農曆八月生肖運勢曝光！屬雞桃花大開、屬猴小心破財

轉眼間，時節已來到了農曆八月（8/27-9/25），大家是否也感到暑氣逐漸消散了呢？在這個月，我們也將度過月圓人團圓的中秋節，有哪些生肖能在這個月心願圓滿、桃花運盈盈盛開？哪些生肖則要小心財庫有缺、出現虧損？接下來就由科技紫微網為大家揭曉！

生肖鼠

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：對戀愛存在太多幻想，心情太過浪漫，有點脫離現實。這造成你十分困惑，總覺得找不到滿意的愛情型態，不斷在愛與被愛間疲憊的來回奔波，卻沒有得到任何結果。不如把自己重新放回現實中，經歷真實平淡的愛情，比較可靠。



有伴侶：情感的進展會短暫陷入泥沼中，但只要堅持不放棄，就依然能掌握愛情的大方向。經歷過風雨的愛情，方能擁有彩虹的絢麗。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運：運勢有些起伏，易出現職場變動之類的情況。面臨工作調動可能會讓你有些不安，但變動並不見得是壞事，反而可視為鍛鍊和積累經驗的機會，別害怕。



學業運：最近會有些學習壓力，家長和老師的期望也令你有點緊張。不妨改變想法，化壓力為動力，好好想想怎麼加強課堂上的知識吸收效率，並在課後切實溫習，就一定可以交出滿意的成績單。



財富運指數：★★★★☆

財富運：本月的財運還不錯。賺錢有點辛苦，還會遭遇一些小困難，但多能得到協助而逢凶化吉。上旬有小小的偏財運，可以買幾注樂透試試手氣。

生肖牛

愛情運指數：★★★★☆

單身者：即使遭遇強烈愛情攻勢，也不要因此而昏頭。再濃烈的愛情，最後都要恢復平淡，所以不要被一時的浪漫迷惑了。讓自己的心平靜下來，客觀的分析，這樣才能建立起更長久的愛情。



有伴侶：本月你有著強烈的溝通意願，對方受你的影響，也能大方的吐露心聲。很多事情因此變得簡單，彼此瞭解更深一層，也讓你們的感情更加堅定。



事業學業指數：★★★★☆

事業運：雖然月初會遇到一些棘手的問題，但在同事幫助下都能很快解決。下半月運勢轉強，有利推行新計畫，出色的成績會讓上司對你刮目相看。



學業運：屬牛的學生族，本月對於弄不懂的問題會一直追根究底。這種對知識的執著追求精神，讓再難的難題都沒有辦法困住你。不斷解決問題的過程中，你也能學到更多知識和方法，對以後的學習大有幫助。



財富運指數：★★★☆☆

財富運：出門要注意隨身財物，特別是乘車時記得不要將重要物品遺落在車上。遇見陌生人搭訕，也應該多防備。

生肖虎

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月桃花雖多，但是品質不高，很難有中意的對象出現。



有伴侶：對本月的你來說，清楚合宜的表達極為重要。如果表達意思不夠周延，很容易讓戀人產生誤會。不過，遇到此種情況時，只要能夠及時解釋清楚，誤會就能化解。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運：認真負責的工作態度，讓你在工作上有良好表現，也讓上司留下好印象。只是，在和同事相處時，有時候會太過理性，顯得有些不近人情。



學業運：上課會因為偶爾恍神，漏掉不少重點。下半月的學習效率會明顯較為緩慢。如果本月有考試，一定要擬定學習計畫，並且在上課時多提醒自己四到——心到、耳到、眼到、手到。



財富運指數：★★★★☆

財富運：整體財運還算不錯，只要保持賺錢的熱情和實際的努力行動，就能保證正財穩步增長。本月你的投機心比較重，不宜進行偏財類的投資。

生肖兔

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：上半月愛情運較平淡，單身者遇到心儀對象的機會不多，不妨多到熱鬧的場所轉轉，可提升桃花運。下半月愛情運轉強，有機會與外型佳、且有修養的異性結緣。



有伴侶：上半月感情溫度上升，兩人因共同的興趣與愛好而有不少交流與互動，相處愉快。下半月你的掌控慾增強，喜歡替對方安排各種大小事情，讓伴侶有被束縛的感覺。



事業學業指數：★★★★★

事業運：同事間相處愉快，提案也容易得到正面的回應。你剩下要做的就是養精蓄銳、收集資料、堅持奮鬥，這一來，成功也就在不遠處了。



學業運：學生族本月的求知慾旺盛，對於所感興趣的知識十分專心，會針對該領域收集大量資訊，深入瞭解。然而，還是要注意合理安排時間，不要因為花太多的時間在單一課程上，而忽略了其他科目。



財富運指數：★★★☆☆

財富運：本月你會開始留意最新的投資資訊，並容易被熱門的投資標的所吸引。然而，你缺乏深入分析研究的能力，因此需千萬提醒自己，不要盲目跟從潮流。

生肖龍

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：有時候，頻繁參加一些無意義的聚會只會累壞自己，卻不會增加找到對象的機會，結果是傷神又傷財。本月還是踏實工作吧。



有伴侶：另一半在愛情中有點無理取鬧，讓你感到委屈，其實凡事遷就對方只會讓你愛得很累，學會拒絕才會讓對方更加珍惜你。



事業學業指數：★★☆☆☆

事業運：工作上會迎接不小的挑戰，特別是面臨新業務、新環境者，會因此有點不知所措。其實不用太緊張，向前輩多多請教，就能找到快速上手的最佳途徑。



學業運：學習不是作秀，表面功夫做得再好，沒有紮實的基礎，只會令你不堪一擊。不要窩在自習室裡呼呼大睡，更不要藉口找資料卻上網玩遊戲，優異的成績是要靠實力爭取的。



財富運指數：★★☆☆☆

財富運：理財計畫可能出現小偏差，由於對目標不確定，很容易受到旁人言論的影響，造成你的投資決策搖擺不定。你對陷阱的抵抗力很弱，因此做決定前一定要仔細斟酌。

生肖蛇

愛情運指數：★★★★★

單身者：愛情桃花開，單身者戀愛機會多多，有許多異性主動示好，讓你應接不暇。但要注意慎選戀愛對象，以免碰到感情騙子。



有伴侶：戀人之間關係融洽、感情平穩，就算仍處於磨合期的情侶，也能順利度過。彼此秉著包容的心態，遇到爭執都能輕鬆化解，愛情的天空一片晴好。



事業學業指數：★★★★☆

事業運：工作踏實，喜歡依照計畫、按部就班的處理事務，從而降低了出錯率，工作效率也提高。雖然也有棘手的時候，但在同事的幫助下都能順利完成。



學業運：學生族本月的學習興趣濃厚，獨立思考和動手能力很強，很喜歡高難度的挑戰，對於完成任務很有成就感。但是在處事過程中有些固執己見，造成同學關係有些緊張。



財富運指數：★★☆☆☆

財富運：本月財運不太理想，對投資的想法太過我行我素，失誤率因而變得比較高。若想獲得轉機，需多聽從旁人的分析與建議，以冷靜的心態進行投資。

生肖馬

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月桃花燦爛，會收到很多異性的表白，有人直接，有人委婉。但是到底哪位才是真心的，就要靠你自己好好的辨別了。



有伴侶：戀人間的溝通很順利，雙方都能感受到對方的心意，情意綿綿。如能適時增加一點浪漫的驚喜，感情會更加甜蜜。



事業學業指數：★★★★☆

事業運：上半月工作順利，幾無壓力，你可以好好享受這份輕鬆自在。下半月的工作比較繁重，應提高警覺，否則可能因粗心而發生差錯。



學業運：你本月優秀的表現，很容易引起關注，成為人群焦點，走到哪裡都有人認出你，讓你有些不自在。其實不用太在意他人的眼光，做好自己，讓自己變得更優秀，才是最重要的。



財富運指數：★★★☆☆

財富運：賺錢慾望很強烈，但行動力不足。一旦看準了某個標的，就應該果斷出手，否則只能看著機會一次次從眼前溜走。

生肖羊

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月桃花盛開，異性緣很好。可以多參加一些聚會活動，心動情況時有發生，心儀對象也會被你的魅力給吸引。但過程中仍要謹慎辨別，別跌入了愛情遊戲的陷阱。



有伴侶：你們之前的諸多誤會有望在本月澄清，經歷這一番風雨後，彩虹看起來更加美好了。你們將能夠更加信任對方，關懷對方，感情變得加倍堅固。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運：做事缺乏計劃，很容易出現前期悠閒輕鬆、後期緊張忙碌的狀況。展開工作之前，有必要簡單規畫一下，才能及時又有效的完成工作。



學業運：家長只是稍微對你的學習發表一下意見，就讓你情緒激動，覺得他們是在干涉你，給你壓力。這些偏激的想法會直接影響到你的學習狀況。要站在客觀的角度看待問題，不要誤解了家長的好意。



財富運指數：★★★★☆

財富運：本月你的思維靈活，在營財之路上左右逢源，不僅能把該得的業務拿下來，大賺一筆，還能結識多金、又樂於跟你搏感情的朋友。

生肖猴

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：太過於急著結束單身，反而讓你面對感情時有些手足無措，想嘗試卻又害怕失敗。最好的方式還是冷靜下來，等自己能用平常心對待的時候，才更容易找到真愛。



有伴侶：戀人之間爭執不斷，其實吵的都是些雞毛蒜皮的小事，卻因為互不退讓而越演越烈。退一步海闊天空，幸福不是那麼容易就能擁有的，對愛必須有著極大的寬容心。



事業學業指數：★★☆☆☆

事業運：本月你為了衝業務量，不顧身體受不受得了，熬夜趕工，用咖啡和能量飲料來提神。長此以往，只怕身體和精神會來一場集體大罷工。



學業運：為了拼學業而複習到深夜，第二天上課時卻因打瞌睡而錯過了老師的講解。合理的休息是為了更好的學習，不要撿了芝麻而丟了西瓜，本月一定要多注意睡眠品質。



財富運指數：★★☆☆☆

財富運：財運低迷，有漏小財的可能。儘量減少前往購物場所的次數，對陌生電話要提高警覺，避免掉入商家設下的圈套。

生肖雞

愛情運指數：★★★★★

單身者：誰說單身沒人疼，單身其實可以享受更多人的疼愛哦！只是別發展太多組曖昧關係，小心被人認為你有濫情趨向，會影響你的感情發展。



有伴侶：本月的感情生活中，你們會很注重浪漫氣氛，約會、禮物、燭光、驚喜……等有關浪漫的關鍵字會出現在你們的空間中，感情也因為這些浪漫而富有生機。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運：本月容易受到外界資訊干擾，工作精神散漫。你的心不在焉會讓上司不滿，儘快回到工作狀態是你當務之急。



學業運：月初你的思維有些天馬行空，課堂上容易開小差，部分課程還出現脫節現象。月中壓力頗大，但是你已經吸取到教訓，能夠專注於學業，努力補習，前面拖欠的課業有望追補上來。



財富運指數：★★★★★

財富運：經商者的訂單增多，真正是「忙並快樂著」。長期投資的收益在本月也展現出來，而你心中還有更多的計畫開始成形。成熟的理財觀念，將讓你體會到輕鬆賺錢的樂趣。

生肖狗

愛情運指數：★★★★☆

單身者：假期中可以約一票朋友出外遊山玩水，不但可調劑身心，也可能在其中覓得志同道合的伴侶。緣分不會一直等在原地，有時也需要你自己主動進攻。



有伴侶：情緒愉悅，不僅有強烈的熱情，而且表現明顯。對愛情的發展充滿期待與信心，會開始為未來做更多的計畫和準備。有好的想法可以與伴侶同享。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運：上半月你很想開啟創新路線，但是思緒比較雜亂，找不到一個確切可行的方案。不過到下半月就有機會得到貴人點撥，將能助你一臂之力。



學業運：學習有些吃力，經常遇到解不出來的題目。課餘時間可多跟同學交流，看看是不是自己的學習方法不對。若能找到正確的學習方法，可以省很多時間，學習起來也會輕鬆很多。



財富運指數：★★☆☆☆

財富運：對理財有些迷惘，所做出的理財計畫與自己的實際財務狀況無法相符。多徵求長輩意見，有助於幫你撥開迷霧，找到適合自己的理財方式。

生肖豬

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：老是夢想著有王子騎著白馬而來，這會讓你離現實的愛情越來越遠，也讓那些不符合王子條件的異性望而卻步。少做白日夢，老老實實的腳踏實地，對你會比較好。



有伴侶：情緒比較焦躁，連小事都可能使你暴跳如雷，伴侶很難與你溝通。應該試著調整自己的情緒，大叫、運動等都有利於發洩情緒，不過可千萬別對著伴侶發洩哦！



事業學業指數：★★★☆☆

事業運：好事多磨的一個月。本月處理任何事務都考驗著你的耐性，然而只要保持耐心和一定要完成的決心，就能處理妥善。



學業運：本月的僥倖心理很強，不想學習，卻總是祈禱自己的運氣可以再好一點，恨不得能在睡覺時夢到考試答案。這些天真的想法只會讓你偏離學習正軌，如果不趕快努力學習，小心期末成績單會很難看。



財富運指數：★★★☆☆

財富運：狀況不好不壞，正常收入一分不少，但也沒什麼意外之財。投資情況不太有起色，對於發財慾望強烈的人，這樣的狀態會令你焦急。

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