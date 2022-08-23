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心理測驗／海底世界圖先看到誰？ 瞭解你內心潛藏的才華為何

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，能瞭解自己有什麼潛在的才能。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，能瞭解自己有什麼潛在的才能。圖片來源／ingimage

俗話說「天生我才必有用」，就在每個人的內心裡，或許都還隱藏著連自己都不知道的才華。日本網站「ananweb」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己潛藏著什麼樣的才能。

請問：看著以下這張圖片，你印象最深刻的地方是什麼呢？

你對圖中的什麼東西最有印象呢？圖擷取自ananweb
你對圖中的什麼東西最有印象呢？圖擷取自ananweb

A 烏龜

B 海星

C 右上的魚群

D 左下的魚群

選擇A烏龜的你，潛藏的才能是「處理情報」。你能夠快速的吸取新知和各路消息，然後再以自己的表達方式，解釋給其他人聽懂。如此口才出色的你，能夠客觀看待事物，是商務交際上不可或缺的人才。

選擇B海星的你，潛藏的才能是「領袖氣質」。你擁有能夠讓眾人提起幹勁的熱情，並且能夠堅持信念和規劃方向，讓大家信服於你的領導。靠著明確而好理解的提點，其他人都會願意追隨你。

選擇C右上的魚群的你，潛藏的才能是「藝術美感」。人除了理性之外，還有一些難以量化分析的感性部分，而你潛藏的才華，就在於能滿足這方面的需求。無論是什麼樣的人，和你相處在一起，都會感到開心又自在。

選擇D左下的魚群的你，潛藏的才能是「先見之明」。你相當擅長以古鑑今，透過過去的經驗，從而分析出未來將發生的走勢。只要靠著你獨到的見解，就能在無時無刻左右逢源，創造出令人滿意的成果。

心理測驗

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