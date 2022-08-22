處暑逢天赦日！ 命理師：三時段消災祈福「有天助之功」

明天(23日)進入處暑，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，到9月7日為止，冥王星逆行會凶星、羅喉漸漸甩開天王星，太陽磁場持續發威，正義崛起，是非對錯攤上檯面，國際秩序改變，國家邊境與地緣政治除疫情外，包含生計、安定度、貿易活躍度以及條約訂立皆有可能生變，舊思維會被顛覆，大家要學著順應新生活。

邱彥龍老師強調，8月23日到9月7日，偷矇拐騙的宵小、暗黑產業開始流串，極惡之徒只有更惡，沒有良善，正邪與黑吃黑對抗的戲碼持續上演，特別是官商勾結、貪官汙吏或與黑幫勾結的人，會大量被挖出檯面並中箭落馬，而光明之人因為擁有正能量，這段時間反而好運接踵而至。邱彥龍老師建議，保持正心正念，用智慧處理事情，共贏才能把事做成做大，自私的人好運會遠離。

邱彥龍老師並以《易林·屯之井》卦『大蛇當路，使季畏懼。湯火之災，切近我膚。賴其天幸，趨於王廬。』提醒大家，包含事業、財運、感情、健康、運勢，都要能看清前面的路，停看聽勿著急。且這段時間需特別提防戲水、熱水、水火危險之事。至於身體健康方面則要多注意發燒、喉嚨發炎、傳染性疾病、皮膚過敏、糖尿病等慢性病、中風、精神衰弱錯亂、腫瘤、結石、長瘜肉、意外受傷等問題

邱彥龍老師強調，今年處暑當天(23日)恰逢秋天的天赦日，建議要納財、祈福、消災拜拜者選在巳時（上午9~11點）、午時(11~13點)、酉時(17~19點)三個時段，會有天助之功，過了這段時間，人生的道路會更上一層樓。

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