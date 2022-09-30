每日星座運勢／處女工作上寬大為懷 可獲良好發展

2022-09-30

牡羊座

短評：易遇到心思細膩的對象。

【整體運★★★☆☆】

單身者對自己顯得沒有信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性的好感。做投資分析，會獲得意想不到的訊息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，導致工作進展較慢，甚至有受阻的危險。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人，感情進展平順，適時製造一些驚喜，有利感情迅速升溫。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁、不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

【財富運★★★★☆】

心情愉悅，投資者因獲利而內心暢快。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00am 翡翠綠

開運方位：正東方向

金牛座

短評：全心全意的做好自己。

【整體運★☆☆☆☆】

你與其他異性朋友往來得過於親密，會讓另一半發生誤會哦；有時間去做些健身活動，今天久坐易讓身體酸痛；溝通與表達能力有待加強，不明確的溝通極易讓對方發生理解上的錯誤。

【愛情運★★☆☆☆】

會有喜歡的對象出現，可以把握時機。倘若無心談戀愛，可以與對方交朋友，會比較自然。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易產生有苦難言的負面情緒，潛伏著叛逆的態度，宜多控制自己的EQ喔！

【財富運★☆☆☆☆】

少點物慾，強制存款乃是為了度過此段衰運。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 寶石藍

開運方位：正東方向

雙子座

短評：大膽地嘗試會得到可喜的回報。

【整體運★★☆☆☆】

新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視！財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。

【愛情運★★☆☆☆】

戀情難以明朗化，面對不喜歡的人要明確表明態度，曖昧不明對雙方都不是一件好事唷！

【事業運★★☆☆☆】

容易為了小事動氣，情緒波動大，易在不知不覺中得罪人；能及時調整情緒者麻煩指數就能降低。

【財富運★★★☆☆】

想要省錢則要少出門、少玩樂，洩財點在於出門旅遊、吃喝玩樂間。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 蕃茄紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：愛情運走高的一天。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人一句暖心的話、一份小禮物就能哄得戀人笑容滿面，而且對你加倍的體貼；單身者別待在家中，易錯過良緣。與朋友在一起時，千萬別擺排場，錢財會很快流失，打腫臉充胖子的事情不做也罷。

【愛情運★★★★☆】

單身者要勇敢、增強行動力，積極尋求親友的幫助，可加速愛情的到來。

【事業運★★★☆☆】

面對紛繁、冗雜的事務，會讓你身心疲憊，感覺難於應付。只有合理安排現有的人力資源，發揮團隊合作精神，才能有所突破。

【財富運★★☆☆☆】

花錢容易賺錢難的一天，想賺錢就得辛苦奔波，不畏辛勞，苦力勞動者可小有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 冷泉藍

開運方位：正北方向

獅子座

短評：做事無原則容易壞事。

【整體運★★☆☆☆】

戀人對你無原則的處事方法很惱火，事事妥協不但得不到好感，還讓他覺得你們的價值觀相差太遠而難以繼續；工作上顯得無原則，面對同事或下屬的好話就易耳根發軟；受薪階級不要有「先消費後儲蓄」的錯誤理財觀念，應先強迫自己儲蓄。

【愛情運★★☆☆☆】

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，兩個人共同承擔會感覺溫暖。

【事業運★★★☆☆】

若提前做一些規劃工作，還可讓接下來的工作有條不紊的進行。

【財富運★★★☆☆】

若能靈機應變，第一時間掌握商機，方能得到財神眷顧。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 芒果黃

開運方位：正南方向

處女座

短評：幸運降臨，事事順心如意。

【整體運★★★★☆】

已婚者的感情生活多彩多姿，伴侶之間激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計劃可望實施，占了天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，快卯足勁向前衝吧！

【愛情運★★★★☆】

適合與情人約會或表白的一天，到充滿浪漫情調的餐廳約會效果更佳。

【事業運★★★★☆】

工作上，寬大為懷可獲得良好的發展；溝通時，若言語太過尖銳，則易影響人際關係。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，易有驚喜！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 桐花白

開運方位：西南方向

天秤座

短評：遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。

【整體運★★★☆☆】

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

【愛情運★★★★☆】

單身者特別能夠與異性分享想法和感受，易獲得異性青睞；已婚者感情生活愜意。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，讓你有點吃不消。別排斥身邊給你提供意見的助力。

【財富運★★★☆☆】

花些錢買一些自己喜歡的物品，會很滿足喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 寶石藍

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：心境平和。

【整體運★★★★★】

內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；薪水階層的福利待遇可望提高，投資也會有不錯的收穫；顯得獨斷專行，這會讓身邊的人敬而遠之，要注意加強團隊合作。

【愛情運★★★★☆】

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天、喝茶。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利地推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，所提的意見多能得到長官的採納喔！

【財富運★★★★☆】

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，且經積極開發後，就會有訂單。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 深茄紫

開運方位：東南方向

射手座

短評：有機會幫朋友排憂解難。

【整體運★★★☆☆】

今天可以買些小禮物送給戀人，會讓對方感動不已，兩人的感情也會隨之升溫。工作上會感到些許的疲倦，但能堅持做完當天的工作。閒暇時，有機會成為朋友的傾訴對象，在開導朋友的同時，你也獲得了快樂。

【愛情運★★★☆☆】

單身者不再苛求愛情，享受獨處的快樂時光，越是不強求越有機會偶遇良緣唷！

【事業運★★☆☆☆】

今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情干擾，導致正事辦不完，所以只能勤快一點好把手邊工作做完唷！

【財富運★★★☆☆】

花錢享受是件快樂的事，但也應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00am 檸檬綠

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：有想法才能有突破。

【整體運★★★★☆】

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮感立刻能讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快換人代玩，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你能比身邊大多數的人更快完成工作任務。

【愛情運★★★☆☆】

有利與伴侶溝通交流，只是要注意說話的語氣與態度，以免效果不佳。

【事業運★★★★☆】

思維清晰，數據分析、整理能力強，利於各種報表的統計，以及資料的統籌、整理。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，進財的機會不多。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 石榴紅

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：情緒波動較大，精神狀態不佳。

【整體運★★☆☆☆】

今天很容易受到周圍環境的影響，對於他人的斷言不可盲目聽信，小心上當受騙。工作的事情先放一邊，腦袋常處於高度緊張的狀態會讓你疲憊不堪，好好休息會讓你有新的領悟。晚上有機會與戀人約會，應放輕鬆一些。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情平順，只要彼此多溝通，相互信任，感情生活就能過得愉快；單身者異性緣佳。

【事業運★★☆☆☆】

表現得很沒自信，向上司、同事提出方案或建議時，會顯得很沒有自信，這樣會難讓人信服噢！

【財富運★★☆☆☆】

自我破壞形象恐會驅離財神。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：今天心情不錯，應保持良好的狀態。

【整體運★★★★☆】

工作上的事情完成得比較順利，例行會議多注意發言，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因自己的失誤而陷入僵局。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛慾望強烈，但是難有機會遇到合適的對象。有伴侶者溝通不良，雙方都需冷靜。

【事業運★★★★☆】

雖說不是萬事大吉，但也算得心應手了，做什麼都比較順利，跟同事之間的相處也頗為愉快。

【財富運★★★☆☆】

財運佳，有機會得到貴人相助，急需資金周轉者只要開口就能獲得援助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 蘋果綠

開運方位：西北方向

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