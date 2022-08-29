農曆八月總運預測：哪些命格即將脫胎換骨、告別過去

農曆八月即將到來，期待的中秋節也越來越近了。據說，當月亮越來越圓時，好事也會越來越近。在這個農曆八月，哪些命格會迎來溫柔又輝煌的日子呢？就跟著科技紫微網一起去開啟屬於農曆八月的驚喜吧！

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TOP 1：命宮有天機

TOP 2：命宮有天梁

TOP 3：命宮有天同

TOP 4：命宮有巨門

TOP 5：命宮有破軍

接下來，將為大家奉上更為詳細的月運分析和好運建議，相信參透領悟後的你一定能收穫幸運！

命宮有七殺

【月運分析】工作上將面臨考驗，很多難題接踵而至，千萬別因心慌而亂了分寸，多運用智慧，不可蠻幹。身體健康在本月容易出現一些小狀況，應注意飲食規律，並學會釋放壓力。

【好運建議】事情繁雜的時候，應按照重要性來安排優先順序。如果每件事都想要面面俱到，反而容易出錯。

命宮有破軍

【月運分析】貴人助力強，本月的貴人就是你的同事和朋友們，在工作中容易得到他們的支援與幫助，好好把握吧！本月還有機會收到活動邀請，先別急著拒絕，若能積極參加，易讓你接觸到許多新鮮的人和事。

【好運建議】多留意與家人的相處，將愛心和關心表達出來，並練習控制情緒，易獲得更多福報。

命宮有廉貞

【月運分析】需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁。要特別注意調整好心態，才能儘快把手上的工作完成。此月對於求助者而言有些不利，容易收到不太明朗的答覆，使你處於一拖再拖的局面，應有所選擇才行。

【好運建議】當周圍有人給你建議時，要虛心接受。需懂得「忠言逆耳利於行」的道理，保持正面心態，會是你致勝的關鍵。

命宮有貪狼

【月運分析】這是一個令你感到迷惘、不知所措的月份。你失去了勇往直前的目標，思考模式容易變得悲觀。而且本月會有一些突如其來的改變和異動，易讓你失去獨立判斷的能力。

【好運建議】不要讓浮躁擾亂心緒，靜心是你本月的必修課。多花時間冷靜思考，不但可消除浮躁，還易讓你找到新的方向。

命宮有紫微

【月運分析】工作忙碌，容易因此而廢寢忘食。此月應多重視身體健康，尤其是曾有舊疾者，更應特別注意。本月的錢財支出可能有些增加，應提前做好規劃，才不至於為了錢財煩憂。

【好運建議】安排好作息是你本月的首要功課。控制好時間，對於發揮才能將會很有助益，若有時間的話，可以多向他人取經。另外，此月少出入娛樂場所為妙。

命宮有天府

【月運分析】本月適合為家裡多做點事，陪陪家人，享受一家人相聚的快樂時光。要提醒的是，本月別輕易做決定，易判斷錯誤。若遇到拿不定主意的時候，可多與家人溝通。另外，本月不適宜進行重要決策。

【好運建議】與人意見分歧時，先別急著一口否決對方，多聽多思考，會讓你受益匪淺。否則，容易引來口舌之爭。

命宮有武曲

【月運分析】本月你的心情會有些起伏，將對工作和生活造成影響。保持平靜的心情，維持正面心態，才有利於事情進展。本月需要親力親為的事情增多，易讓你壓力增加，但你的優點和專長也易在此時期得到發揮。

【好運建議】處理重要事件時應特別小心謹慎。有想法或新的問題出現時，多與旁人交流溝通，會有意外收穫。

命宮有天相

【月運分析】本月行運起起伏伏；財運會是你本月的一個亮點，只要不怕辛苦，努力付出，就易收穫到意想不到的財富。但你最近在事情的處理上會有些沉不住氣，易與他人脫勾，孤軍奮戰，最後把自己弄得疲憊不堪。

【好運建議】應充分利用團隊的合作力量。若你心中有計劃，不妨多與周圍的人商量後再去執行，易獲得事半功倍的效果。

命宮有太陽

【月運分析】本月玩樂心較重，做事情有偷懶的傾向，又因為工作重複性高而產生厭煩感，因此本月的工作效率會大打折扣。粗心、浮躁的態度，會讓你出現很大的挫折感，甚至會有逃避現實的心理。

【好運建議】大膽嘗試，勇敢邁出腳步吧！另外，在行事過程中切不可急於表現自我，應踏實做事，多付出行動力，才易打開新的局面。

命宮有巨門

【月運分析】幹勁十足的月份，此運尤利於業務工作者，只要努力就有機會在本月簽下一筆大訂單。錢財處理方面易出現一些小插曲或小麻煩，切記不可意氣用事，否則易有散財的傾向。

【好運建議】應以「穩中求進」做為本月的主基調，採取積極主動的態度，會有利於事情的進展。虛心向他人學習，有助於提升自我。

命宮有天機

【月運分析】行運表現極佳，此月在工作上的想法頗多，適合挑戰難度較高的案子，易讓你感到充實，且頗有成就感。管理者可趁此時進行整體營運的規劃；另外，在推行新的計畫時，應反覆思考和審視，以免出錯，反而造成延遲。

【好運建議】確認方向後再行動，有助於提升工作效率。在工作或學業以外的時間，可安排一些喜歡的休閒活動來放鬆身心。

命宮有太陰

【月運分析】表達能力佳，與人溝通順暢，適合與客戶洽談業務，或是與老闆談加薪，都易成功。不過此月的你也容易因為一些小事而胡思亂想，或是在細節上過分糾結，影響到事情的進展。

【好運建議】用太過細膩的心去注重細節，就易有偏執；用豁達的心去注重細節，才易有收穫。學會用後一種心態看待問題，你便能成為生活的強者。

命宮有天梁

【月運分析】得到福運眷顧，形勢一片大好。本月適合對外發展，只要好好把握住機會，先前堵住的許多難題都能一一解決。而且本月你的時間較為充裕，有機會與好友相聚，度過一段輕鬆愉快的時光。

【好運建議】善用良好的人際關係，將會讓你此月的工作更為順利，還有機會結識興趣相投的夥伴。

命宮有天同

【月運分析】迎來充滿新奇的一個月。工作方面容易出現新的機會，若能多與人合作，會很有成就感。此月還有機會結識到對你有助益的人，好好把握住機會，易為你的工作或生活帶來正面的影響。

【好運建議】有機會幫助他人的時候，不要吝於付出。帶給別人喜悅的同時，你不但也得到了快樂，還易招來貴人運。

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