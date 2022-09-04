殺破狼周運勢／巨蟹被「這類對象」表示好感 水瓶賺到一筆資金

殺破狼2022年9月5日～9月11日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的太陽受到滿月影響，同時金星進入工作宮位，某個任務或職務在本週告一段落，終於可以卸下重擔，稍微輕鬆一陣子。有些白羊座會因為工作倦怠，想休個長假，或是辭掉目前的工作，嘗試轉換跑道。

感情運方面，水星在感情宮位逆行，前情人會和你聯絡，雙方有可能舊情復燃。某些白羊座會重逢曾經暗戀的對象，會試著與對方交往看看，不過有些人只適合當好朋友，成為伴侶才會深感相處困難。

本週須注意的部分

健康運方面，金星與太陽齊聚健康宮位，受到交通宮位的火星影響，駕駛車輛或騎車當心交通事故，一旦受傷，會需要很長的時間復健。這段期間感染病毒的機率較高，造成喉嚨發炎，甚至引發心血管相關的問題。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星持續受到天王星影響，與周遭的人感覺格格不入，價值觀落差很大，甚至會因此感到社恐。某些白羊座則是和朋友間有金錢往來的糾紛，借出去的金錢一直無法收回。

金牛座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的冥王星相為良好，目前的報告與研究請務必堅持下去，未來將會獲得豐碩的成果。剛進入校園的新鮮人，不要放棄任何想選修的課程，未來學業是否順利，就看這一刻的抉擇。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，並與海王星合相，會離開某個團體，或是封鎖掉一些會帶給自己麻煩的朋友。某些金牛座則是因為一些負面因素，受到排擠，默默成為邊緣人。

感情運方面，在感情宮位的太陽受到滿月與海王星影響，有人刻意對你散發出曖昧的訊息，但對方或你已經很明確地有公開的交往對象或伴侶了，會與這樣的人劃清界線，免得捲入是非。

工作運方面，水星在工作宮位退行，重要的文件遺失或出錯，使得工作進度延宕。某些金牛座辦公室的電子器材故障，或是長時間停電，許多事務無法運作，造成損失。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，目前有些資產是增加的，只是暫時看得到數字上的增加，實際上卻無法使用。有投資習慣的雙子座，不需要急著出脫標的物，長期持有，會收到不錯的利息。

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，前情人會稍來問候訊息，雙方有見面的機會，可破鏡重圓，舊情復燃。某些雙子座會找回走失的寵物，毛孩毫髮無傷，感到十分慶幸。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，並與海王星呈現合相，工作出現重大疏漏，會因此調離原來的職務，甚至被資遣。某些雙子座好不容易結束了一個紛紛擾擾的案件，卻還是經常被客戶提出許多無理的要求，感到困擾。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，當心血光之災，容易發生意外傷害，或是會發現某些器官的病變，需要動手術治療以及長時間的復健。這段時間也要注意人身安全，不要涉入危險的場所與行為。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，與喜歡的人到異地一起過節，心情格外浪漫。單身的巨蟹座會被異國人士表示好感，也不排除跟外國人交往看看。

旅遊運方面，金星與太陽齊聚旅遊宮位，會趁著佳節到外地旅遊，旅宿規格都會十分高級，會是一趟奢侈但愉悅的旅程。某些巨蟹座則是受到各地親朋好友的邀請，要到各地參加好幾攤烤肉趴。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，重要的家電在此時故障，需要換新或維修，住宅管線注意堵塞、滲水方面的問題。與家人溝通不良，有些事情被翻舊帳，覺得很煩。

工作運方面，在志業宮位的木星受到在家宅宮位退行的水星影響，事業與家庭兩頭燒，各自都有許多麻煩的事情不斷需要修正與處理，感覺分身乏術。某些巨蟹座會因為工作方面的問題與家人爭執，覺得自己不被體諒。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，與海王星合相，同時金星與太陽齊聚金錢宮位，與人發生的財務糾紛可塵埃落定，但過程中會有一些情緒紛擾，須理智冷靜處理。某些獅子座會還清一筆分期付款的債務，經濟會寬裕許多。

本週須注意的部分

交通運方面，水星在交通宮位逆行，交通工具容易故障，會花許多金錢維修，搭乘大眾運輸系統會遇上預期外的事故，導致你受困在某個區域，心急如焚。這段時間要當心行車糾紛，被開罰單的機率較高，須特別注意交通安全。

感情運方面，在感情宮位的土星持續受到志業宮位的天王星影響，與伴侶或是戀愛對象合作某個作品或事業，意見不合，在不斷爭執的過程中，情感越吵越淡，甚至因此分手。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到夥伴宮位的土星影響，合作夥伴處理事情不太穩定，常常需要應付許多不可預測的突發狀況。某些獅子座目前的事業成就會被小人嫉妒，甚至設局陷害你。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，太陽與金星齊聚命宮，會收到許多人餽贈的禮物，或是被很多親朋好友邀約，在節日期間到朋友家參加烤肉趴。某些處女座則因為某個自己覺得不起眼的行動，成為眾人矚目的焦點。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與海王星合相，發現戀愛對象對你不誠實，在外面有一些難以解釋的關係，決定就此分手。還在情感曖昧狀態的處女座，對方始終無法給你安定的情感，決定斷絕雙方聯繫的管道。

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，相位不良，工作量過於繁忙，甚至假期都需要到公司加班，身體有過勞的傾向，身體器官常感到不舒服，但依然要拖著病痛完成工作。

金錢運方面，水星在金錢宮位逆行，受到財務宮位的木星影響，工資或是中秋節獎金延遲發放，使得手頭有些拮据。有投資習慣的處女座，標的物未能在相對高點出脫，逆轉為虧損狀態，覺得懊惱。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，終於有時間可以宅在家中，每天睡到自然醒，追追劇、打電動，腦袋暫時放空一陣子。某些天秤座則是會與很久沒見面的家人團聚，感到溫馨。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，與海王星合相，同時水星在命宮退行，公司營運出現問題，而決定辭職，或是被資遣。某些天秤座所處的職場會十分混亂，許多設備或事務都停擺，暫時無法運作，而放一陣子無薪假。

感情運方面，水星在命宮退行，受到感情宮位的木星影響，會收到前任情人傳來的訊息，雙方相約見面，但對方或是你有些壞習慣還是沒改變，原本很期待的約會又會因為過去常發生的問題不歡而散。

健康運方面，水星在命宮退行，原本以為痊癒的疾病，又再度舊疾復發，必須定期追蹤是否惡化。某些天秤座則會再度確診感染肺炎病毒。出入人多的地方，或是與人群聚時，要特別注意清潔與防護。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位良好，最近迷上富有挑戰性的活動，幾乎每隔一段時間都會去爬山、騎行，或是從事較為消耗體力的戶外活動，結交到許多志趣相投的朋友，自然而然形成一個團體，感覺愉快。

人際關係方面，金星與太陽齊聚人際關係宮位，過節期間會有許多人邀約你去參加烤肉趴，甚至需要趕場，人緣極佳。某些天蠍座則是會收到很多禮品，但相對而言，這些人情債也是要還的。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，與海王星合相。發現曖昧中的對象有太多複雜的關係，自己不過是對方的備胎之一，立馬斷絕聯繫。某些天蠍座則是莫名其妙被喜歡的人封鎖，不知做錯了什麼事。

工作運方面，在工作宮位的木星受到逆行的水星影響，在工作領域的表現受到業界的注意，會有人想挖角你，但要當心有些公司與單位的組織狀況並不佳，貿然跳槽可能會落得兩頭皆空的下場。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的冥王星相位良好，每當手頭有些拮据時，總會有一些外快可接，雖然無法大富大貴，但生活倒是一直不虞匱乏。某些射手座會有值得信賴的人幫忙管帳，不知不覺為你累積了許多財富。

人際關係方面，水星在人際關係退行，佳節期間，會有很久不見的朋友特地來拜訪，感覺十分驚喜。某些射手座曾經喜歡的人、或是前任情人會捎來訊息，雖然兩人再也無法復合，卻可以成為最了解彼此的朋友。

本週須注意的部分

工作運方面，金星與太陽齊聚在志業宮位，在工作領域表現亮眼，會接掌一份光鮮亮麗的案件，但由於金星與太陽相位不良，使你受到許多人嫉妒，其中不乏你所信任的夥伴。

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到在人際關係宮位退行的水星影響，你或對方的前情人再度出現在的生活中，雖然沒有想復合的意思，但會造成目前的關係變得緊張。

摩羯座：

整體運勢

學業運方面，太陽與金星齊聚學業宮位，開學時可以順利選修到輕鬆又熱門的課程，未來一學期預計可以過得比較愉快。已經出社會的摩羯座，在專業能力上獲得肯定，研究成果或是作品可以登上專業期刊。

旅遊運方面，滿月發生在旅遊宮位，並與海王星合相，會趁著連假，接近大自然，清理負面情緒，整個心情煥然一新。某些摩羯座會確定一個旅程，在未來一些特殊的日子裏，和重要的人一起到想去的景點旅遊。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位逆行，同時火星進入工作宮位，許多案件與文件不斷來回修正，常常需要加班重複處理相同的問題。某些摩羯座辦公所需的電子產品或是電腦軟體發生故障，浪費很多時間等待修復，沒辦法工作。

感情運方面，在感情宮位的天王星受到土星影響，喜歡的人情緒陰晴不定，雙方關係忽冷忽熱，常因為很小的問題爭執，但對方很快就恢復為良好的狀態，自己卻被這些不愉快傷害到長時間處於憂鬱狀態。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，與海王星合相，同時太陽與金星齊聚財務宮位，會因為投資獲利，或是得到家族留下的資產，清償掉一筆負債。有投資習慣的水瓶座，終於轉虧為盈，在此時出脫標的物，賺到一筆資金。

本週須注意的部分

工作運方面，木星持續停留在面試宮位，面試新工作很快就能收到錄取通知，但由於木星受到退行的水星影響，進入新單位後發現與自己的專業有很大的落差，只能趕緊決定離職，重新尋求新工作。

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到太陽與金星的影響，與戀愛對象經常為了金錢與財務問題爭吵，雙方價值觀有很大的落差。某些水瓶座則是親密關係需求度高，容易意外懷孕，這個孩子並非在預期中到來，可能因此做人工流產。

遠行運方面，水星在遠行宮位退行，因為一些因素，得到異地出差、工作、交換學生，會遇上突發事件，使你滯留在外地，動彈不得，無法回家。某些水瓶座則是出門時碰上一些突發事故，只好取消行程。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，會組織出一個向心力極高的團隊，對這些夥伴十分信賴，你在其中會感到前所未有的安全感，對於能夠成為裏面的一份子感到榮幸。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，與海王星合相，情感關係一直不是太愉快，已經到達臨界點，容易做出情緒性的行為或決定，分手的機率較高。某些雙魚座則被戀愛對象不斷嫌棄，造成自我感覺不良，陷入長時間的憂鬱狀態。

金錢運方面，水星在財務宮位退行，當心遺失貴重物品或是信用卡，重要個資外洩，造成財務損失。有投資習慣的雙魚座，在不適當的時機進場，指數一直下探，帳面損失慘重，套牢在高點。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到太陽與金星影響，伴侶與家人相處不睦，你夾在其中兩面不是人，某些雙魚座則是與情感對象的家庭有些不愉快，過節時寧願一個人獨處。

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