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當心「財氣」悄悄流光！秋季換錢包時機、禁忌作法 招財運八要點一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
錢包不只是放錢的地方，更和財運息息相關。圖片來源／ingimage
錢包不只是放錢的地方，更和財運息息相關。圖片來源／ingimage

錢包是放置錢財的道具，而一個人的財運好壞，往往也和錢包息息相關，並且還需要定期更換好維持運勢。日本網站「週刊女性PRIME」最近就分享，如果想要在秋季更換新的錢包，需要注意哪些要點。

1.購買時機

秋天三個月的運勢各有不同，9月儲蓄運旺、10月財運旺、11月事業運旺，可以挑選自己想加強的項目，作為購買時機的參考。購買日期可以挑選「一粒萬倍日」及「寅之日」，並在放入一些錢財之後，於購買的九天後開始使用。但使用日期最好要避開「不成就日」。

2022「一粒萬倍日」日期：9/3、9/11、9/16、9/23、9/28、10/5、10/8、10/11、10/20、10/23、11/1、11/4、11/16、11/17、11/28、11/29

2022「寅之日」日期：9/10、9/22、10/4、10/16、10/28、11/9、11/21

2022「不成就日」日期：9/5、9/13、9/21、9/26、10/4、10/12、10/20、10/28、11/5、11/13、11/21、11/28

2.錢包顏色

顏色部分，土色有著培養生物成長的意涵，金色和錢財直接關連，都是理想顏色。比起會讓鈔票「折半」的錢包，長條型皮夾更合適。材質上比起合成和塑膠，挑選真皮的較為理想。

3.避免會讓運氣下降的行為

如果將不要的發票、雜物等放在錢包內，將會對財運造成負面影響。象徵著「支出」的收據也應該儘量避免。

4.定期更換錢包

錢包的財運能量約三年就會用完，因此最好每隔一段時間換新。如果沒壞捨不得丟，可以用紙包著粗鹽放進錢包裡，就能讓運氣稍微回復。

5.保持錢包清潔

無論是錢包本身，還是放在裡頭的鈔票銅板，時時保持清潔才能帶來財運。平時可以用專用的道具清潔錢包，以及用檸檬酸之類的東西洗銅板，將惡運一併清除。

6.零錢和鈔票分開

風水觀點來講，鈔票和零錢素材不同，因此不適合共處一室。可以在主要錢包放鈔票和卡片，另外準備一個零錢包放銅板。但若是錢包本身就有零錢袋，就可以直接將硬幣放在裡頭。

7.電子支付的場合

如今電子支付越來越方便，甚至不太需要皮夾，直接一台手機就能到處付帳。用電子支付本身並不會影響風水，但如果真讓手機取代了皮夾功能，那麼最好也得像愛護皮夾一樣，時時注意手機的清潔狀態以維持運勢

8.用完的皮夾該丟嗎？

如果皮夾用完捨不得丟，可以適度整理之後，拿來收納其他單據一類的東西。要丟的話，可以先用粗鹽清潔霉運之後，用白紙包著丟入可燃垃圾中。若是想要慎重一些，就選擇像是焚燒金紙一樣的方式，在廟宇、神社焚燒作結。

報導另外訪問一些經濟優渥的女性，詢問她們挑選錢包的方式，包括「置入『福澤諭吉（日幣萬圓鈔票的人物）』喜歡的香氣」、「讓鈔票自然向下的錢包」、「放進護身符」、「錢包區分為日常用與遊玩用」、「三年後依然能夠保值轉賣的品牌」、「放進風水幸運數字『3、5、8』張數的鈔票」、「想存錢就選用黑色錢包」等等。

財運 運勢 風水

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