9月塔羅運勢占卜：感情、事業、財運即將到來的轉變

度過了炎熱的8月，進入相對涼爽的9月，2022年又將翻過一頁了。在這個月，你的運勢會有什麼變化呢？就讓科技紫微網用塔羅牌組為你占卜看看，這個9月為你帶來的轉變，會發生在什麼方面？

占卜提示：請先深呼吸三次，心中默念「我的9月運勢如何？」內心平靜後，憑直覺選擇下方的一張牌卡。記得，要選擇對你來說感應最強烈的牌卡喔！

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

牌組1：太陽 寶劍十逆位 聖杯九

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——塔羅悄悄話：「不宜貪心」。

抽到這組牌，代表你的本月能量還是很充足的，9月對你來說會是一個過渡期。一些事情等著你去收尾，一些事情等著你去開啟，整個過程會讓你有點頭昏腦脹、疲於應對，難免會感受到一些壓力，卻也讓你對未來抱著新的期許。



本月你最需要做的，是評估手上有哪些事情待辦，為它們排列好優先順序。想清楚哪些東西是你需要努力爭取的，哪些東西是即使努力也很難有結果的。一個人的精力有限，記得抓大放小，別弄得撿了芝麻、掉了西瓜。



如果近期打算進行金錢或投資相關事宜，請謹慎、謹慎、再謹慎。有些事情表面上看起來很好，實際上可能不是那麼一回事。如果太貪心的話，反而損失更多哦。



9月可能的事件：

1、吃喝玩樂的機會增多，會與三五好友安排一場短期旅行。

2、受到上司的提拔，被委以重任。

3、在壓力期間，得到了喘息和休息的機會。

4、賺錢慾太強，受到投機心理的影響，易做出錯誤決定。

5、容易上火或中暑，注意防曬、降溫。

牌組2：錢幣ACE逆位 權杖國王 權杖ACE

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——塔羅悄悄話：「拉長戰線，不逞一時之快」。

兩張ACE的出現，意味著抽到這組牌的你，手裡正握著好幾把鑰匙，你會用它們在這個9月開啟一扇又一扇新的大門。這個月，你將比以往任何時候都更有創造力和衝勁，但因為後勁稍微不足，容易因缺乏自律能力而讓計畫擱淺。許多事情常常很像跑馬拉松，前半程跑得最快的人，不一定能堅持到終點，因為不懂得配速的概念。要將體力平均分配，才能一直有力量可用。



選到這個牌組的某些人，本月會被動的接受一些變化，但不用擔心，你只是需要一點時間去適應。另外，金錢開支是你在本月需要關注的重點領域，雖然你一直有在工作賺錢，但賺到的錢也不停的從指尖溜走，難有儲蓄。如果無法改變這個狀況，就好好享受吧，不論是拿去投資還是娛樂，你所得到的也許是物超所值的體驗或收益。



9月可能的事件：

1、你在戀愛中雖然熱情，卻害怕做出承諾。

2、生意上多有助力，能遇到合作夥伴或金主。

3、有離職的可能，也許會被獵頭公司挖角喔。

4、需要花費一筆錢為房屋進行修繕或改造。

5、正義感爆棚，願意為了朋友挺身而出。

牌組3：寶劍皇后 寶劍二 聖杯皇后逆位

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——塔羅悄悄話：「剛柔並濟，披荊斬棘」。

水元素和風元素相互交織，勢必會產生拉扯。抽到這組牌的人，本月表面看似理智冷靜，實則深受情緒問題的困擾，容易自我懷疑與否定。困擾的來源大多是感情方面問題，要小心勿影響工作。



如果你正處於戀情之中，本月你會重新審視你的伴侶，並決定自己在這段感情裡的去留。如果你是單身，你會更謹慎思考是否要進入一段感情。這種不上不下、左右搖擺的感覺，甚至會讓你莫名其妙的想要毀掉一段關係。



如何處理理智與感性之間的衝突，是你本月必須面對的課題。要是不知該如何抉擇，就去體驗並從中學習吧。拿出勇氣，在有限度的妥協和傷害裡，找尋自己真正需要的是什麼。



9月會發生的事：

1、情緒不穩定，對待感情問題的態度悲觀。

2、桃花運勢旺盛，但要小心被人欺騙。

3、前期的付出和努力，會在本月得到回報。

4、會把錢花在家人和戀人身上。

5、工作上能夠給予他人正確的指導和幫助。

牌組4：聖杯八 正義 星幣七

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——塔羅悄悄話：「改變現狀，只需要一小步」。

9月對你來說，是非常適合耕種的一個月，因為處處都有機會。過去很長一段時間裡，你是不是既貪戀過去的安穩、又渴望有更好的發展呢？如果你已經被困在某個死氣沉沉的環境裡很久了，這個月你無論如何都得做點什麼來改變現狀。有時候你只需要挪一步，就能獲得更遼闊的視角。



本月運勢有利於跳槽、求職、學習、以及脫單。另外，一些問題也會逐漸浮上枱面。感情方面，戀人之間會因為原則問題爆發衝突；財運方面，合作者可能開始爭執利益分配；工作方面，公司的環境阻礙了你的個人發展。



別擔心，這一切都絕非壞事，反而在加速推著你往更好的方向發展。你只管播種澆水，至於怎麼開花結果，就交給命運來安排吧。



9月會發生的事：

1、內心的情緒會被你放大，並希望得到另一半的重視。

2、單身者在追愛路上會遇到競爭者。

3、為了謀求更好的發展，你可能離職、或跳槽到更好的環境。

4、簽定一份你期待已久的合約或法律文件。

5、前期的投資，在本月得到了回報。

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