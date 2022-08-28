殺破狼周運勢／天秤對象桃花旺「情敵多」天蠍職場被流傳八卦

殺破狼2022年8月29日～9月4日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，本週工作會接收新的案件或任務，某些白羊座會多尋找到一份兼職工作，或是職務有一些微調，新月期間，可許下與工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的水星受到命宮的木星影響，太過於自我中心，難以將對方想表達的事情聽進去，溝通不良。等到你意識到是自己的錯誤時，對方已經不告而別，或是封鎖你了。

交通運方面，在交通宮位的火星受到健康宮位的太陽影響，當心交通事故，一旦受傷，會需要復健好幾個月。某些白羊座則是常常需要到外地出差，生活不正常，導致身體健康也出現問題。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到土星與金星影響，會想用金錢解決許多情感面、人際關係相關的問題，當心被情緒勒索，並無法獲得你想獲得的結果。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，會對某個對象一見傾心，可能是一個天菜級的對象、明星，或是一隻寵物。新月期間，可許下與戀愛相關的願望，會獲得新月的祝福。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星相位良好，會交到許多個性孤僻，但心地正直的朋友，會接收到許多前衛的看法，一些想法使你豁然開朗，修正許多不討喜的個性。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星呈現停滯狀態，並受到木星影響，已經準備執行的計畫因突發事故被迫喊停，暫時無法執行。某些金牛座則是有些重要的電子用品有故障的前兆，並有一些文件出現錯誤，工作要格外謹慎。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到太陽影響，會因為談戀愛、追星、寵物相關的事物花很多錢，但卻買不到快樂。某些金牛座預期之外的開銷暴增，很多事情因小失大，最好不要短視近利，容易造成更多的財損。

雙子座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會添購新的傢俱或家電，生活煥然一新。某些雙子座會在此時搬家，有穩定的落腳處。新月期間，可許下家宅、家庭、家人……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在工作宮位的海王星與遠行宮位的冥王星有良好連結，在目前的工作領域會獲得少許的配股，雖然暫時不能動用，不過可成為你退休後重要的保障，不妨長期持有。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的水星受到木星影響，朋友與戀愛對象的界線過於模糊，喜歡的人會覺得你對愛情不夠認真，告白時也被認為是在開玩笑。感情穩定的雙子座，交際應酬太多，會被戀愛對象碎碎念，甚至被懷疑有外遇。

健康運方面，火星進入命宮，體力消耗快速，每天都十分疲累，而且長期處在忙碌狀態，工作有過勞的傾向。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，某些器官容易發炎生病，甚至需動手術治療，要特別注意身體健康與人身安全。

巨蟹座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，新學期即將開始，可選修到有趣的科目，並找到優秀的指導老師。新月期間，可許下與學習有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，好不容易，遇到了這輩子要長久一起走的人，這不會是偶然，請別輕易的放棄。單身的巨蟹座，總有個人一直佔據著心中一個重要的位置，這會是你選擇寧願單身的原因。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的土星受到金星與天王星影響，會分期付款購買某個昂貴的物品，日後生活要縮衣節食好一陣子。有投資習慣的巨蟹座，當心被詐騙，容易被投顧公司的話術給蒙蔽。

工作運方面，在志業宮位的木星受到停滯在家宅宮位的水星影響，因為工作需求，暫時要離家一陣子，在外生活十分不適應。某些巨蟹座則是在創業階段，工作型態不被家人看好，常被碎念不務正業。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，薪資待遇微幅調整，收入略有增長。某些獅子座則是開創副業有成，開始有穩定的收益進帳。新月期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星受到天王星與金星的影響，對情感關係有強烈的不安全感，降低身段討好對方，卻又常常沒耐心，使得對方也被你搞得非常疲累，將戀情談得如此緊繃，自己得檢視內心是否過度依賴對方。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到夥伴宮位與命宮的金星影響，常跟合作夥伴抱怨工作上的不愉快，不但不會獲得支持，對方還可能會在上司面前出賣你。某些獅子座對職場不公平的待遇過於吞忍，則會被一些同事軟土深掘。

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到水星影響，到異地出差、旅遊，容易因為人生地不熟而迷路。某些獅子座則會因為不可抗力的政策，受困在某些區域，動彈不得，無法回家。

處女座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，同時在感情宮位的海王星相位良好，與喜歡的人情感關係會更進一步，趨向穩定。新月期間，可許下感情相關的願望，會獲得新月的祝福。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的水星受到木星影響，需要分期付款換新手機、電腦，或是一些3C產品。有投資習慣的處女座，要當心被錯誤的資訊所誤導，購入標的的價值不升反降。

工作運方面，在志業宮位的火星持續受到命宮的太陽影響，暫時需要代理主管職務，責任重大，工作量暴增，會是忙到厭世的程度。某些處女座則是進入較為操勞的部門或單位，每天都有加不完的班。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到金星與土星影響，遠行到外地會因為不可抗力之因素，受困在某些區域動彈不得。某些處女座會因為工作需要出差或外派，在異地受到許多刁難。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，會領到為數不少的中秋節獎金或禮品，感受到一些小確幸。某些天秤座則是因為討厭的同事離職，工作環境頓時清靜不少，心情平靜而愉快。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，家人的身體狀況好轉，你也終於卸下照顧的責任，生活輕鬆許多。某些天秤座會趁還算清閒的時間整理家宅，斷捨離一些不需要使用的物品。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到天王星與金星影響，被某個長相姣好的人吸引，但對方似乎桃花旺盛，情敵太多。有交往對象的天秤座，會發現戀愛對象經常使用交友軟體聊天，感到不滿。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到太陽影響，到外地出差或是旅遊的消息被某些親朋好友知道，會被要求順便代購一些物品，使你感到困擾。出遠門最好低調一些為佳。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會加入一個有趣的團體或群組，討論自己感興趣的事物，認識許多新的朋友，覺得愉快充實。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學習運方面，在學習宮位的冥王星相位良好，開學會選修到嚮往的課程，或是找到理想的指導老師。已經出社會工作的天蠍座，對於新的專業知識，會有優秀的同事或上司教學相長，專業技能提升。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到水星影響，職場上流傳著你的八卦，被人帶著有色眼鏡看待，感到不自在。某些天蠍座工作過勞，需要休息一陣子，調整身體健康。

感情運方面，在感情宮位的天王星受到金星與土星的影響，喜歡的人對你的態度忽冷忽熱，覺得對方對這段情感不夠認真。單身的天蠍座會被親朋好友介紹相親對象，覺得有點困擾。

射手座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會開啟一個新的業務或職務，許多工作會在這段時間重整。新月期間可許下工作、事業、成就……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星相位良好，家人在經濟上給予充份的支援，除了幫你默默繳掉一些帳單之外，還會請客吃些好東西。某些射手座則是在家接案或工作，增加許多收益。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，對於親密關係的需求程度較高，同時木星尚停留在子女宮位，懷孕的機率較高。但由於在感情宮位的火星相位不良，和另一半常意見不合，對戀情的未來感到悲觀，即便有了孩子，也感覺不到喜悅。

學業運方面，在學業宮位的金星受到土星與天王星影響，進入有名的學校與科系就讀，會發現自己與身邊的同學格格不入，很容易成為邊緣人。某些射手座則是在學習上遇到瓶頸，不滿意現在的功課表現。

摩羯座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，會在新學期選修過去較為陌生但自己頗有興趣的課程，也會遇到不錯的指導者。新月期間，可許下有關學業方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星相位良好，找個適當的時間給自己放個假，遠離喧囂、接近大自然、放空腦袋，清理情緒上的負面垃圾，才能應付生活中的種種瑣事。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到金星與土星的影響，與戀愛對象的金錢支出與收益混雜在一起，容易引發糾紛。某些摩羯座則是與喜歡的人在親密關係上無法協調，感到空虛與寂寞。

工作運方面，火星進入工作宮位，受到太陽影響，工作量增加，並常常需要到外地出差，感到嚴重過勞。某些摩羯座會頻繁接觸到外國的客戶或同事，需要使用外語溝通，此時會覺得自己的語言能力需要再加強。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會計畫將一些資金作為投資，或是投入副業中，增加一些被動性收益。新月期間，可許下金錢、財務、理財……相關的願望，會獲得良好的能量加持。

本週須注意的部分

工作運方面，木星持續停留在面試宮位，面試任何工作會很快被錄取，但由於木星受到水星影響，會覺得被大材小用，而想尋求更好的機會。有穩定工作的水瓶座，被外行人指手畫腳自己的工作內容，感到專業能力被踐踏。

感情運方面，火星進入戀愛宮位，受到在慾望宮位的太陽影響，對於親密關係的需求度較高，對方可能在時間或體力上難以負荷。某些水瓶座可能意外懷孕，但這個孩子不是自己所預期到來的，人工流產的可能性極高。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到金星與土星影響，搬來十分吵鬧的鄰居，居家不得安寧，興起了搬家的念頭。某些水瓶座則是因為工作或生活型態改變，經常要轉換居住的區域，無法穩定下來。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，新月發展在感情宮位，與喜歡的人感情關係可望更進一步。某些雙魚座會被有好感的人告白。新月期間，可許下與情感、戀情有關的願望，會獲得新月的祝福。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，會建構起一個以你為核心，彼此相互信賴、沒有隔閡的團隊，大家的決策也會是一致的，整個團體會維持十分長久。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的金星受到土星與天王星影響，承接了一個看似光鮮亮麗的工作，但目前嚴重社恐，自我感覺極差，對於面對大眾或是陌生群眾會感到沒有自信。

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到財務宮位的水星影響，會分期付款購買生活或工作所需要的昂貴物品，擠壓到每個月固定的生活費用。有投資習慣的雙魚座，投資標的指數一直無法回升，帳面上處於虧損狀態。