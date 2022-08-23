兩情相願也無法！「最難走下去」3星座配對 這組超水火不容

所謂「有緣千里來相會，無緣對面手難牽」，講得就是愛情需要的是緣份。「落花有意，流水無情」，強摘的果實不甜，若無法一見鐘情，至少也要兩情相願，感情想要長久，不止要用心，還要花時間經營愛情，但偏偏相愛容易相處難。時間是最好的證明，換來的是牛郎織女的相愛，還是渣男怨女的爛情，漸漸揭曉，這次就來看看哪三組愛情配對，最難堅持走下去。

TOP 3：雙子座和金牛座

金牛座喜歡雙子座的多才多藝，也對那幽默風趣的性格很感興趣；雙子座被金牛座的單純與穩定的性格給吸引了。相處過後，金牛座天生就很重視穩定與安全感，對付出的感情相當重視，開始被雙子的善變與花心給惹怒了，覺得雙子根本沒有把金牛放在心裡；雙子座需要溝通，喜歡講話，喜歡外面世界的新鮮感，還有求新求變的個性，漸漸覺得金牛座很無趣、不知變通，又固執，也認為金牛要求太多了。兩者對家庭的認知也不同，很快的在短暫的熱情過後，於是雙子座漂泊不定的心，融合不了金牛座的愛吃醋和佔有慾，兩者的愛情漸行漸遠，再回首已是不堪的局面。

TOP 2：摩羯座和天秤座

天秤座喜歡摩羯座那種緩慢散發出來的熱情；而摩羯座則容易被天秤座的魅力給吸引住，加上兩者在性愛上，尤其是摩羯座的性慾，深深讓天秤座欲罷不能。但是天秤座想要的更多，想要刺激和浪漫的，可是摩羯座不善於表達，會把愛放在心裡，而改用實際的、物質性的東西來表現，這讓喜歡被愛、被關懷的天秤座開始受不了；摩羯座也不喜歡天秤到處交際，覺得天秤太過輕浮又愛慕虛榮，還有那多愁善感的情緒，讓喜歡獨來獨往的摩羯無法接受。於是天秤開始躁動不安，不想被束縛侷限住；摩羯座的忌妒更難以壓抑住，雙方再繼續下去，除了撕破臉，也深感這段愛情付出的不值得。

TOP 1：雙魚座和獅子座

獅子座喜歡雙魚座的神祕，還有那種脫俗的感覺；而雙魚座則喜歡獅子座開朗的性格，和善於保護弱者的感覺，兩者個性如此之大，但在愛情的掩護之下，卻也彼此互相吸引。獅子座喜歡被讚美、被欣賞、被需要，這些都剛好是雙魚座願意給的，雙魚座最需要被呵護、被捧在手心裡，只是相愛容易相處難。雙魚座極度敏感，對愛情也過度幻想，總把一切想得太美好，認為自己就是浪漫愛情故事裡的公主，這讓獅子座無法容忍。獅子座喜歡虛榮感，凡事都表現得過於浮誇，天性顯得蠻横霸道，又傲慢無禮，而且兩者都非常情緒化，常使得雙魚躲進自己的世界，這開始讓獅子想要四處遊蕩。這組合可說是水火不容。