快訊

台南市驚傳2名警察疑遭攻擊 1人被割喉無生命跡象

輕颱馬鞍颱風生成！明晚起到周三 外圍環流影響雨勢增加

他用生命鋪成一條基輔路：烏克蘭士兵羅曼的故事

「血型+生肖」本週財運TOP5 B型加這生肖將有奇蹟好運降臨

聯合新聞網／ 綜合報導
血型生肖不同，在本週的運勢也不盡相同。圖片來源／ingimage
血型生肖不同，在本週的運勢也不盡相同。圖片來源／ingimage

新的一週到來，每個人的運勢也將「重新整理」，迎接新的開始。日本網站「ananweb」就以血型與生肖，分析出本週財運最旺的五種組合。

第五名 O型+屬豬

這組合在本週適合將錢財花在學習上面。先設想好自己想要追尋的目標，接著再研究相關情報，一步步朝理想邁進。不過也要注意每個人的特質不同，因此在一些關鍵細節上，不用太過拘泥他人的作法。如果要花大錢買東西或簽下重要合約，選星期一和星期五最合適。

第四名 A型+屬羊

好運的關鍵意外就在「賣剩的東西」裡頭。因此挑選在店家關門前一刻，帶走自己中意的商品，或許正式能提升好運的機會。有空時不妨整理一下發票明細，或許能在數字堆之中，能冒出些什麼好點子，能夠增加自我的財運。

第三名 B型+屬猴

想累積財富的重點是「待在家裡」。像是自己下廚料理，或者DIY一些家具，不只能夠省錢，自己也會感到相當充實。飲料比起一次喝完，裝在水壺內多次飲用比較不浪費。週末或許會有令人驚喜的禮物送上門。

第二名 O型+屬牛

這組合在本週將會驚喜不斷。像是領到意外的獎金，或者過去借出去的錢，連本帶利的得到償還等等。這些錢比起存起來，不如拿來留下一點夏天的回憶更合適。各種抽獎類的活動或樂透也不妨一試。

第一名 B型+屬牛

這組合在本週能期待「奇蹟般的好運」降臨在自己身上。好比樂透中大獎，或者掌握到對整個生涯都有幫助的財富密碼等等。重點在好好觀察身邊的有錢朋友，從中瞭解到他們和自己有什麼不同，瞭解到致富訣竅在哪，就能開拓出美好的未來。

財運

延伸閱讀

七夕情人節氣氛好…被告白就交往了？ 12星座誰容易和沒那麼喜歡的人在一起

十二星座／你是揮金如土還是精打細算？巨蟹貪小便宜 這2個星座省過頭

十二星座8月運勢走向解析 這兩星座將迎來財運轉捩點

說謊功力四血型排行 榜首如詐騙集團「滿口謊言不會被拆穿」

相關新聞

「血型+生肖」本週財運TOP5 B型加這生肖將有奇蹟好運降臨

新的一週到來，每個人的運勢也將「重新整理」，迎接新的開始。日本網站「ananweb」就以血型與生肖，分析出本週財運最旺的五種組合。

處暑後開始轉運！這「4大生肖」將收穫好運 屬豬愛神、財神雙倍眷顧

「夏風鳴蟬暑漸至，薄暮秋杉始覺涼」，不知不覺間，秋天的第二個節氣——處暑，已經翩然而至。

處暑逢天赦日！ 命理師：三時段消災祈福「有天助之功」

明天(23日)進入處暑，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，到9月7日為止，冥王星逆行會凶星、羅喉漸漸甩開天王星，太陽磁場持續發威，正義崛起，是非對錯攤上檯面，國際秩序改變，國家邊境與地緣政治除疫情外，包含生計、安定度、貿易活躍度以及條約訂立皆有可能生變，舊思維會被顛覆，大家要學著順應新生活。

唐綺陽星座運勢週報：獅子有升官加薪機會 水瓶適合低調保守

太陽進處女，能量場開始轉變成任務導向，讓人迫不及待想要投入，眾人開始討論健康、養生有關的話題。天王星逆行，價值觀容易受到改變，重新檢視過往的花錢及理財習慣，對水瓶座來說，因為守護星逆行，適合調整低調保守路線。水星進天秤，關注法規及婚姻等相關議題，思考與人的合作關係，是否有達到加乘效果。

每日星座運勢／金牛長輩是最好老師 工作有所突破

2022-08-22牡羊座短評：下定了決心，只管行動就好。【整體運★★★★☆】另一半鋒芒畢露，令你情緒略受影響，心態持平才是關鍵；財運良好，今天不妨嘗試一些短期投資，發展趨勢頗好；工作中與同事相處融洽

殺破狼周運勢／獅子情緒爆炸 2星座要當心血光之災

獅子座人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到太陽影響，對於他人的請求，最好多考慮一下，免得被一些人視為理所當然，成為眾人眼中的工具人。某些獅子座不斷承受一些朋友的負面能量，情緒會爆炸，甚至因此絕交。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。