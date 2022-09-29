每日星座運勢／雙魚不宜做金錢決策 提升精神生活

2022-09-29

牡羊座

短評：身體健康是第一要事，注意保養。

【整體運★★☆☆☆】

你今天感情豐富，做事卻很容易讓另一半曲解或厭煩，注意自己的尺度。工作上遇到小麻煩，不過很容易能夠找到解決之道。身體上有些微不適，注意調養，不要讓情緒過於壓抑。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者感情生活較平淡，應想辦法製造一些浪漫環境，挑動彼此的情緒。

【事業運★★☆☆☆】

做事太過急躁，在工作中容易遇到阻礙，如果能以樂觀的心態去面對，難題會逐漸得以解決。

【財富運★★★☆☆】

財運不濟，賺錢上也不夠積極。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 臘梅白

開運方位：正西方向

金牛座

短評：相當順遂的一天，即便有小挫折，也不會影響你的心情。

【整體運★★★★☆】

你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫，一份用心準備的小禮品，能讓你在對方心目中的印象加分不少。財運上有點差強人意，容易散財，外出多留意。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，有機會遇到讓你心動的對象，可以主動示愛，容易有意外驚喜。

【事業運★★★★☆】

職場中的表現氣度不凡，大受合作者歡迎，合作案能順利簽下來的機率很大。

【財富運★★☆☆☆】

今日不宜投資，除非你對金融市場很了解，否則易失算。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 嫩芽綠

開運方位：西南方向

雙子座

短評：別讓愛你的人等得心越來越慌。

【整體運★★★☆☆】

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情還沒有到來，切忌匆匆投入一段戀情，多花些時間了解對方，增強互動。

【事業運★★★☆☆】

放下盤旋在腦中的各種雜念，認真做好現在才是正道。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可小賭玩樂一番！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00pm 琉璃銀

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：追求浪漫時很容易讓錢財流走。

【整體運★★★☆☆】

今天情緒高漲，工作中精力旺盛，能很快完成工作任務；與伴侶的約會要講究心意和新意，這樣才會讓他印象深刻；花費比較大，顯得沒有節制，要盡量做到理性消費，即使是有必要的支出，也應貨比三家。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人多與戀人到熱鬧有趣的地方，可以讓愛情升溫；單身者多外出可有不錯的際遇。

【事業運★★★★☆】

工作目標明確，能快速掌握重點，易取得良好的成效。

【財富運★★☆☆☆】

想要賺錢不易，有閒錢不妨拿出來疏通人際關係，為日後的財務往來打下基礎。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-7:00am 硃砂紅

開運方位：正西方向

獅子座

短評：輕裝上陣，更容易成功！

【整體運★★★★☆】

今天的工作蠻輕鬆的，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得行動自如；有時間的話，和朋友一起去附近玩樂，放鬆身心的同時也會使人際關係更融恰；學習壓力變大，會因為負面的情緒而導致學習的效果不理想，拋開得失心才會有突破。

【愛情運★★★☆☆】

今日容易得到情人或配偶的幫忙，別忘了給對方一個擁抱，能讓彼此相處更愉快。

【事業運★★★★☆】

不管是承認錯誤，還是接受新任命，採取「勇敢站出來」的態度，能讓你擔當重任，為事業帶來新的發展契機。

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想；只要不輕舉妄動，損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 脆梅青

開運方位：正東方向

處女座

短評：逃避並非是解決問題的好辦法。

【整體運★★★☆☆】

今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。

【愛情運★★★☆☆】

桃花漸開，只要能及時釋放想要好好戀愛的信號，就有機會吸引到同頻的異性關注。

【事業運★★★☆☆】

工作方面顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展，需積極主動一些才好。

【財富運★★☆☆☆】

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事急不得喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 琉璃銀

開運方位：東北方向

天秤座

短評：多注意工作細節。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛對象突然有種嫌棄你的感覺，不如暫時分開一下，讓雙方確定一下各自的心意；進財難度大大超出你的想像，令你有些猝不及防；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省更多的時間。

【愛情運★★☆☆☆】

愛是相互的，不用總遷就對方。覺得心裡有委屈就說出來，別自己硬撐著。

【事業運★★★☆☆】

投入到具體事務中難有大的進展，不妨制訂日後的工作計劃，有所準備才能夠把握機會。

【財富運★★☆☆☆】

貪小便宜，小心佔朋友便宜而引人反感。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 睡蓮紫

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：正視適應群體的重要性。

【整體運★★★★☆】

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

【愛情運★★☆☆☆】

小別勝新婚！保持距離，以策安全。今日還是別黏得太緊比較妥當！

【事業運★★★★★】

事業運不錯，容易受到長官的關照，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。

【財富運★★★★☆】

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 羽絨白

開運方位：正南方向

射手座

短評：工作順利，財運不錯的一天。

【整體運★★☆☆☆】

今天有機會在大型會展中拋頭露面，與不同階層的人士接觸，有利拓展人際關係。單身者會受到年長者的關愛，讓你溫暖一整天。財運較順利，業務工作者意外之財頗多，但不可太貪心。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會與久未謀面的異性朋友相逢，言語投機，但對方卻不是戀愛對象。

【事業運★★★☆☆】

求職者難覓合適的工作，不如趁機多提升個人的能力比較好。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，投資者別盲目投資，可以選擇穩定性較好的投資項目。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 秋葵綠

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：要在團隊中找到自己的位置。

【整體運★★★☆☆】

上班族在今天就別想要逞能獨挑大樑，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，不妨多製造浪漫氣氛；單身者約會較多，但想戀愛還需要耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

不宜急著向前衝，把規劃做好，再著手實行才會更有勝算。

【財富運★★★★☆】

對於自己熟悉的領域，可以短線進出，創造利上滾利的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00am 臘梅白

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：幸運的一天，好運連連。

【整體運★★★★★】

愛情運極佳，別把自己悶在屋子裡，緣份其實就在觸手可及的地方。財源旺盛，再細心謹慎點，一切機遇都能成為你發財的好時機。工作量頗大，雖然辛苦，卻容易讓你脫穎而出。

【愛情運★★★★★】

愛情運勢走高，正是享受甜美愛情的日子，有利談情說愛，求愛易獲得對方的熱烈回應唷。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，工作上會有正面進展，倘若沒有實力，可能會有落人口實的徵兆。

【財富運★★★★☆】

資金周轉的能力增強，適合採取錢轉錢、錢賺錢的投資理財策略。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 睡蓮紫

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：情緒不佳，注意調節。

【整體運★☆☆☆☆】

今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適，做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。

【愛情運★★★☆☆】

注意提升精神生活，避免壓力過大，容易得到呵護疼愛，會有不少溫柔體貼的追求者喔！

【事業運★☆☆☆☆】

今日的事業糟透了，大部分是個人判斷錯誤所引起的，尤其是與金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢困擾多多，恐有難言之隱，也容易為財而與人發生口角爭執，損失錢財的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 燻鮭紅

開運方位：西南方向

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