最擅長玩冷戰星座 Top 3 「第一名」擅長精神虐待真的受不了

冷戰是一場沒有吵鬧、沒有打罵、沒有硝煙的戰爭，讓自己和伴侶在這種戰爭中慢慢耗盡對彼此的期待、遐想、耐心、愛，最後收穫滿滿的失望、恨意、傷心、難過。相比於熱火朝天的爭吵，直刺心靈的冷暴力更令人心寒。冷暴力是一種軟反抗的表現，屬於暴力的一種，冷淡、忽視、疏遠以及漠不關心都是冷暴力的主要表現形式。

無論兩個人怎麼吵，內心一定要有善意，不要置別人於「死地」，要記住你們不是仇人，你們走到一起是共同的選擇。今天我們就來整理一下最喜歡冷暴力的三大星座吧！

叫他冷戰王：有目共睹的冷暴力冠軍就是水瓶座！

水瓶座個性獨立而執著。經常有一些激進、革新式的見地，屬於新時代的人物，有豐富的同胞愛和民主意識，能夠打破社會階級和人種的差異，培育真正的友情。對於一些既成的觀念，為了忠於自的信念，會激動地試圖抵抗。這種類型的人，經常見於為了達成共同目的面結朋組黨，發起運動的人。

水瓶座的人會在愛情裡充當一個被照顧的對象，而且水瓶座是一個冷戰的高手，真的幾乎什麼事情都需要去用冷戰來解決，這應該是水瓶座的習性，他們習慣性把所有不好的局面用冷戰來解決，只要你冷淡了水瓶座，那麼水瓶座會和你一直冷戰下去，絕不先妥協，真的很傷人心！水瓶座倘若沉默下來，就是真的生氣了。如果水瓶座人在沉默中爆發，就不可怕，可怕的是他們用冷淡和無視來代替大吵大鬧，才是最傷人的，而且你根本不知道他們在生氣時心裡想什麼，也不知道他們何時停止這種冷淡的態度。

叫他冷戰王：眾所皆知的冷暴力亞軍就是天蠍座！

天蠍座個性深沉極端。有足夠的精力和膽識，不懼艱難。觀察力敏銳，經常能夠洞悉事情的真相，對事物也有獨到的見解。行事時，採用完全的破壞和創新方式，充滿神祕的色彩。從無害人之心，但是人若負我，則會反擊報復對方，採取適當的回應手段。對精神和物質的要不懈，對愛恨的反應，十分強烈。

天蠍座的伴侶是很比較高冷聰明的，他們也是很冷靜的，並且好面子的天蠍不會輕易坦露自己的想法，也不會輕易的吵架，即使心裡已經很生氣了，表面也是風平浪靜，吵架的時候，他們也喜歡無視你，用自己一貫高冷的樣子對待你，這樣的冷靜讓人很束手無措，給足天蠍面子，下點功夫才能贏得天蠍的原諒哦！

叫他冷戰王：顯而易見的冷暴力季軍就是巨蟹座！

巨蟹座感情豐富，對事物的感受性強。對外親和謙恭，頗有公眾意識，但是對內則有強烈的防衛本能，不願私生活受到于擾。大體上是一個溫和內向的人，但是絕不向惡勢力低頭。熱心參加愛家、愛鄉、愛民的團體，自我意識很強，尊敬能夠保護自己立場的人，帶有懷舊的心情，是一個十分傳統的人。

不太有安全感的巨蟹座，不喜歡用極端的方式解決問題，他們認為以爭吵之類的方式去解決的話之後會更加尷尬，甚至連朋友都不得做。他們尤其喜歡冷暴力，以和平的方式去解決問題。他們最擅長冷暴力，一吵架，就繃著臉不說話，當與巨蟹座發生爭吵的時候，他們也一樣不會大聲地斥責對方，也一樣是會沉默來應對，然後兩人便陷入僵局，接著一段長時間地冷戰，實質上是變相地實施冷暴力。只有等到巨蟹座自己想清了，想要原諒對方了，巨蟹座才會再次與其對話。他們最擅長玩冷戰，並且絕不先妥協，真的很傷人心！

兩人相處，總會遇上爭執與不滿，有情緒是必然的，可若是想讓自已更好、找出更適合彼此的狀態相處，就需要保持冷靜與理性溝通。

感情有好處也有壞處，珍惜甜的地方、修正壞的習慣。保持理性溝通，學習為對方設想，並且成為讓人感到「和你一起真好」的個體。如此長久下來，在感情中的痛苦面，或許會愈來愈少。

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