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小孟塔羅：財神出沒還是化解衝突？測中秋節會走什麼好運氣

聯合新聞網／ 文／小孟老師
圖／ingimage
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唐朝以後，中秋節成為君王賞賜群臣的節日。中秋節也是農作物收穫的時節，有民俗學家認為，中秋祭月是源於慶祝秋季豐收，同時也會祭拜土地神，是一個感謝神恩的節日。現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，中秋節會走什麼好運氣？

塔羅牌圖作者：Hannah Elizabeth Fofana(The Field Tarot)




A：學會說不。(聖杯三正位)

牌面上有三個女子聚在一起，紫髮女子拿杯子接天上的水。

A：學會說不。(聖杯三正位)
A：學會說不。(聖杯三正位)

這張牌表示中秋節的來臨，你與人之間合作的事物，會察覺到不利於你之處。通常你會處於犠牲的狀態，當然你並不喜歡這樣。不管這是第一次發生，還是長久以來的問題，但這次你可以勇敢拒絕，不再讓自己成為犠牲品。小孟老師在此提醒你，善良、大方、不計較，都不該淪為被利用的特質。

B：勇於嘗試。(寶劍九正位)

牌面上的女子赤裸上身側睡，枕頭上方有九支鋒利的寶劍。

這張牌表示中秋節的來臨，面對自己恐懼的事物時，你會萌生出想跨越的勇氣。這並不是說你不再害怕，也不是說你能立刻戰勝挑戰。而是試著不被內心風暴影響，選擇轉念並做出不同的改變。小孟老師在此提醒你，我們都知道萬事起頭難，且內心的障礙往往更難，過程中請多給自己一些鼓勵。

C：資源豐沛。(皇后牌正位)

牌面上的一頭母獅眺望遠方，牠站在水池邊背景有金字塔。

C：資源豐沛。(皇后牌正位)
C：資源豐沛。(皇后牌正位)

這張牌表示中秋節的來臨，身邊會有好的資源支持，將夠幫助你事半功倍。例如：今日客人消費力特別好，讓你能夠很順利的達標，甚至有進度超前的可能。或是家人給你一筆買菜金，你能用它購買頂級食材，可以在飯桌上表現一番。小孟老師在此提醒你，當好運或好事來臨時，請務必好好抓住機會。

D：財神賞賜。(聖杯國王正位)

牌面上坐著滿頭白髮的男子，穿著華服手拿金杯氣宇不凡。

D：財神賞賜。(聖杯國王正位)
D：財神賞賜。(聖杯國王正位)

這張牌表示中秋節的來臨，你在玩樂或聚餐活動上，會有人大方請客付錢。你的身邊有財神出沒，祂選擇給予的賜財方式，就是有人會幫你付錢，體驗被珍惜的時刻吧！可能是老闆、主管請客，也能是追求者的邀約，甚至買東西抽到1元等等。小孟老師在此提醒你，見好就收不要貪戀才好。

E：化解衝突。(錢幣二正位)

牌面的上方有顆藍白色星球，其下方則是顆紫白色的星球。

E：化解衝突。(錢幣二正位)
E：化解衝突。(錢幣二正位)

這張牌表示中秋節的來臨，你會成為一個好的協調者，能夠順利化干戈為玉帛。生活中難免會發生衝突，一邊是友情、一邊是愛情；一邊是親人、一邊是對象；一邊是客戶、一邊是同事等等。儘管夾在中間很左右為難，但你仍能做到兩邊兼顧。小孟老師在此提醒你，換位思考能提供你靈感。

中秋節 小孟塔羅

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