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下半年宇宙給你的禮物！12星座即將有哪些好事發生？

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下半年宇宙給你的禮物！12星座即將有哪些好事發生？(圖片來源：Shutterstock)
下半年宇宙給你的禮物！12星座即將有哪些好事發生？(圖片來源：Shutterstock)

時序即將變換為秋天了，不過，天氣仍然沒有一絲轉涼的徵兆，真～熱～啊～。其實，雖然地球上的天氣沒有變，但宇宙的天氣卻更換了新的氣象哦。新的宇宙天氣，為我們送上了新的好運氣。快跟著科技紫微網來查收看看，十二星座各自收到了什麼好運禮物吧！

事業好運：牡羊、獅子、射手

從10月起，木星為這三個火象星座在各個領域都送上了好運氣喔！下半年非常有利於你在事業上拓展、提升，尤其是自己做生意者，將會如有神助，事事順心。

下半年起，可能會因公司內部人員重組，火象星座的你有機會被委以重任，並且升職加薪。不過你仍需要自行判斷，到底這會是難得的好機會，還是該趕快丟出去的燙手山芋。如果你因裁員而被迫離職，也不用太沮喪，離開是為了更好的開始！

下半年不論是求職、或準備參加考試，你的狀態都相當不錯。但越接近年底，這種好的狀態就會越來越弱。部分陷入法律糾紛、或遭遇某項長期麻煩事件的人，這個時期會得到讓你滿意的結果。遇到家庭糾紛的人，下半年情況會有所緩解，讓你遠離鬧劇和是非。

貴人好運：金牛、處女、魔羯

好的人脈關係，將會在下半年為你們保駕護航。與其自己默默努力，不如讓他人成為你的助力。想要在下半年有所發展，務必低調做人，積累人脈。在職場上，儘量順從上級與客戶的意見與安排，並且避免與同事發生衝突，記住——你要聰明做事，而不是辛苦做事。

只要好好收斂鋒芒，不論在職場還是生活，都有機會遇到你的貴人，幫助你少繞遠路。如果你有打算實現某個計畫，不妨尋找合作夥伴，或組成共同興趣團體，這些行動都能讓你更有動力堅持，更接近你的目標。不僅如此，還有機會結識位高權重的知名人士。

如果你手上已有不錯的商業方案，今年下半年會是容易獲得投資的時期。家人的力量也不可忽視，遇到問題只管大膽開口，多能順利籌集資金。提醒一下，有些人也許在下半年需要處理一些家庭事務。不用想太多，早一日解決，就早一日放心。

感情好運：雙子、天秤、水瓶

到了下半年，風象星座們會出現一種明顯的感受：萬事俱備，只欠愛人。不管是自發的，還是在家人催促之下，下半年你們都會把感情作為你們活動的重點，當然好運也會隨之發生。所以積極行動起來吧，尤其需要把握8~10月的桃花黃金期。

如果你是對相親反感的一族，請注意：下半年家人或朋友直接或間接介紹的異性，會是你脫單大計的突破口。即使是你不感興趣的對象，也不要急著拒絕，更不可翻臉。表現得大方得體，為你贏得好口碑的同時，更能意外獲得更多穿針引線的介紹機會哦。

戀愛中的風向星座們，該是穩定下來，給這段感情一個承諾的時候啦。甚至有部分人可能會意外懷孕，倉促步入婚姻殿堂。不論如何，都恭喜你們邁向了人生的下一個階段。

金錢好運：巨蟹、天蠍、雙魚

求財心切的水象星座們，下半年就等著迎接財運吧。比先前更多、更好的賺錢機會，正在向你敲門。你手中的理財產品、固定資產之類的將會升值，也會有合夥人向你提出建議案，但需要多關注外部環境，留意大的風向指標，儘量不要把雞蛋都放在一個籃子裡。

一般上班族在今年下半年則需要制定更合理的理財計畫，多存錢，少消費。因為接下來的生活模式，將與你所儲蓄下來的資金息息相關。若能存下一筆錢，就可以拿來做投資、學習的起始資金，或者是經營副業的本金，都是不錯的選擇，能夠幫助你錢生錢。

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