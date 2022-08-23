「處暑」兩生肖大沖要注意 6大禁忌曝光：別去這2個地方

節氣處暑，又稱為「出暑」，是指酷熱要遠離，大部份的時間點為每年8月23日左右，太陽黃經約在150°。處暑的暑，代表暑氣即將終止，但有些地區仍然會高溫炎熱，所以又稱為秋老虎，清水孟國際命理小孟老師分析處暑有哪些禁忌與開運方式。

處暑禁忌：

1.室內冷氣不宜開太冷：因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。

2.忌安床：處暑天氣日熱夜涼，氣溫不定，隨意搬動床容易引起睡眠品質較差，或沖到床母。

3.禁去空曠地：處暑通常是在鬼月尾巴，因此很多好兄弟仍然會在戶外遊盪，因此小孟老師提醒勿去空曠地。

4.禁海邊戲水：處暑天氣午後易有陣雨，因此古人在處暑看見天氣轉陰，都會避免到海邊戲水，以防潮水較大。

5.沖屬虎與老鼠：諺語：處暑，會曬死老鼠。主要是說處暑天氣炎熱容易曬死老鼠，加上秋老虎發威，農民曆又沖虎。因此屬鼠與屬虎外出要留意，以免摔倒跌倒身體不適。

6.洗澡禁關窗：處暑洗澡一定要開窗，若要泡澡的人水溫不宜太高，以免室內氣溫太高呼吸不順暢，引發暈眩就不好了。