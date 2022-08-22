處暑後開始轉運！這「4大生肖」將收穫好運 屬豬愛神、財神雙倍眷顧

「夏風鳴蟬暑漸至，薄暮秋杉始覺涼」，不知不覺間，秋天的第二個節氣——處暑，已經翩然而至。

元人的著作《月令七十二候集解》提到：「七月中，處，止也，暑氣至此而止矣。」意思是說，處暑的「處」字有終止、躲藏之意。因此處暑這個節氣又有「出暑」的別稱。

處暑一到，暑氣漸漸褪去，絲絲涼風開始襲來，且在夜間感覺較為明顯。此時雖然不如酷暑時那麼熱，但氣溫依舊不低，消暑防熱仍然不可懈怠。要等到白露前後，涼爽感才會全面降臨。

雖說處暑還不會送來沁人心脾的陣陣秋風，但卻可以看到碩果累累的豐收場面。科技紫微網下面要介紹的這兩大豐收事件，你知道嗎？

禾乃登

古時人們將處暑分為三候：「一候鷹乃祭鳥；二候天地始肅；三候禾乃登。」其中的第三候「禾乃登」，形容的便是處暑節氣穀物豐收的場景。

在這裡，「登」的意思是成熟，也就是收穫的代名詞。禾就是指稻、麥、黍等穀物。初秋時節，早稻成熟，風吹麥浪，金燦燦的一片，美不勝收。

此時農家也開始進入緊張的收割、曬穀、裝倉，結束之後，忙碌了小半年的農人們，終於可以休息一陣子，享受享受秋日的農閒時光。

採菱忙

八月處暑是採菱的好時候。處暑前後，江南地區的湖畔池沼，處處可見脆爽多汁、具解毒兼滋補功效的菱角，結實纍纍，讓採菱的菱農、遊客，忙得好不盡興。

在有些地區還有採菱歌的風俗，採菱女們邊歌邊採，洋溢著的是豐收的喜悅，以及對生活的熱愛。

這些秋收的喜悅，有沒有傳遞到你的身邊呢？12生肖們之中的哪幾個生肖會被這種喜悅感染，在處暑時節迎來豐收呢？以下就來告訴大家各生肖會遇到的好運。

生肖馬、羊：愛情好運

愛情吉運喜神降臨。對有伴者來說，你會享受到熱戀的甜蜜，另一半會為戀愛中的你製造意想不到的浪漫驚喜。對單身者而言，請你務必把握這波桃花好運，它不僅為你帶來桃花朵朵，更將大幅提升你的愛情好運磁場，趕快主動出擊吧！如果有相親機會也不要錯過，你很可能就因為渾身上下洋溢著主動爭取愛情的磁場，因而邂逅真愛！

生肖猴：事業好運

事業吉運喜神降臨，此時的事業運勢將飆到全年最高點，這也將是你能否突破工作瓶頸的關鍵期，一定要好好把握。如果有創業、轉職跳槽等計畫，此刻可以開始行動了。若沒有掌握到這個時段，可能就會白白錯過好運。

生肖豬：雙喜臨門

此時的生肖豬將擁有愛神降臨、財神眷顧的雙倍幸運喔！

感情方面：愛情喜神降臨，將助你的愛情運勢錦上添花，這時將會是告白和求婚的最佳時機！單身者請多留心此時身邊出現的異性，你今年的情緣發展就在其中。

財富方面：注意迎接財神爺，你近期會有財源大開的趨勢，副財方面收穫不斷。樂透和運彩統統都給它買下去吧，股票、外匯等投資該出手時就出手，另外網路抽獎的手氣也不錯哦！

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