座

超級大旺日：3日、4日、14日、21日

03日：正財大於偏財，是個「一分耕耘、三分收穫」的一天。

04日：做事情很有方向感，目標明確後，各項事務便能井然有序的順利進行。

14日：有不勞而獲的機會，例如：中獎、得禮金、分紅。

21日：運用智慧、分析、與創意來生財的日子，對於創意工作者特別有財利。

獅子座

超級大旺日：8日、16日、19日、28日

08日：愛情有所斬獲，若由自己爭取者，勝算更大。

16日：股票族可憑著直覺與分析而小有收穫。商務談判者有機會接到訂單。

19日：異性緣超級好的！有機會認識背景與性格和你差異很大的人。

28日：甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到很溫暖。

處女座

超級大旺日：1日、2日、8日、16日、22日、25日

01日：多能抱持愉悅樂觀的心情工作，無論績效好不好，起碼心情很好！

02日：金錢回收的日子。守財力特別強，連花錢買東西都會物超所值。

08日：機會與挑戰同在，有賺錢的機運。

16日：輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫喔。

22日：財運太棒了！正財、偏財都有，並且是投資理財的好日子。

25日：事業方面開始有增資擴張的意願，順利的財運對增資有正面幫助。

天秤座

超級大旺日：4日、7日、11日、12日、17日、27日、28日

04日：是魅力四射的一天，有機會受人追求喔！

07日：先前有投資計畫者可放手一搏，可望收穫豐厚。

11日：有收到驚喜禮物或金錢的機會。本日適合商務接洽者在競爭中得財。

12日：有表現的機會，能發揮強大的口才來說服別人，適合談判。

17日：有異性主動向你獻殷勤，單身者若想戀愛，應珍惜對方的付出。

27日：會遇到許多表現機會，而且還容易得到異性朋友或同事的協助。

28日：受人器重的一天，預定的目標都能完成，容易得到他人的賞識。

天蠍座

超級大旺日：1日、3日、14日、24日、26日、30日

01日：適合開發財源的好日子，能夠逐一完成日程表上的事情。

03日：戀愛指數很高，感情將有進一步的發展。

14日：財運不錯，不過是偏向短期獲利，見好就收，不要貪心。

24日：穩定得財日，多與人接觸，不難創造好績效。

26日：人際關係良好，異性緣佳，若能大膽表白，可獲得美好的愛情。

30日：充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主或賺錢機會。

射手座

超級大旺日：5日、12日、17日、18日

05日：在努力競爭中可以得到應有的報酬，特別有利於業務工作者。

12日：工作上需要用到口才者，今日會表現得特別有說服力喔。

17日：甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到很溫暖。

18日：錦上添花的日子，不用花費太多心力就有收穫喔。

摩羯座

超級大旺日：4日、6日、9日、13日、22日

04日：衝勁十足的一天，趁著今日多趕一下進度，把棘手的事務快快處理完吧。

06日：愛情加溫日，可花點心思為心上人送份小禮物、或是下廚準備愛心晚餐喔。

09日：人多的地方是你今天的幸運場所，單身者會有奇緣，可望進一步發展感情。

13日：愛情的大吉日，似乎愛神早有安排，單身者要把自己打扮得漂亮一點喔！

22日：特別容易得到他人扶持，人緣好的人更能感受到今日的吉運。

水瓶座

超級大旺日：11日、12日、13日、16日、18日、29日

11日：適合投資理財的好日子，別錯過今日的大好財運喔。

12日：出色的表現，引來伯樂的賞識，新的機會正在向你招手。

13日：適合在愛情方面扮演主動者，想要告白，就把握今日的良機吧！

16日：工作效率頗高，預定之事多能順利推動或完成。

18日：財運順暢，可憑藉直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單。

29日：會有大賺一筆的機會，瞄準時機，果斷一點下手。

雙魚座

超級大旺日：2日、3日、6日、23日

02日：適合投資理財的好日子，千萬別錯過今日的大好財運喔。

03日：外出參加活動的機會多，注意多發揮口才優勢，可讓好運降臨。

06日：有收到禮物或禮金的機會喔！偏財運還不錯，有機會可以小賭一把。

23日：談情說愛的好日子，想要團隊活動或是單獨約會都很不錯喔。

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