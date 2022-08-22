「血型+生肖」本週財運TOP5 B型加這生肖將有奇蹟好運降臨

新的一週到來，每個人的運勢也將「重新整理」，迎接新的開始。日本網站「ananweb」就以血型與生肖，分析出本週財運最旺的五種組合。

第五名 O型+屬豬

這組合在本週適合將錢財花在學習上面。先設想好自己想要追尋的目標，接著再研究相關情報，一步步朝理想邁進。不過也要注意每個人的特質不同，因此在一些關鍵細節上，不用太過拘泥他人的作法。如果要花大錢買東西或簽下重要合約，選星期一和星期五最合適。

第四名 A型+屬羊

好運的關鍵意外就在「賣剩的東西」裡頭。因此挑選在店家關門前一刻，帶走自己中意的商品，或許正式能提升好運的機會。有空時不妨整理一下發票明細，或許能在數字堆之中，能冒出些什麼好點子，能夠增加自我的財運。

第三名 B型+屬猴

想累積財富的重點是「待在家裡」。像是自己下廚料理，或者DIY一些家具，不只能夠省錢，自己也會感到相當充實。飲料比起一次喝完，裝在水壺內多次飲用比較不浪費。週末或許會有令人驚喜的禮物送上門。

第二名 O型+屬牛

這組合在本週將會驚喜不斷。像是領到意外的獎金，或者過去借出去的錢，連本帶利的得到償還等等。這些錢比起存起來，不如拿來留下一點夏天的回憶更合適。各種抽獎類的活動或樂透也不妨一試。

第一名 B型+屬牛

這組合在本週能期待「奇蹟般的好運」降臨在自己身上。好比樂透中大獎，或者掌握到對整個生涯都有幫助的財富密碼等等。重點在好好觀察身邊的有錢朋友，從中瞭解到他們和自己有什麼不同，瞭解到致富訣竅在哪，就能開拓出美好的未來。