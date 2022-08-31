農曆八月愛情運：哪些命格將有喜事報到？

農曆八月來到，也讓我們隱隱聞到了秋天的氣息。在期待著氣溫逐漸宜人的同時，你的愛情是否也會迎來一段幸福愜意的時光呢？就讓科技紫微網為你提前揭曉答案吧！

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桃花燦爛區

夫妻宮有天梁

單身的天梁，本月的異性緣超級棒！最近常常會有異性主動靠近你，易讓你的自信大增。盡情釋放魅力吧，喜結良緣的機會很大喔。已婚戀的天梁，感情穩中有進，不妨與伴侶多到新鮮的場所約會，可增添新的甜蜜元素。

夫妻宮有天同

愛情走勢頗佳，單身者有機會在假日或休閒活動中遇到不錯的對象，想要早日開啟戀愛模式，可採取主動進攻模式，乘勝追擊。已婚戀者的感情有不斷升溫的趨勢，以往的隔閡有望消除，注意多製造浪漫情境，幸福之門就將為你敞開。

夫妻宮有巨門

感情開啟了加速模式，單身者有機會在聚會或其他團體活動中結識不少異性，只要多留意，說不定就能遇見不錯的對象。已婚者容易得到另一半的助力，感情會更加穩定；戀愛中的巨門應多瞭解對方的想法，幸福感很容易就會提升喔。

愛情平順區

夫妻宮有紫微

本月工作忙碌，易讓你分身乏術，無心顧及感情，因此本月的單身者桃花平平，好在你的辛苦付出會在事業方面略收成效。已婚戀者與另一半溝通時有點太過省話，別以為對方隨時都能瞭解你的心思，大方表達愛意，才易得到對方甜蜜的回饋。

夫妻宮有武曲

單身者有機會赴很多場約會，但真的想建立戀愛關係，還應謹慎選擇。可多留意職場中的異性，遇見良好桃花的機會更大。已婚戀者容易受負面情緒所影響，有點冷落了另一半，有心事時不妨與伴侶多溝通，易獲得對方的關心與支持。

夫妻宮有廉貞

易產生曖昧情愫的一個月，單身者容易與周圍的異性發生曖昧關係，雖然這種感覺很好，但愛情無法明朗，不妨勇敢表明心意，才有機會邁入戀愛期。已婚戀的人此月很依賴伴侶，易讓對方感覺到受需要，但是也要拿捏輕重才好。

夫妻宮有天府

對於單身者而言，此月獲得愛情的力量較弱，但可以多交異性朋友，易在日後的長久相處和瞭解中迎來一段穩定的戀情。已婚戀者適合多與另一半溝通，學會照顧對方的情緒，會讓你們的感情進展更加順利。

夫妻宮有太陰

容易得到異性獻殷勤的月份，單身的你易感到飄飄然，此時應保持清醒的頭腦，學會識人，才能找到好的對象。已婚戀的你此月的重點是「真誠」，有什麼想法都應誠懇與對方商量，才能建立貼心的感覺。

夫妻宮有天相

單身者的交友圈中若有熱情洋溢、魅力四射的異性朋友，有機會可與對方經常互動，擦出火花的機率很高。已婚戀者進入「用心交流月」，當你們發生小歧見時，多回憶從前甜蜜的誓言與美好的時光，嘗試用心交流，感情易明朗很多。

夫妻宮有七殺

戀愛中的人感情進入平淡期，這易讓你的內心感到不安，可嘗試製造一些小驚喜，有助於使關係恢復甜蜜。單身的你，雖然有得到異性助力的機會，但還未到真正開啟一段戀情的時機。保持心情開朗，自然大方的與異性相處，易提升戀愛運。

夫妻宮有破軍

與朋友相處融洽，單身者有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友，可多留意其中的異性朋友，情緣易藏在其中。已婚戀者感情生活平穩，試著多表達愛意，讓對方感受你的溫柔，你們的感情就會羨煞旁人呢！

容易出錯區

夫妻宮有太陽

已婚戀者對另一半易產生無力感，卻又難以化為言語表達出來。心裡有不滿，就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。單身者此月與異性交往時應多表現真實面，誇大其詞只會讓對方反感，反而不利於感情的進展。

夫妻宮有貪狼

表面冷漠，內心卻充滿熱情與寂寞的衝突。單身的你既然渴望愛情，就應主動一些才好，否則只會嚐盡失落與孤單的滋味。已婚戀者本月容易受到外界誘惑，要特別注意控制自己的感情，以免陷入是非之中。

夫妻宮有天機

單身的你本月應處理好與異性間的關係，少拈花惹草，否則小心惹上爛桃花；已婚戀者的另一半此月易顯得有些無理取鬧，你千萬別惱羞成怒，用幽默與包容去關心對方，才是化解危機的最佳方案。

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