鬼門關後「5星座財運爆發」第一名賺錢管道多、人緣也好到爆棚

今（26日）晚上23時為農曆7月29日「鬼門關」的時刻，一般在鬼門關閉前各大廟宇也會進行祭拜儀式，以敬畏的心送走好兄弟。清水孟國際塔羅小孟老師也替大家整理了「鬼門關後財運大開的5大星座」，不僅是財運、工作及人緣運勢都很好，上榜的星座可趁機把握機會，增加自己的收入。

第五名-獅子座

鬼門關後金星進入獅子座，顯示獅子座的朋友偏財運非常好，工作類型若是業務方面的人容易透過客戶關係不斷幫您帶來新客戶，讓您人迎春風業績也跟著越來越好。

第四名-天秤座

天秤座的朋友鬼門關後，水星入本命宮正財偏財運勢都很棒，尤其在自己本業上會越來越發光被長官注目，可以在此時好好大展自己的專長，提升自己的價值感，有加薪的機會恭喜你。

第三名-雙子座

喜歡廣結善緣的雙子座鬼門關後，火星進入你的本命宮，你會受到身邊很多朋友的回饋與幫助，尤其是過去受過他們幫助的朋友，在今年下半年開始都會紛紛回籠而且還會告訴你很多賺錢的機會。

第二名-射手座

鬼月後射手座的工作實力會越來越穩扎穩打，而且因為你們平時都會做一些可靠型的投資規劃，所以在鬼月後你們可以順順利利地獲得很多被動性收入。

第一名-處女座

恭喜處女座的你們在鬼月後財運滾滾來，尤其是在人緣方面更是好到爆棚，因為太陽入到本命宮，你會因此遇上欣賞你能力的人給你許多發展機會或者賺錢管道喔！建議處女座的朋友可以多多參加活動，或者規劃理財計畫，因為只要當你們需要第一手消息或者門路時，身邊就會紛紛出現許多可靠又有力的人力資源或管道可以幫助你們喔！

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